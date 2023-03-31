愛妻暈倒竟引爆腹血管瘤 血管外科醫生如水喉匠 爭分奪秒修補血管

人體構造奇妙，全身佈滿粗幼不一的血管，為身體不同部位帶來養份。因此當血管出現問題，例如出現阻塞和損壞，極有可能在短時間內危及生命。作為新增設的「血管外科」專科醫生一員，羅旭醫生自言平日工作猶如水喉匠，皆因家居水管跟血管問題一樣，「兩者的處理過程都是分秒必爭，而且需要快速處理完成，否則隨時弄壞家電（即內臟器官)。」

由2022年4月開始，原本隸屬於外科範疇的血管外科已「獨立成科」，成為一門嶄新的醫療專科。（圖片：shutterstock）

血管外科專門處理人體血管 近年獨立成科

羅醫生指家中水管損壞會找水喉工人，而人體血管損壞則需要血管外科醫生。「人體的血管有很多種，例如動脈血管、靜脈血管、大至幾厘米粗的主動脈血管以及小至毫米的微絲血管。」他解釋，血管外科醫生負責全身的血管，範圍包括頭頸、胸口、四肢、腹部等；而腦部和心血管則分別由腦外科醫生和心臟科醫生負責。

血管外科原本屬外科範疇，不過近年隨著如微創手術的介入手術方式日漸普遍，這些手術方式與傳統使用手術刀等外科手術不同，因此血管外科便從外科當中分拆出來，成為一門獨立專科。「所以血管外科醫生既懂得微創手術，也懂得傳統外科手術，有時更會兩者混合使用。」

人體的血管有很多種，例如動脈血管、靜脈血管、大至幾厘米粗的主動脈血管以及小至毫米的微絲血管。（圖片：shutterstock）

血管一現問題情況緊急 手術分秒必爭

血管精密又遍佈全身，不難想像要處理血管問題必須難度十足。不過羅醫生指，血管外科手術的難度更在於其急緊性，「血管一旦出現問題急需處理，而且處理過程往往分秒必爭。因為醫生或有需要暫時截斷血流才能修補血管，然而，截斷時間過長有機會令器官壞死。例如腎臟超過半小時沒有血液供應的話便會壞死，因此醫生必須在半小時內完成相關手術，並讓血液重新流動。」

截斷血流會影響血液供應，時間過長的話，有機會令器官壞死，因此醫生必須及時完成相關手術。（圖片：istock）

手術有「令人起死回生」效果 技術發展迅速為治療提供更多「武器」

血管外科的工作如此困難，羅醫生卻在轉到私營市場後仍然堅守這門專科，難道有甚麼吸引之處？他指血管外科的確有兩個特點十分吸引。「第一點是治療效果即時可見，可為病人即時紓緩甚至解決問題。」他憶述一個印象深刻的個案，病人突然像電影情節般吐血不止，情況嚴重至瀕臨死亡。「檢查後發現病人所患的食道癌，蝕入胸主動脈，血液因而經食道不斷流出，導致吐血不止。」羅醫生指由於涉及腫瘤，傳統外科手術相當複雜，「幸好當時已有血管外科手術，只需在胸主動脈植入支架，使病人情況及時穩定。」他直指當時有「令人起死回生」的感覺。

第二個血管外科吸引之處是這門專科的發展相當迅速，經常有新技術推出，能夠為病人帶來更多新希望，羅醫生笑指「情況猶如打機中經常獲得新武器一樣。」他分享另一個例子，一名曾進行腎移植的病人突然出現主動脈瘤破裂，但傳統手術需要先截斷血流，有機會影響新移植的腎。幸好新式的介入治療，能透過支架令血液在手術過程中仍能維持流動，完全不影響移植腎的正常運作。

手術猶如策略性遊戲 需事前作詳細規劃

隨著社會高齡化，血管老化引致血管問題愈來愈常見。「雖然血管外科不斷有新技術出現，但手術仍然甚具挑戰性，尤其微創手術更是不能出錯，加上需要隨時候召，因而工作具一定壓力。」羅醫生平日除了陪伴愛女舒壓，亦會以打機和閱讀等靜態活動舒壓。他認為《三國誌》等策略性遊戲與血管外科手術也有共通之處，「策略性遊戲需要玩家作事前計劃，並預計一旦遇到特定情況時，應該如何處理。正如進行手術前，要將整個手術每步計劃清楚，並預計過程可能出現的情況以及應對方案。」

羅醫生認為血管外科手術與策略性遊戲有一共通之處，就是要將每步計劃清楚，並預計過程可能出現的情況以及應對方案。（圖片：iStock）

主動脈瘤猶如計時炸彈 應作定期檢查

羅醫生指，香港最常見的血管問題是靜脈曲張和腳中風。不過羅醫生認為最棘手的血管問題是「主動脈瘤」，並形容它為「計時炸彈」。主動脈瘤是血管瘤的一種；血管瘤並非癌症腫瘤，而是指血管出現退化，令該退化血管位置猶如氣球般膨脹。「如果身體出現血管瘤而一直不作處理，一旦血管瘤破裂，情況便會非常危急，尤其是主動脈瘤，會導致嚴重內出血，有即時死亡的風險。」

他憶起另一個與一對夫婦有關的個案。「妻子因小腸氣問題而需前往急診，但在送院途中，丈夫反而突然暈倒。」兩人一同送抵醫院，經檢查後原來丈夫潛藏的腹主動脈瘤破裂，估計是由於過於擔憂妻子而令血壓飆升所致。夫婦的手術分別同時進行，最後二人亦平安度過手術。羅醫生指，丈夫因主動脈瘤破裂，情況一度變得危急。他希望藉此提醒大眾應定期進行體檢，及早發現潛藏的主動脈瘤。

血管瘤並非癌症腫瘤，而是指血管出現退化，令該退化血管位置猶如氣球般膨脹。（圖片：wlshosp）

血管外科專科醫生—羅旭醫生

（照片由醫生授權刊登）