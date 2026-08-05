聰明鎭｜梁詠琪演媽媽少女感爆棚！拆解50歲5大逆生長秘訣

改編自日本伊藤潤二經典漫畫作品的 Netflix 驚悚影集《聰明鎮》一上線便話題爆棚！其中飾演單親媽媽「何麗芬」、帶著落榜女兒搬入聰明鎮的梁詠琪（Gigi），憑藉細膩沉穩的演技再度驚豔觀眾。然而，讓全網熱議的，是她在鏡頭前幾乎「零死角」的極致凍齡狀態。今年經已 50 歲、育有一女的梁詠琪，即便在劇中飾演母親，膚質和體態卻不顯老，皮膚依然緊緻透亮、輪廓線條清晰，絲毫沒有歲月痕跡。許多網友紛紛驚呼演的是媽媽卻「充滿少女感」、「狀態根本凍結在出道時期！」



從當年的短髮女神到如今優雅從容的凍齡美魔女，梁詠琪到底是如何鎖住青春？以下為你逐一拆解 Gigi 的 5 大凍齡保養祕訣！



許多網友紛紛驚呼Gigi演的是媽媽卻「充滿少女感」。

1. 養生飲食哲學：堅持素食與「低負擔」飲食

梁詠琪多年來一直堅持素食，並主張盡量攝取原型食物（Whole Foods），即未經加工的天然食物。她認為飲食是影響膚質與抗衰老的最直接關鍵，透過大量攝取新鮮蔬菜、水果與豆製品，不僅能減少身體對重油、高鹽及精製糖的負擔，更能補充豐富的抗氧化劑與維生素，從身體內部徹底消除引發皮膚發炎與衰老的「自由基」。這種由內而外的清爽飲食法，正是她維持皮膚清透、健康體態的重要秘密之一。

2. 黑豆水與納豆習慣：專屬「豆類養顏魔法」

在梁詠琪的私房養生菜單中，「黑豆水」與「納豆」是每日必要的。

• 排毒黑豆水： Gigi 平時喜歡飲用媽媽自製的黑豆水，她亦稱黑豆水為「瘦瘦水」。黑豆富含花青素、異黃酮與豐富的鐵質，在中醫與現代營養學中都有祛濕排毒、補腎養血的功效，不僅能維持好氣色，更能保持髮量濃密黑亮。

黑豆富含花青素、異黃酮與豐富的鐵質，有祛濕排毒、補腎養血的功效。（圖片：Shutterstock）

• 腸道健康守護者「納豆」： 納豆含有豐富的納豆激酶與益生菌，能維持腸道微生態平衡。長年食用納豆不僅促進血液循環，更能幫助體內代謝毒素，讓面色隨時保持透亮紅潤。

3. 堅持每天保養：簡化基礎護膚 ✕ 定期醫美保養

在皮膚護理上，梁詠琪秉持「精準不繁瑣」的原則。私底下的她注重基礎清潔與極致保濕，選擇成分純粹、能深層滋養肌膚屏障的保養品，避免疊加過多化學成分造成皮膚負擔。同時，她亦會定期接受適度的醫美保養（如緊緻拉提療程、深層補水療程）。透過專業醫美科技刺激膠原蛋白再生，鞏固肌膚底層的彈力網，再配合日常撫紋按摩，達到「自然而不僵硬」的極致緊緻狀態。

4. 規律運動習慣：維持線條與氣血循環

看梁詠琪在《聰明鎮》中的姿態與氣場，便知她從未放鬆過對體態的管理。Gigi 長年保持多樣化的運動習慣，包括球類運動、伸展運動。適度的有氧運動則能加速全身血液循環，促使身體自然排汗散熱，透過汗水帶走深層廢物；而伸展運動能減少受傷的機會，釋放壓力，她曾表示與家人一起做運動會更有動力和樂趣。

Gigi 長年保持多樣化的運動習慣。

5. 睡出好膚質：極度重視「高質素睡眠」

梁詠琪重視高質素的深度睡眠。睡眠是人體自我修復與修補受損細胞的黃金時間，她養成極度規律的作息習慣，盡量不熬夜，並在睡前建立舒緩儀式，每天睡前一定會泡腳，促進全身血液循環，使身心放鬆。充足的睡眠能讓生長激素正常分泌，自然預防眼袋、黑眼圈與皮膚鬆弛，這正是她即使工作繁忙，鏡頭前依然眼神有光、精神奕奕的終極秘密。

梁詠琪重視高質素的深度睡眠。

從《聰明鎮》中的何麗芬到現實生活中的自信女性，梁詠琪用時間證明了：歲月並非美的敵人，只要懂得由內而外溫和對待自己，50 歲依然能綻放無可取代的優雅與少女感！