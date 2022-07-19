2022書展｜讚好Facebook專頁及填妥會員帳戶頁　即享三重激賞禮品

撰文：醫師Easy
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「2022香港書展」即將於2022年7月20至26日在香港會議展覽中心舉行，「香港01」於書展中設立攤位，向各位書迷一同分享喜悅，只要於攤位現場進行簡單步驟，即可獲得豐富獎賞。每日禮品數量有限，先到先得，送完即止！

「香港01」攤位詳情：

日期：2022年7月20至26日（星期三至星期二）

攤位編號：香港會議展覽中心展覽廳3F - E20

即場做齊步驟　輕鬆拎走三重激賞禮品！

第一擊：讚好以下三個Facebook專頁

醫師Easy

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01親子

即送固力果泰國版百奇百力滋 (香蕉味)／(芒果味) IF地中海白提子汁蘆薈飲品 350ml。

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01網購

即送紡優美洗衣珠(愛的宣言)5粒裝 Ozen 生活館茶包 (五份)Suu Balm 速效舒敏保濕乳及沐浴露 王子菁華織物除蟎噴霧 320ml。

第三擊：下載 「香港01」App 及完成會員帳戶頁面

完成後可即時賺取 588「01積分」（自動派發），並獲得 GERMAGIC 長效殺菌除臭噴霧 200ml鮑魚王香蔥油撈鮑魚蝦籽麵 (單個裝) 額外3,888「01積分」。

屆時將有工作人員在場提供協助，如以上禮物派發完畢，主辦單位將以其他禮物取代。禮物出門，恕不退換。如有任何爭議，將以主辦單位之決定為準。

「01積分」可以點用？

「01積分」其實可以當錢使，當你每次係01網購購物，埋單時可以用「01積分」扣底，最多可以扣底 50% 總數，即係全單半價 !01網購為您搜羅超市百貨、名牌家電、美容護膚等熱賣貨品，包括維他、可樂、薯片零食、金象米、唯潔雅衛生紙、Dyson風扇、Sharp 雪櫃、SK-II、FANCL等等， 埋單時用「01積分」扣底 最多可以扣底 50% ，同時亦 HK$1 / 1積分回贈，實行一路買一路賺 !


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