Jessica鄭秀妍公開抗毛躁、養成柔順髮質5大習慣：勿用熱風吹頭！

由於工作關係，不少藝人都需要時常變換髮型，繁密地吹整染燙容易頭皮髮絲受損，加上壓力引致的脫髮問題更是一大困擾！而前「少女時代」成員Jessica（鄭秀妍）自出道以來，始終維持一頭亮麗秀髮，讓不少粉絲讚嘆及羨慕！她最近在小紅書上公開自己的護髮秘訣，只要在日常生活中養成簡單5個習慣，就能對抗毛躁，擁有柔順有光澤的髮質。

（圖片：Instagram@jessica.syj）

護髮秘訣一：經常梳頭髮

Jessica分享，她出門會隨身攜帶一把小梳子，並在床頭放置大梳子，方便任何時候梳理頭髮。不僅能使髮絲保持滑順，對她來說也是紓壓放鬆的方式；所以她強烈建議大家要培養「經常梳頭」的習慣。

（圖片：小紅書@Sy__jessica）

護髮秘訣二：睡前吹乾頭髮

不少人貪圖方便，洗完頭髮後喜歡自然風乾。但Jessica提醒，上床休息前一定要把頭髮完全吹乾。如果頭髮未乾透就睡覺，會對身體健康有負面影響；濕氣會透過頭皮進入體內，長遠而言容易造成頭痛、感冒等情況。同時她亦建議長髮人士，睡覺前將頭髮梳理到後面，避免因壓到或拉扯摩擦造成斷裂。

（圖片：小紅書@Sy__jessica）

護髮秘訣三：不要用過熱的水洗頭髮

洗頭時，Jessica非常重視水溫的選擇。她提醒，盡量避免使用過熱的水，溫度太高會帶走過多的頭皮油脂，有機會導致泛紅或發炎，髮絲也可能因此變得乾澀毛躁、失去光澤。建議最好使用36 至 38℃與體溫相近的溫水沖洗頭髮，有效清理髒污之餘，亦減少對頭皮的刺激。

（圖片：Instagram@jessica.syj）

護髮秘訣四：吹乾頭髮時使用冷暖風交替

Jessica分享，她習慣在吹頭髮時交替使用冷風和暖風，可讓頭髮慢慢冷卻、定型，吹乾後更有光滑亮澤。她認為，吹風溫度太高雖然易乾，但會對頭髮造成損害，變得異常乾燥。

（圖片：小紅書@Sy__jessica）

護髮秘訣五：定期修剪髮尾

留長髮去到一定長度，難免會出現乾枯、毛燥及分叉等情況。對於這個問題，Jessica絕對不手軟；她會定期修剪髮尾，防止分叉損傷部分繼續擴大。不但看起來更整齊柔順，也有利於於頭髮的健康生長。