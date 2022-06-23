乳癌病例高企 荷爾蒙藥物合併標靶藥 助晚期患者延長存活期

乳癌為本港女性頭號癌症，不過其五年存活率明顯較長，故維持患者的生活質素是制訂治療方案的重點。化療是治療乳癌常用的方法，雖然可以發揮一定效用，惟使用後所衍生的副作用，使不少患者對此感到卻步。近年，陸續有乳癌腫瘤基因檢測，可評估早期荷爾蒙受體陽性的患者未來復發風險及使用化療的成效。此外，本港常見的HR+/HER2−乳癌晚期個案亦有藥物發展，一項國際研究顯示，使用CDK4/6抑制劑合併荷爾蒙治療，可助此類患者延長存活期及推遲進行化療的時間。



左起：外科專科熊維嘉醫生，臨床腫瘤科專科張文龍醫生

根據2019年醫管局香港癌症資料統計中心資料顯示，乳癌新症個案有4,761宗，較2018年上升3.1%。外科專科熊維嘉醫生指，本港乳癌個案中大部分屬於荷爾蒙受體陽性；雖然乳癌普遍，但其存活率也較其他癌症長。據澳洲統計2012至2016年所有癌症的五年相對存活率 ，發現五年存活率最高依次為：黑色素瘤（94.3%）、乳癌（91.1%），子宮內膜癌（83.1%）。

本港情況方面，醫管局亦有進行統計，分析超過6.6萬宗自2010至2017年期間，被診斷患上乳癌或大腸癌的女性，發現兩者的五年相對存活率相距甚大，前者為84.0%，後者為58.2%；而且乳癌越早發現，存活率越高，第一期乳癌的五年相對存活率為99.3%，第二期為94.6%，第三期為76.2%，第四期為29.8%。至於大腸癌的第一期及第二期的存活率較高，分別為95.7%及87.3%，第三期的存活率為68.7%，而第四期的存活率則跌至9.3%。

腫瘤基因表現檢測 助早期乳癌患者免卻不必要化療

治療荷爾蒙受體陽性的乳癌患者，化療是醫學界一直沿用的方法，不過熊醫生直言，使用化療後會有不少副作用，而隨著有乳癌腫瘤基因表現檢測 ，可分析此類乳癌患者未來十年復發風險，及從化療中得到額外益處的評分，可助醫生制定更合適的治療方案。

熊維嘉醫生指，本港乳癌個案中大部分屬於荷爾蒙受體陽性

至於治療晚期的乳癌患者，臨床腫瘤科專科張文龍醫生指，多項研究證實CDK 4/6抑制劑合併荷爾蒙治療，對停經後HR+/HER2-型晚期或轉移性乳癌的患者療效顯著。有數據顯示，其中一款CDK 4/6抑制劑合併荷爾蒙治療，整體存活期中位數達到67.6個月，而且可助患者推遲進行化療。

張文龍醫生指，帶有PIK3CA基因變異的患者，癌細胞有較大機會從乳房擴散到腦部

不過，一旦接受了CDK4/6抑制劑與荷爾蒙治療後，病情再有惡化，可能是與PIK3CA基因變異有關。張醫生指，帶有PIK3CA基因變異的患者會對化療反應較差，並且有機會對荷爾蒙治療產生抗藥性，患者的癌細胞亦有較大機會從乳房擴散到腦部。張醫生續指，如果患者初次確診時已經屬於HR+/HER2-晚期乳癌，或是原有治療已經無效，便應該接受PIK3CA基因變異檢測。