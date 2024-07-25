SWISS REJU熱光溶脂獲頒HK01大獎　全新熱光超微波科技強勢登場

中環高級美容纖體品牌SWISS REJU，獨家綜合纖體療程「熱光溶脂®」，首次獲HK01頒發重點年度權威大獎「01好生活 人氣醫學美容纖體品牌大獎」，創下歷史佳績。突破性3 GHz「熱光超微波」消脂技術震撼登場，超越舊有2.45GHz同類科技。新技術見證SWISS REJU引入國際頂流纖體科技，正式宣佈香港醫學美容進入「微波溶脂3.0」時代。



數千萬投資研發成果 突破性獨家技術脫穎而出

近年香港中下市場，出現質素參差、風險不明的低價微波溶脂。然而，不少市民進行療程後，才發現過程驚險，而且減肥效果不如理想。除了減肥成果無法維持且極速反彈之外，甚至出現各種不良反應。其實精密儀器均需要受過訓練的科研人才操作，才能夠發揮成效。現時坊間舊式微波溶脂科技，只能有暫時修形成效，沒有任何醫學證據證實可以長遠有助減輕體重，亦不能預防及改善因體重過高而造成的疾病。難免被視為效果暫時性、高風險、低回報的項目。

SWISS REJU獨家技術「熱光溶脂®」則大幅改善以上問題。SWISS REJU最新突破性引入3 GHz「熱光超微波」，新技術超越舊有2.45GHz同類科技，使纖體效能更強、更快。 再配合營養師設計產品「減腩微晶纖」，從源頭減低負擔，健康變瘦。不單止修型，更加能優化代謝和體重，做到持久的效果。

SWISS REJU「熱光溶脂®」有別於坊間低效療程，分別在於使用的儀器有強大科研、國際認證優勢。引入令人矚目的醫美科研儀器，包括每一台各價值數十萬的儀器，當中包括美國法國共同研發，獲得美國FDA及歐盟Medical CE認證的Winback、意大利名廠Eximia HR77、法國Advance Beauty、美國以色列Pollogen美顏纖體儀、日本「CZ 8效脂肪槍」等。除了3 GHz「熱光超微波」之外，SWISS REJU更是香港首批引入「諾貝爾獎技術石墨烯」的高端科研公司，歷年投資超過千萬元於美容技術開發和應用。國際營養師設計產品，更加是中港台眾多明星、名人健康之選，科研深度令健康瘦身效果加倍。

科研建構了強而有力的門檻，市面上的跟風抄襲的美容小店雖然標榜低價，甚至提供危險的「任做放題」，但由於缺乏巨大科研的投資，難以複製獨家科技「熱光溶脂®」效果，質素高低高下立見。

熱光溶脂®熱潮下需小心盜版 美容纖體要慎選

SWISS REJU熱光溶脂®是一項專利健康減肥系統，透過一系列國際級高科技減肥機器的協助，將頑固脂肪分解並排出體外，從而做出定點減脂、改善身體線條的效果。這項新技術減肥效果出眾，更能促進膠原蛋白生長，令皮膚更年輕更緊緻。熱光溶脂®熱潮下，吸引一眾美容黑店不惜犯法冒充，大眾需小心選擇可信妥當經營的正規公司，避開劣質盜版山寨療程、以及經常被投訴質素參差的非授權小店，以免不慎買入盜版自稱同款療程。如果使用舊款廉價、生產地不明的舊款微波溶脂儀器的話，可能導致減肥效果欠佳，甚至是燙傷皮膚造成永久性損傷，得不償失！因此，慎選最為可靠、有信譽的正版品牌最為安全放心。獲得了HK01頒發大獎的中環SWISS REJU，就是香港熱光溶脂®唯一正版。

SWISS REJU發言人表示：「很榮幸能夠在HK01這個重要的業界獎項，創下歷史佳績！今年更是首次在政治經濟的新聞媒體，奪得年度大獎。印證了SWISS REJU正版儀器，絕不hard sell的殷實經營方向正確。」

中西合璧受顧客愛戴 迎接大灣區新時代

SWISS REJU企業文化結合中西方的優點，集健康瘦身，及非手術醫學美容服務於一身，秉持「國際級精品美容纖體」的品牌定位，嚴選一系列非入侵性醫美儀器，儀器均為正版正貨，獲最新的國際FDA、Medical CE所認證，保證安全。除了品牌靈感與及核心科技源自瑞士外，更會繼續中西合璧，屹立中環，面向世界。抱著瑞士探險家的活力與毅力，迎臨大灣區新時代的挑戰和機遇。

越多人比較 越多人轉會

SWISS REJU位於中西薈萃的中環核心地段，是香港真正核心CBD黃金圈的一部分。用難以複製的「瑞士豪門沉浸式奢華體驗」以及「獨家療程儀器產品」，成為本港及全球客人首選。在現時的經濟氣氛下，營銷預售創下了超越銷售目標262%的佳績， 如此驕人成果很大程度來自新舊客戶滿意纖體成果，熱情加購支持，有不少客戶更是從坊間跟風美容小店，轉會中環正規科研公司。強勢成績說明「越多人比較，越多人轉會」，一同見證SWISS REJU「用心服務」與及「絕不硬銷」的承諾。這次獲獎展示了 SWISS REJU 一直以來追求進步創新，致力於美容技術的研發， 肯定其在美容科研的地位，同時， 印證新一代「3GHz熱光超微波」美容纖體科技盛大成功。

SWISS REJU

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