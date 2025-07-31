準新娘速效瘦身指南：飲食／運動／體態全方位規劃！

希望以最完美的姿態走上紅毯是每位新娘的夢想，然而，對於平日工作忙碌、沒有規律運動習慣的女性來說，「速效瘦身」到底可以如何達成？秘訣就是飲食，運動及體態管理三方面全面配合！下文小編會為各位準新娘介紹時下大熱的飲食法，以及高效且輕鬆的運動來減脂，讓妳在重要的日子煥發自信光彩！



最新「速效瘦身」飲食方法：211餐盤

「211餐盤」是近年來備受推崇的飲食法，適合剛開始想調整飲食，或經常外食、難以精確計算熱量的女性。

「211餐盤」的原則是將每一餐的餐盤容量劃分為四等份，蔬菜佔兩份，為整個餐盤的一半左右，如深綠色葉菜、菇類等等；然後一份是蛋白質，佔餐盤四份一的位置，如魚肉、雞胸肉，或豆腐等植物性蛋白。最後的一份是全穀類，亦佔餐盤四份一。「211餐盤」也強調進食順序，建議「先喝水，再吃蛋白質，接著吃蔬菜，最後才吃全穀類」。這樣的順序有助於延緩血糖上升的速度，避免胰島素快速分泌，從而減少脂肪囤積的機會。

專瘦手臂及背部線條運動：啞鈴訓練

穿婚紗無可避免會露出手臂和背部，準新娘如果想這兩個部位線條更優美，以下兩個居家運動就相當適合：

訓練背部肌群—啞鈴俯身划船



動作： 雙手各持一個啞鈴（或可用水瓶代替）。雙膝微彎，臀部後推，上半身前傾約45度，背部打直。將啞鈴垂直向肚臍方向拉，感受背部肌肉的夾緊，在頂點停留一下再緩慢下放。

改善手臂後側「拜拜肉」—啞鈴三頭肌伸展



動作： 與俯身划船的預備姿勢相似。將一隻手臂的上臂固定在身體側面，與背部平行。然後，僅用前臂的力量將啞鈴向後上方伸展，直到手臂完全伸直，再慢慢收回。

婚前完美塑形，精準修飾曲線！

準新娘們都希望在婚禮上展現最完美的自己，但有時候單靠飲食和運動，還是難以塑造出理想的身體線條。如果你想更精準地改善特定部位，讓S曲線更突出，以下的療程優惠絕對不容錯過！於2025年8月8日至10日，第119屆香港結婚節暨秋日婚紗展將在香港會議展覽中心1號館舉行，KOMO BEAUTY 於婚紗展攤位F29及F31提供限時HK01讀者優惠，以震撼價$788同時享受三款王牌療程，包括BTL五代EXION (20分鐘)、Onda Pro一叮溶脂 (20分鐘)及Cool冷凍溶脂 (一格)，一次過滿足準新娘瘦身、美胸、緊膚的需要！

三款王牌瘦身療程特色

BTL最新第五代EXION：優化胸型＋緊緻肌膚



RF+TUS技術可以刺激胸部纖維母細胞，顯著增加自身透明質酸和膠原蛋白生成，提升胸部輪廓讓胸部視覺上更豐滿以及緊緻胸部肌膚，改善胸部不集中及下垂的問題。療程後的7日內可以看到明顯效果，而最佳效果通常在三星期開始顯現。另外，RF+TUS專利組合，熱能及機械能同時作用，快速加熱皮下脂肪組織深層至45°C 溶脂溫度；ACTIVE COOLING同時運作，保護皮膚表層，擊退手臂及背部頑固脂肪。

Onda Pro 一叮溶脂：快速去除局部位置的頑固脂肪＋緊緻肌膚或減淡橙皮紋



專利2.45GHz超高頻COOLWAVES™微波技術，精準靶向深入至 15mm 的皮下脂肪細胞，並促進膠原蛋白生成，有效減少局部脂肪並改善皮膚鬆弛。特設三種療程模式，能分別針對改善肥厚硬脂、蜂窩組織及收緊皮膚；同時修復真皮層膠原纖維，刺激新膠原蛋白再生，撐起凹陷皮膚表面。

Cool冷凍溶脂：無創減脂方案首選，效果直逼抽脂



KOMO創辦人研究和應用冷凍溶脂相關技術超過11年，FDA認證無創減脂技術能短時間內顯著減少脂肪細胞數量，達到永久效果。每次35分鐘療程，可減少療程部位脂肪細胞多達22-27%，不懼反彈。儀器探頭針對特定範圍的脂肪細胞，快速冷卻至指定溫度，在不損害週邊皮膚及細胞組織的情況下，精準凝結並消除頑固脂肪細胞。

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