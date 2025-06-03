擺脫肥胖煩惱！女士五大身形您屬邊種？即睇專屬瘦身方法！

夏天已經來臨，一眾女士都希望擁有穿上背心熱褲的美好身段，在探究如何迅速成功減脂之前，就要先判斷自己到底屬於哪一種身材，下文小編為大家介紹每種身型的線條特徵及瘦身方法，以及如何搭配適合的衣飾單品，重拾個人風格及自信！



女士五大身形您要知

第一步：測量關鍵部位

肩寬：兩側肩峰（肩膀最外側骨頭）的直線距離

胸圍：胸部最豐滿處的水平圍度

腰圍：腰部最細處（約肚臍上方2-3公分）的圍度

臀圍：臀部最豐滿處的水平圍度



第二步：了解五大身形特徵

沙漏型：比較理想的S身形

沙漏型身形的女士肩寬與臀寬接近，腰部明顯纖細（腰臀比≤0.75），胸臀比例豐滿，但容易有副乳的問題。日常穿搭應選擇貼合身形的單品，例如搭配短版上衣或繫腰帶外套，避免寬鬆連身裙，容易模糊腰線使視覺比例失衡。

梨型：下半身比例不平均，水腫嚴重

梨型身形的女士的比例為臀圍 > 胸圍 ≥ 肩寬，且臀圍比胸圍大5cm以上。下半身明顯肥胖多脂肪，特別臀部、大腿較寬，但肩窄，上身相對纖瘦。日常的穿搭重點在平衡上下身比例，例如搭配A字裙或闊腿褲修飾臀部，或選擇深色下裝或直筒牛仔褲，避免貼身布料。

蘋果型：腰部贅肉較多，頑固脂肪

蘋果型身形的女士上半身容易聚集脂肪，肩膀和腰圍較寬肥、特別是腰部線條受贅肉影響而不明顯，四肢相對纖細。衣飾需將視覺效果從腰部轉移並拉長身形社主，高腰寬褲搭配短版外套以創造腿長效果，避免緊身或短版上衣，可外搭長版開衫修飾腰部。

倒三角型：肩膊頭較闊，頭重腳輕

倒三角型身形的女士肩背較多脂肪而看起來粗壯有肉（肩寬 > 臀圍）、胸圍豐滿易有副乳問題，臀窄、下半身較纖細，整體呈「倒三角形」，因此穿搭需柔化肩線並平衡上下比例，例如上衣選擇U領或船領上衣來減少肩部視覺寬度，材質避開墊肩設計，下半身選擇百褶裙或喇叭褲平衡視覺效果。

直筒型：身形輪廓模糊，沒有線條

直筒型形的女士胸圍、腰圍、臀圍差距均小於10cm，缺乏明顯曲線，但由於缺乏線條腰身一旦積聚脂肪便會相當明顯，日常適合中性風或層次感穿搭，可透過層次穿搭創造立體感，例如選擇高腰寬褲或A字裙營造腰線，搭配腰帶或收腰外套，並避免過於貼身的直筒連身裙。

第三步：根據身形找出最佳減脂方法

冷凍溶脂專家 —— KOMO

KOMO創辦人研究和應用冷凍溶脂相關技術超過12年，並與專業團隊共同專研「成效及舒適度」超過8年。KOMO是首批獲得專業資格並獲邀參加全球研討會的非醫生專家之一，更曾出任跨國醫學美容集團培訓導師。

👍12年研究及應用相關技術

👍8年專研療程效果與舒適度

👍治療師導師主理

👍自研療程手法，效果力臻完美

冷凍溶脂原理



冷凍溶脂是一項非侵入性專利冷凍技術，利用特定低溫凝結脂肪細胞，使其凋亡，最終通過代謝自然排出體外。一次療程，指定部位即平均減少22-27%脂肪細胞，而且副作用少，無需麻醉，過程舒適。治療後亦可立即恢復日常活動。

儀器探頭針對特定範圍的脂肪細胞，快速冷卻至指定溫度，在不損害週邊皮膚及細胞組織的情況下，精準凝結並消除頑固脂肪細胞。

被低溫微結晶化的脂肪細胞，身體免疫細胞會將其吞噬，透過新陳代謝自然排出體外。

👏FDA認證—無創減脂技術

👏CE認證—歐盟28個國家安全認可

👏在全球74個國家使用

👏非侵入性—無需麻醉或手術、過程舒適

沙漏型瘦身方法：Onda pro 可針對細範圍及較為明顯的脂肪明層，利用COOLWAVES™的冷微波技術，針對皮下脂肪15 mm，局部減脂，另外PG W可以精準地探測不同深度的皮膚及脂肪層，同樣適用於面部，令整體身形更具曲線美。

梨型瘦身方法：Ultra 4.0 改善循環減少水腫，運用多極射頻，激光以及LED紅光，並利用低頻率聲波，令脂肪細胞破裂分解，從而提升血液循環，將廢水排出體外，全面改善水腫問題。

蘋果型瘦身方法：Balance ice 改善內臟脂肪，其冷凍技術經射頻進入皮膚底層，體溫下降時刺激血液循環，令脂肪變成燃料，深層溶脂，改善中央肥胖，有效預防因肥胖引致的疾病如心臟病、高血壓、脂肪肝等。

倒三角型瘦身方法：Cool 定位減少脂肪細胞數量，每次22-27%，利用特定低溫技術coolshaping2打破基因遺傳身材—特定的溫度及時間，可以精準地殺死脂肪細胞，而不傷及皮膚表面，定位減少多餘的脂肪，無創而並無恢復期。

直筒型瘦身方法：EXION BODY針對局部脂肪、皮膚鬆弛—新一代RF+TUS (TARGETED ULTRASOUND) 專利技術組合，配合ACTIVE COOLING、阻抗偵測、及多項能量動態監測技術，智能調節能量強度及分佈，確保療程效果最大化，達至顯著減脂和緊膚效果，且安全可靠。Exion 可改善臀部及胸線條，改善整體身材線條曲線，AI智能鏢靶溶脂緊膚新技術，追蹤三個不同深度的脂肪細胞，同時緊膚收型，塑造S型完美線條。

KOMO分店地址

尖沙咀金馬倫道12號恆信商業大廈11樓全層 (地鐵B2出口)

荔枝角長沙灣廣場二期 (地鐵站A出口)

荃灣西楊屋道88號Plaza88

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