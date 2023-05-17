高齡產婦｜醫生拆解懷孕4大注意事項及風險　定期產檢保母胎健康

本港女士多以事業為重，遲婚現象越來越普遍，生育年紀亦都相應推後。到底高齡產婦懷孕有何風險？又有甚麼預防措拖？本文特意請來婦產科專科吳坤蒨醫生，為大家拆解高齡產婦不同情況的高風險併發症，以及懷孕前後的注意事項。

怎樣才算是高齡產婦？疾病風險知多少

吳醫生指出，「一般而言，20至35歲是女性理想的生育期；如在分娩時已超過35歲者，則屬於高齡產婦。而隨著年紀增長，女性的生育能力會逐漸下降；不但比較年輕時更難懷孕，早產及流產的風險亦會相應增加。懷孕時會較容易出現妊娠糖尿病、妊娠毒血症等併發症，胎兒也有更高機率患上唐氏綜合症，或者染色體問題引起的疾病如：先天性結構問題。」因此，吳醫生提醒各位女士應及早規劃人生大事，生育最好要趁早。

女性的生育能力會隨著年紀增長逐漸下降，早產及流產的風險亦會更高。（圖片：shutterstock）

定期產檢不可或缺 結構超聲波監察胎兒生長

高齡產婦面臨的風險更高，難免會擔心各種不利因素影響分娩。但現今醫學昌明，只要在孕期間定時產檢，就能大大降低生產風險。

吳醫生表示，高齡孕婦產檢與常規產檢內容上大致相同，兩者都包括量度血壓、體重；亦會進行一系列篩檢項目，如：唐氏綜合症、地中海貧血、德國麻疹、乙型肝炎等；另外，更會就著妊娠糖尿病、妊娠高血壓等作風險評估。

為了監察胎兒的生長情況，吳醫生建議可在懷孕18至22週內進行結構性超聲波；過程中會慢慢檢查胎兒的結構以及內臟器官，其中包括大腦、四肢、骨骼、眼睛、嘴巴、脊骨、肺部、橫隔膜、心臟、胃、 膀胱、腎、臍帶，以至生殖器官等；從而可進一步了解胎兒在結構上有否出現一些嚴重的健康問題。

孕婦需定時覆診，密切監察胎兒成長情況。（圖片：shutterstock）

提防妊娠糖尿病、妊娠毒血症 或嚴重影響母胎健康

妊娠糖尿病、妊娠毒血症（又稱「子癇前症」）均屬於懷孕期間的高風險併發症，能對孕婦和胎兒的健康構成威脅，嚴重更可導致器官功能受損甚至大小不保；因此及早發現並治療是相當重要。

妊娠糖尿病成因往往由於孕婦的荷爾蒙分泌產生變化，令胰島素分泌不足或功能受阻，導致血糖過高。此症有機會引致巨嬰、早產、羊水過多等情況，而出生的嬰兒出現糖尿病機率亦會比正常兒童高出2倍。

妊娠糖尿病有機會引致巨嬰、早產、羊水過多等情況。（圖片：shutterstock）

要預防此症，吳醫生表示最理想應在懷孕前已控制並保持體重於正常範圍，食物熱量各方面的吸收也要留意。首先要少食多餐，盡量多攝取高纖食物，例如蔬菜、瓜類等；至於澱粉類或甜品，份量就要相對減低。而在懷孕期間，也必須遵從這些飲食習慣的建議，可減低妊娠糖尿病的病發；就算真的出現上述情況，亦能夠有助病情控制。

懷孕期間應多攝取高纖食物，例如蔬菜、瓜類等；有助減低妊娠糖尿病的病發率。（圖片：shutterstock）

患上妊娠毒血症的孕婦會全身出現嚴重水腫、血壓上升、蛋白尿，嚴重者更會有溶血反應、血小板過低。吳醫生指出，「目前並沒有方法可完全預防妊娠毒血症，但醫生可在16週前為高風險孕婦進行子癲前症風險評估並提供適當治療。評估會根據媽媽血壓、子宮動脈血流、抽血檢驗（PIGF、PAPP-A指數） 計算風險，有助降低妊娠併發症發病率達60%。」

不幸流產應如何調理？連續兩次要注意！

吳醫生表示：「流產是非常普遍的情況，⼤概每5個案例中就有⼀個。若只是偶爾發生的情況，可不作檢查。但假如連續兩次或以上都發生流產，便屬「慣性流產」；建議先找醫生檢查，以便找出可能因素，例如：檢測胎兒染色體是否正常、子宮內膜、荷爾蒙、甲狀腺、子宮頸情況等，才可為下一胎作更好準備。」

視乎流產發生的階段，如果在懷孕中後期，則需要更長的調理時間。婦女流產後會流出惡露，時間一般為1至2週，顏色會由鮮紅逐漸變為深啡。流產亦都會對子宮內膜造成損傷，必須多加休養，才能讓傷口逐漸癒合，慢慢重建完整的子宮內膜，過程大約需要接近一個月時間。

所以吳醫生提醒，婦女在惡露結束之後3至6週，仍然維持清淡飲食、不可飲酒及抽煙；更要定時覆診和維持正常作息。如果想再次計劃懷孕也切勿心急，建議最少要休養2至3個月，先讓子宮及子宮內膜復原，同時可藉著這段時間調理身心。

如果流產後想再次計劃懷孕也切勿心急，建議最少要休養2至3個月。（圖片：shutterstock）

高齡孕婦必看！懷孕前後注意事項

吳醫生最後指出，高齡產婦為現代社會普通現象，各位女士無須過分擔憂。只要在懷孕前後做足準備，在生活習慣和飲食方面多加注意，一樣可以順利誕下健康嬰兒，而發現疾病亦可及早得以治療。

懷孕前可多做運動來保持健康；還要補充足夠的葉酸、鈣和維他命D。另外可進行生育檢查，保障以最佳的身體狀態孕育小生命。如果女士是長期病患者，例如：糖尿病、高血壓或者腎病等，記得要控制好情況才能計劃懷孕。

懷孕前可多做運動，有助保持最佳的身體狀態孕育小生命。（圖片：shutterstock）

懷孕後只要按時產檢、避免過度操勞；有適量運動同時保持心境開朗，都有助順利分娩一個健康足月的小寶寶。