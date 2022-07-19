2022書展｜讚好Facebook專頁及填妥會員帳戶頁　即享三重激賞禮品

「2022香港書展」即將於2022年7月20至26日在香港會議展覽中心舉行，「香港01」於書展中設立攤位，向各位書迷一同分享喜悅，只要於攤位現場進行簡單步驟，即可獲得豐富獎賞。每日禮品數量有限，先到先得，送完即止！

「香港01」攤位詳情：

日期：2022年7月20至26日（星期三至星期二）



攤位編號：香港會議展覽中心展覽廳3F - E20



即場做齊步驟 輕鬆拎走三重激賞禮品！

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第三擊：下載 「香港01」App 及完成會員帳戶頁面

完成後可即時賺取 588「01積分」（自動派發），並獲得 GERMAGIC 長效殺菌除臭噴霧 200ml或鮑魚王香蔥油撈鮑魚蝦籽麵 (單個裝)或 額外3,888「01積分」。

屆時將有工作人員在場提供協助，如以上禮物派發完畢，主辦單位將以其他禮物取代。禮物出門，恕不退換。如有任何爭議，將以主辦單位之決定為準。



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