Lumino曦妍美學｜全方位護膚　細心打造個人化療程　煥發自信光芒

Lumino 曦妍美學是一間提供全方位皮膚管理的醫學美容中心，坐落於銅鑼灣禮頓中心，環境典雅舒適，主要提供全面的皮膚改善療程，包括激光療程、射頻療程、注射透明質酸、肉毒桿菌、消脂針、美白針等。Lumino 曦妍美學擁有經驗豐富的醫療團隊，堅持採用正廠正貨機器，務求為每位客人提供最為全面、有效，且優質的肌膚療程服務。

以客為先 拒絕硬銷 致力為客人打造光亮肌膚

Lumino 曦妍美學名字理念源自拉丁文“Lumino”，代表「光」的意思。Lumino 曦妍美學希望透過細心、優質的肌膚服務，為每位客人解決各種困擾皮膚的問題，回復光亮的皮膚，重現水潤亮澤的肌膚，從裡到外散發出自信與光芒。

Lumino 曦妍美學品牌理念源自拉丁文“Lumino”，希望透過細心、優質的肌膚服務，為每位客人回復光亮的皮膚。（圖片：曦妍美學 ）

Lumino 曦妍美學非常重視客人的服務體驗，承諾絕不硬銷以確立良好的客戶服務，令客人享受到優質的皮膚改善療程，同時亦感到賓至如歸，在Lumino 曦妍美學感到舒適放鬆。

全方位肌膚療程 全面切合每位客人所需

Lumino 曦妍美學提供全面和多樣性的皮膚改善療程，讓每位客人得到最切合的療程，包括：

1. 射頻療程

Thermage® FLX 熱瑪吉

（功效：膠原增生、緊致拉提）



獲FDA認可的新一代 Thermage® FLX 熱瑪吉採用專利單極射頻技術，安全地立體加熱深層皮膚，刺激膠原蛋白逐漸增生，達到即時收緊效果，塑造立體輪廓。療程適用於改善眼部、面部和身體的緊致度。



Indiba英特波—細胞修復再生療程

（功效：膠原增生、拉提緊致、保濕、去皺紋、消脂、痛症、頭髮增生）



同樣獲FDA認證，源自西班牙的Indiba英特波以448 kHz + 20kHz頻率加速、刺激細胞循環，同時又不過度活化細胞，透過體溫逐漸溫熱達致理想溫度，而不是用機頭加熱皮膚，疼痛指數近乎於零，舒適度極高，使用非常安全。



2. 激光療程

皮秒激光

（功效：美白亮肌、去皺紋、去斑、去暗瘡印、去紋身、去疤痕腋下美白）



新一代的皮秒激光獲FDA認證，比普通納秒的脈衝時間短一千倍，所產生的激光壓力震動也更強。震動原理可以將色斑震碎，然後被身體的淋巴系統帶走及代謝。由於皮秒激光輸出極快，和皮膚的接觸時間大大減少，所以熱作用傳導也更少，反黑反白的機會自然減低。



二氧化碳激光

（功效：改善凹凸洞和毛孔、去除痣、疣、和瘜肉）



擁有FDA認證的二氧化碳激光加熱皮膚組織，皮膚會逐層被氣化，從而磨平突起的皮膚表面，解決不同類型的皮膚良性增生。例如痣、疣、瘜肉和脂溢性角化等。分段式二氧化碳激光亦能有效改善皮膚的質素問題，例如凹凸洞和粗糙毛孔。



3. 高能量聚焦超聲波療程

（功效：膠原增生、輪廓改善）

Ultherapy是獲美國FDA認證的高能量聚焦超聲波儀器，療程時運用實時超聲波影像，大大提高療程的安全性和準確性。Ultherapy 對於顎骨的輪廓改善最為明顯，亦屬於市面上最好的無創拉提機器其中之一。

4. 醫學美容針劑

依據不同客人皮膚狀況和需要，有超過15種照顧不同需要的醫學美容針劑予客人注射，如注射透明質酸、肉毒桿菌、童顏針、消脂針、美白針等。

星級醫學團隊 度身訂造個體化治療計劃體驗

Lumino 曦妍美學醫學團隊經驗豐富，員工受過專業訓練，全力為客人提供安全和舒適的療程體驗。此外， 醫學團隊重視每位客人不同的膚質和需要，認為每位客人都有著獨一無二的美。在進行療程之前，資深皮膚分析師會首先為客人進行AI專業皮膚分析，並在了解客人的護膚習慣和膚質后找出初步的皮膚問題。然後，醫生會細心了解每位客人的情況和需要，作出專業的判斷，為其度身訂造最為適合的個體化治療計劃，準確使用不同的儀器與針劑，令客人在自身的輪廓上作出自然的微調，並發揮出最有效率的療程服務，散發美麗的光芒。

曦妍美學 Lumino 重視每位客人不同的膚質和需要，在進行療程之前，會細心了解每位客人的情況和需要，為其度身訂造最為適合的個體化治療計劃。（圖片：曦妍美學 ）

護膚無界限 男士肌膚展現魅力

女士愛美固然經常聽見，但時至今天亦不能忽略男士對自己皮膚的要求逐漸上升，Lumino 曦妍美學十分重視男士的需求，認為愛護自己的肌膚不應設界別、不應分男女，所以同樣設有為男士皮膚管理的一系列療程，用心改善每位客人的皮膚狀況，打造令客人滿意的淨白肌膚。

採用正廠正貨 獲安全認證至為放心安全

Lumino 曦妍美學著重品質安全，堅持採用正廠正貨，醫學美容儀器均獲安全認證，如Thermage®FLX 熱瑪吉、高能量聚焦超聲波儀器Ultherapy、Indiba 英特波單極射頻等等，為求令每位客人在安全可靠的環境下擁有舒服和放鬆的療程體驗。如您對自己的皮膚有要求，希望了解更多煥膚的資訊可向曦妍美學 Lumino查詢。

Lumino 曦妍美學著重品質安全，堅持採用正廠正貨，醫學美容儀器均獲安全認證。（圖片：曦妍美學 ）

醫療保健服務與時並進 提供體檢和疫苗注射

近年疫情影響下，港人越來越注重健康很多人都有定期作身體檢查，健康意識日趨提高。為配合社會大趨勢，以及達到預防勝於治療的目的，Lumino 曦妍美學提供一系列的體檢項目，切合不同人的需要，服務對健康有所追求的病人。

Lumino 曦妍美學的體檢服務包含專業的註冊醫生講解體檢報告，給予合適的健康建議，令客人更了解自己的身體狀況，有需要將會作出轉介，及早治療，使康復機率提升。 Lumino亦有提供疫苗注射服務，例如子宮頸癌疫苗、生蛇預防針（俗稱“蛇針”）、乙肝疫苗、流感疫苗等，經醫生判斷身體狀況後，會詳細建議是否適合接種疫苗，並建議合適者接種有需要的疫苗，致力保障客人健康。

為配合社會大趨勢，以及達到預防勝於治療的目的，曦妍美學 Lumino 提供一系列的體檢項目，切合不同人的需要。（圖片：Shutterstock）

曦妍美學 Lumino Aesthetics

地址：香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心8樓803室

電話：+852 3107 7100

網址：https://lumino.com.hk/