升級版Stellar水光瞳　醫學級眼周護理助你KO黑眼圈 + 眼睛乾澀

每日長時間對住電腦、手機，雙眼幾乎無時無刻都處於疲勞狀態。再加上不少人習慣揉眼、卸妝又不夠徹底，長期佩戴隱形眼鏡，令眼周肌膚變得暗啞，黑眼圈加深，眼睛又乾又澀，成個人望落比實際年齡更顯老態。如果你試過敷眼膜、搽眼霜、滴眼藥水，但問題依然揮之不去，那就要試試升級版 Stellar M22水光瞳 （OptiLIGHT AES）！這部獲得眼科及皮膚科雙重 FDA 認證的醫療級 IPL 儀器，能一機包辦發揮六大美容功效。除了有效解決皮膚光老化問題逾 9 成*，同時改善玫瑰痤瘡、痘疤紅印及暗瘡問題。 2025最新版本更加專門針對眼周問題，讓你重拾水潤明亮雙眼。



黑眼圈唔止一種！你屬於哪種？

黑眼圈並不只是捱夜先會有，黑眼圈可以分成色素型、血管型。外觀（因色素沉著）呈現棕黑色，而血管型黑眼圈則係因為鼻敏感、血液循環差，令眼下靜脈血管變得明顯，形成紫紅色或藍色黑眼圈。

乾眼症≠眼睛缺水！瞼板腺功能障礙才是真正元兇

但如果你發現自己黑眼圈加深之餘，更經常覺得眼乾、眼澀、紅筋多，則有可能是乾眼症的徵兆。根據《2021年眼健康及乾眼症科普報告》，全球乾眼症發病率介乎 8% 至 34%，而亞洲人的乾眼症發病率更高達 21% 至 30%，即係 每 5 個人就有 1 個人受乾眼困擾！乾眼症並不是單純的眼睛缺水，而是瞼板腺功能下降，導致油脂分泌減少，令眼睛無法鎖住水分。

Stellar OptiLight水光瞳升級版Eye Spa療程 全面改善眼周問題

相信不少人都聽過 Stellar M22，這款由Lumenis推出的醫療級IPL儀器一直被譽為「光子嫩膚界黃金標準」。而2025年最新升級版Stellar M22水光瞳 (OptiLIGHT AES)，進一步提升眼周治療模式，採用了全新OptiLIGHT機頭和濾片，能夠更精細地針對眼周皮膚，改善黑眼圈以及眼睛乾澀感。這次升級更帶來了首創水光瞳Eye Spa 療程，透過特定波長的 IPL 光能，讓皮膚吸收後轉化成熱能，有助促進血液循環、減少色素沉澱、疏通瞼板腺，進行 4 到 6 次療程後，全方位解決眼周問題。這個療程能夠幫助淡化色素型及血管型黑眼圈、改善眼睛乾澀感、減少眼周細紋以及膚色暗沉，讓雙眼回復透亮水潤。臨床數據顯示， 77.8% 患者的血管改善程度超過 50%**，療效可維持 3 年以上^。同時，64% 乾眼症相關症狀患者在接受 IPL 療程後獲得改善#，證明 Stellar M22水光瞳 對眼周護理有顯著效果！

2025年最新升級版Stellar M22水光瞳 (OptiLIGHT AES)，採用了全新OptiLIGHT機頭和濾片，能夠更精細地針對眼周皮膚。

20年技術經驗資深光學團隊操作 締造個人化眼周及皮膚護理

如果你正為黑眼圈、眼周暗沉、乾眼症或皮膚而煩惱，不妨親身體驗 升級版的Stellar M22水光瞳，感受專業醫學技術帶來的突破性改善！Le Domes Beaute & Medical Centre 是香港首間引入Stellar M22水光瞳的醫美中心，亦是Lumenis委任的獨家StellarM22 水光瞳療程指定中心（獨家委任期至2025年5月31日止），由資深光學團隊主理，擁有超過 20 年 Lumenis IPL 技術經驗，是香港極少數可以靈活操作手動進階模式（即現時的AOPT - Advanced Optimal Pulse Technology模式打法）的醫美中心，能夠根據不同膚質及眼周狀況，自己精準調整治療参數，相較於原廠預設一式一樣的自動模式，進階手動的AOPT模式打法效果更為理想，更個人化的處理。

立即預約！體驗升級版 Stellar OptiLight水光瞳

如果你都想改善黑眼圈、眼乾眼澀或其它皮膚問題，就不要錯過 Stellar M22水光瞳療程！Le Domes Beaute & Medical Centre讓你親身體驗這款醫療級眼部護理。現在就立即預約，令雙眼及皮膚回復年輕光彩！

Le Domes Beaute & Medical Centre

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