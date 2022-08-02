身高出世已注定？５因素影響身高發展　增高需把握「黃金長高期」

在疫情下，小朋友除了失去實體的體育課外，同時亦大幅減少了很多戶外活動，令身高成為父母關注的議題之一。事實上，身高除了和遺傳相關，亦受一系列後天因素影響。作為父母，如何知道子女的身高是否達標？在「黃金長高期」完結前，又有甚麼方法促進子女長高？匡信中醫的方瑞文醫師，將講述影響身高的五項因素，以及「轉骨增高」如何發揮額外增高作用。



不論是遺傳還是後天因素，父母都在子女身高發展方面扮演著重要角色。（圖片：shutterstock）

遺傳身高值受父母影響 計算方法男女有別

一般來說，每個人的先天身高都有一定範圍，而這個範圍的數值受遺傳影響，是根據父母的身高而計算出來。計算單位為厘米（cm），女孩子和男孩子的計算方法分別如下：

女孩子的先天身高值 = (父親身高 + 母親身高 - 13) ÷ 2



男孩子的先天身高值 = (父親身高 + 母親身高 + 13) ÷ 2



得出的數值再加減 8.5 cm，就是遺傳身高的範圍值。

例如，小女孩A的父親身高是175cm，母親身高是158cm，算式就是 (175 + 158 - 13) ÷ 2，結果是160 (+/- 8.5)，即小女孩A的先天身高範圍值是151.5至168.5cm。

身高予人一種正面可靠的感覺，對於將來的工作、社交以至人生機遇可帶來無窮影響。（圖片：shutterstock）

黃金長高期每年可長高9至10cm 五項因素影響身高發展

在「黃金長高期」期間，小朋友的長高速度可達每年9至10cm。而女孩子發育較早，黃金長高期是10至13歲；男孩子則是12至15歲。過了黃金長高期，身高基本上有了定論。如果能夠在黃金長高期爭取最大的成長速度，小朋友的身高可達到遺傳身高範圍值的最高數值，甚至有機會突破。

小朋友長高的時間十分寶貴，稱為「黃金長高期」，這個時期的長高速度可達每年9至10cm。女孩子發育較早，黃金長高期是10至13歲；男孩子則是12至15歲。（圖片：vcg）

除了遺傳因素，還有五項因素影響著身高。首先，先天的遺傳病、疾病和基礎病（例如皮膚、腸胃消化、呼吸道疾病等）牽涉體質，因而影響身高發展；後天方面則主要受其餘四項因素影響，即睡眠、飲食、運動以及精神情志。

父母可參考 BMI 指數和「骨齡」

父母可透過兩項指標來評估子女的健康和身高發展情況。第一項指標是「身體質量指數（Body Mass Index，BMI）」，這項指數有助反映孩子是否過瘦或過胖。父母可根據子女的年齡和 BMI 指數，評估子女的體格是否標準。由於兒童和青少年正值發育期，體重和身高隨年齡的變化較大，因此 BMI 指數的變化或會較大，父母可定期計算。

第二項指標是「骨齡」。骨齡即骨骼目前的年齡，可反映發育情況和預測未來身高。骨齡或與實際年齡不同，但相差數值一般在1歲以內。檢測方法是透過X光拍攝左手掌和手腕，骨齡小於實際年齡相對於骨齡大於實年齡長高的潛力較大。

骨齡即骨骼目前的年齡，可反映發育情況和預測未來身高。骨齡或與實際年齡不同，但相差數值一般在1至2歲以內。

睡眠促進分泌生長激素 避免高糖份食物

睡眠除了影響腦部發展外，也會影響身高發展，而箇中關鍵就是生長激素。生長激素的分泌旺盛時間大約是在晚上10點至隔日的清晨3點；而當人體進入深度睡眠後，生長激素分泌更加旺盛。

所以，如果小朋友每天晚上10時入睡，睡足8個小時，而且期間有足夠的深度睡眠，便可讓生長激素有充足時間分泌，自然能夠長得更高。因此，父母應協助子女養成規律的睡眠習慣；日間增加子女的戶外活動也有助晚間更易入睡。

如果小朋友每天晚上10時入睡，睡足8個小時，而且期間有足夠的深度睡眠，便可讓生長激素有充足時間分泌，自然能夠長得更高。（圖片：shutterstock）

飲食方面，均衡攝取碳水化合物、蛋白質和脂肪都對長高有莫大幫助。 另外，父母應避免讓孩子過量進食高糖份食物，因為高糖份食物會令血糖水平升高，抑制生長荷爾蒙的分泌，窒礙長高。

蛋白質是長高和發育的重要元素。蛋白質由22種胺基酸組成，其中9種人體無法自行製造，必須透過飲食才能攝取。（圖片：askthescientists）

運動可刺激「生長板」細胞 心理壓力可影響長高

運動除了能夠促進生長激素分泌，亦因肌肉反覆收縮，對骨頭施加壓力而刺激到俗稱「生長板」細胞的生長。生長板會受刺激而增生軟骨組織，再經鈣化後形成硬骨，從而增加身高。然而，生長板會於青春期後閉合，任何外來刺激都難以再使它重新生長，因此父母應在子女踏入青春期前，培養他們的運動習慣。此外，選擇具彈跳性、伸展性和帶氧的運動，如籃球、跳繩、游泳等也有助加強長高效果。

籃球牽涉跳躍和肌肉收縮，能有效刺激生長板；而且衝刺、傳球、投籃等動作屬於間歇有氧運動。（資料圖片/鍾偉德攝)

最後，很多父母都會忽略精神情志對子女身高發展的影響。所謂「心理影響生理」，孩子在輕鬆愉快的狀態下能夠更健康成長。因此，父母平日不應對子女過份辱罵、訓斥、歧視或威嚇等，更切忌拿子女的身高與別人比較。這些行為都會為孩子造成心理壓力，導致生長遲緩，阻礙身高發展。

父母平日不應對子女過份辱罵、訓斥、歧視或威嚇等，更切忌拿子女的身高與別人比較。這些行為都會為孩子造成心理壓力，導致生長遲緩，阻礙身高發展。（圖片：freepik）

疫情等多種外在因素影響子女發展 「轉骨增高」把握黃金長高期

香港的小朋友面對沉重的學習壓力，外間又充斥各種不良飲食和生活習慣，加上近年疫情以至氣候變化，種種問題都為小朋友的成長和發展帶來負面影響，令香港家長遭遇前所未見的挑戰，單靠以上五項因素，成效實在有限。家長可透過「轉骨增高」的方法，進一步讓子女善用黃金長高期這個「一去不復返」的長高機會。

香港的小朋友面對沉重的學習壓力，外間又充斥各種不良飲食和生活習慣，加上近年疫情以至氣候變化，種種問題都為小朋友的成長和發展帶來負面影響。（圖片：freepik）

轉骨增高是透過轉變骨質，增加骨頭長度，達至增高效果。轉骨增高方案須根據小朋友的體質、健康等狀況制定，過程包括「測驗骨齡」，排除性早熟或遲熟的可能性；「治療基礎病」，從而提升整體健康；「進行睡眠、飲食、運動建議和督促」；最後是「了解孩子的心理壓力和困難地方」。詳情可以聯絡匡信中醫。

匡信中醫的轉骨增高方案會向家長詳細講解如何透過轉變骨質，增加骨頭長度，達至增高效果。（圖片：匡信中醫）

匡信中醫 專病顧問醫師方端文

匡信中醫 專病顧問醫師黃忠瑜