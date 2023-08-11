全瓷牙貼｜納米3D打印技術度身訂造　一次過解決多種牙齒外觀問題

不論男女，一排整齊亮白的牙齒都會令外表加分，但好看的牙齒不一定與生俱來。如有喝咖啡、咬軟骨等飲食習慣，甚至乎睡眠磨牙、吸煙等，都會造成牙黃或缺角崩裂等問題。一眾愛美人士苦苦尋覓牙齒美容的方法，效果卻不甚理想。不過隨著嶄新的「全瓷牙貼（Veneers）」技術面世，很多無法處理的牙齒外觀問題都得以迎刃而解，加上療程簡單而效果持久，因此近年大受明星和KOL歡迎。本文將拆解全瓷牙貼的原理、過程、日常護理及注意事項。

形狀好看的牙齒不一定與生俱來，加上喝咖啡、吃瓜子、咬軟骨等飲食習慣，甚至睡眠磨牙、吸煙等，都會破壞牙齒的顏色或造成崩裂。（圖片：Shutterstock）

全瓷牙貼具微矯型功效 美白效果理想

全瓷牙貼（Veneers）是一種超薄而堅硬的貼面，通常由樹脂或陶瓷材料製成。牙醫會根據患者的牙齒形狀度身訂造；將牙齒磨掉薄薄一層後，再將貼片黏合到牙齒表面，原理類似人工指甲。不但牙色自然透光、美白效果佳，使用壽命和抗污能力亦相當理想。

全瓷牙貼採用嶄新技術，不單可用於於美白牙齒，更能改善多種牙齒外觀問題；包括牙齒變黃、牙色過深或不均勻、牙縫大、輕微排列不齊、中線偏移、牙齒過小或大小不一、形狀不美觀等。其他常見的牙齒問題同樣可以改善，例如頑固牙漬、四環素牙、氟斑牙、死髓牙等。

全瓷牙貼最常用於改善的牙齒外觀問題是牙齒顏色、排列和形狀，包括牙齒變黃、牙色過深或不均勻、牙縫大、輕微排列不齊、中線偏移、牙齒過小或大小不一、形狀不美觀等。（圖片：freepik）

牙貼材質優缺點大比併

由於每個人的牙齒都是獨一無二，因此全瓷牙貼的製作切須要依照當時狀況、顏色量身定做。市面上有很多全瓷牙貼療程，有興趣的人士到底應該如何入手？先來了解一下不同牙貼的材質、製作方式和優缺點，才去選擇最適合的美齒解決方案吧！

坊間普遍的全瓷牙貼療程多數使用「二矽酸鋰」作為主要材料，雖然顏色仿真、透光度高，但硬度不足，有機會出現崩裂的情況。加上厚度達0.3-0.5mm，代表磨牙量需要更多。而「氧化鋯」又被稱之為「瓷鋼」，是所有全瓷材料中抗彎曲度、抗斷裂強度最高的材質；同時擁有一定的透光性及強大的硬度，比其他品牌牙貼的耐用度更高。隨著染色技術漸趨成熟，氧化鋯牙貼面提供更多顏色可供選擇，已能達到相當程度的擬真自然效果；所以吸引不少人士都轉而選用。

烤瓷牙貼面的厚度達0.3-0.5mm，代表磨牙量需要更多。（圖片：SmileMe）

SmileMe全瓷牙貼個獨有設計貼合舒適 持久度可達20年

SmileMe提供專業全面的全瓷牙貼療程，當中使用以色列研發的「氧化鋯材料噴射技術」，結合專利的醫療級超高精度納米級3D打印；令牙貼能夠任意造型，製作過程更無需人工介入，就可實現近乎1:1還原患者口腔數據的產品。牙貼一體成型、力學性能極佳，能夠就顏色、弧度等作出個人化的精準微調，做出自然均色的效果之餘，質感、紋理和透光度都形同真牙，亦大大減少崩邊、斷裂的機率。

牙貼採用榮獲FDA認可的美國原廠陶瓷物料，正常使用下壽命可達20年或以上。加上瓷片超薄，厚度只有約0.2至0.5mm，感覺更加貼合舒適。獨有的微孔設計，不單可強化黏貼性能，還確保固位效果與抗力，外露面確保光潔，不易附著斑菌，美觀與功能兼得。

獨有的微孔設計，不單可以強化黏貼性能，還確保固位效果與抗力。（圖片：SmileMe）

「高保真」特點減少不適感

由於SmileMe全瓷牙貼是根據每個患者度身訂造，因此能夠緊貼牙齒表面，除了具有微矯型和修補效果，「高保真」特點亦有助減少損耗並提升舒適度。全瓷牙貼完全沒有任何副作用，療程後請注意日常口腔護理並定期進行檢查。

高：高精度、高還原、高邊緣密位度



保：無需過多磨除真牙、不易磨損對頜牙或鄰牙、更少修復後不適問題發生



真：真牙般貼合、無調磨也可舒適佩戴



SmileMe精準訂製牙模 安裝過程快捷無痛

SmileMe的每一個全瓷牙貼都是度身訂造，過程會由牙醫先為客人檢查牙齒，並進行拍照、掃描，初步印製牙模。下一步是制訂個人化療程，包括全面清洗牙齒、簡單打磨、印製精準牙模、選定牙色等。待牙貼製成後，牙醫便會正式為客人安裝牙貼，並進行精準微調，過程無痛，需時僅二至三小時。完成安裝後，客人可即時飲食。

SmileMe的每一個全瓷牙貼都是度身訂造，安裝過程無痛，需時僅二至三小時就可得到完美笑容。（圖片：SmileMe）

一般而言，配戴全瓷貼片後並無特別的後續護理，但早晚刷牙等良好習慣仍需繼續維持，並可使用牙線加強清楚牙縫、牙齦等位置，保持整體口腔衛生。

另外，為保持全瓷牙貼的耐用度，應切忌咬過硬的食物，例如蟹殼、堅果、骨頭、冰塊等，並且要避免咬指甲，以免損害牙貼。如果睡覺時有咬牙、磨牙的情況，可使用牙套來加強保護牙貼。每半年進行一次檢查，可進一步確保牙貼狀態良好。

為保持全瓷牙貼的耐用度，應切忌咬過硬的食物，例如蟹殼、堅果、骨頭、冰塊等，並且要避免咬指甲，以免損害牙貼。（圖片：Shutterstock）

療程由醫生主理 包一年保養性價比高

SmileMe全瓷牙貼療程包含三次面見醫生、其他牙科費用以及一年免費保養，如果在療程完成後一年內有崩壞情況，可享免費修補。基本的療程為六隻牙齒，費用為$29,800，遠低於坊間其他同類型療程，而且HK01讀者可享有獨家消費券優惠，透過以下連結登記SmileMe 全瓷牙貼療程，更可即時扣減$2000，可謂性價比最高之選。

全瓷牙貼適合大部分人士和牙齒類型，物料不會產生過敏情況，而且堅硬度高，使用壽命可達15至20年甚至以上，加上顏色自然，質感、紱理和透光度與天然牙齒無異，比起含金屬成份的傳統牙套更耐用、自然。無論效果、耐用性及性價比的表現都相當突出，加上今次SmileMe推出的即時現金優惠，有意的讀者快把握機會；趁新一輪消費券送自己尊屬禮物，一次過解決牙齒外觀問題，再次展現自信笑容！

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