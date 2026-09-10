假冒名牌化妝品｜內地媒體揭汕頭造假工場 用後皮膚潰爛兼發炎

近日有內地消費者投訴指，使用網購化妝品後導致皮膚紅腫潰爛，揭發出一個龐大的假冒名牌化妝品地下產業鏈。內地有媒體深入廣東省汕頭市和平鎮進行追查，直擊這些隱藏於民宅的地下工場。



爛面危機揭假名牌化妝品 專櫃驗證成分存異

事件起因是有多名消費者在黑貓投訴平台反映，使用網購的化妝品後，皮膚出現發燙、紅腫、痕癢、皮疹等過敏症狀，甚至潰爛，經醫生診斷為接觸性皮膚炎。內地媒體《新京報》記者從多個網店買入六款同款化妝品，並與商場專櫃的正品一同送交化驗。檢測公司的初篩結果顯示，假貨的紅外譜圖出峰與正品不一致，證實成分明顯不同，確認網購產品為假貨。

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廣東省汕頭市和平鎮(影片截圖)

網店不斷開新店避審查 暴利高達十倍

記者追蹤貨源，最終鎖定廣東省汕頭市和平鎮。化妝品生產正是該鎮的支柱產業之一。當地的假貨批發商透露，他們透過淘寶、抖音、美團閃購及拼多多等各大平台散貨，毋須使用實名登記。為避開平台審查，他們採取游擊策略，每間網店營運通常不超過兩星期，一旦察覺平台起疑便自行關店，再註冊新店繼續賣假貨。假貨批發商更對記者坦承：「這種東西不能把流水搞得太大。就算它（平台）不把它搞下來（封店），他自己也得撤下來，不敢做。」

假貨批發商對內地記者說：「我抖音不用實名，什麼(個人信息)都不用，所以我才敢發的(廣告)。」(影片截圖)

假貨批發商指此舉雖增加成本，但扣除損耗後，淨利潤率仍高達數倍甚至十倍以上，單是一間店舖做幾百張訂單已能賺取高達數十萬人民幣。影片中可見，受害品牌包括SK-II神仙水及面霜、Gucci等知名品牌。

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假貨批發商表示一天能賣出數百個假名牌化妝品。(影片截圖)

借正規速遞「運假」

為了掩人耳目，造假工場拒絕任何形式的現場驗貨，只做速遞發貨。記者實測落單後，發現發件地址並非真實的工廠地址，而是和平鎮紫中路附近的一個速運站點。集團會利用深夜時分，安排速遞車停泊在偏僻巷道，再由專人將沒有任何貨物單標識的假貨包裹直接放入車內，藉此繞過正規的開箱程序，將正常物流變成運假名牌化妝品的通道。

內地媒體《新京報》總結整個揭發地下工場的行動，指出造假產業鏈從物料投送、窩點製假、速遞發貨到網店銷售，全部採取「零敲碎打」的碎片化模式運作，加上利用本地優勢建立的多層次預警網絡，即使單一據點被當局突破，亦無損整個集團的運作。

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使用假名牌化妝品可引致4大皮膚傷害

假名牌化妝品由於完全脫離了政府監管，其潛在風險會對皮膚造成實質傷害。

接觸性皮膚炎



接觸性皮膚炎是指皮膚接觸到特定外部物質後，所引發的發炎反應。它主要分為刺激性接觸性皮膚炎及過敏性接觸性皮膚炎。刺激性接觸性皮膚炎指皮膚接觸到具毒性或強烈刺激性的化學物質（如劣質溶劑、強酸鹼），導致皮膚表皮屏障直接受到物理或化學性破壞；過敏性接觸性皮膚炎則由免疫系統對特定過敏原（如劣質香料、防腐劑、金屬）所引起的過度反應。發病時的典型症狀包括局部皮膚紅腫、發燙、劇烈痕癢、起水泡，嚴重時會出現滲液、脫皮甚至潰爛。

有毒化學物與重金屬超標



假名牌化妝品地下工場為了壓低成本或製造虛假效果（例如強效美白），常違規添加工業用化學溶劑，甚至水銀（汞）、鉛、砷等重金屬。長期透過皮膚吸收，不僅會引發嚴重的接觸性皮膚炎，毒素積累還可能損害神經系統及腎臟功能。

毛囊炎或細菌感染



假名牌化妝品通常在衛生條件極差的環境（如地下室、廢棄民宅、廁所旁）中人工調配與灌裝，完全缺乏無菌設備。產品極易滋生大腸桿菌、金黃色葡萄球菌或霉菌，塗抹於面部容易引發毛囊炎或更嚴重的細菌感染。

破壞皮膚真皮層



使用劣質假名牌化妝品導致的嚴重發炎或感染，往往會破壞皮膚的真皮層。即使事後停用並就醫，也極易留下難以消退的色素沉澱如黑斑、凹凸疤痕，甚至令皮膚屏障永久受損，變成極度脆弱的敏感肌。

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網購4招避開假名牌化妝品陷阱

檢查網店背景與營運狀況



許多網店為規避查緝，會採取短期營運策略，不斷開店又關店。購買前請查看店舖的註冊時間，若店舖僅成立短短幾星期便擁有極高銷量，且評價內容高度同質化，應提高警覺。

警惕不合理的低價



假貨賣家常以內部貨源、免稅代購或清倉大減價為由，開出遠低於市場定價的折扣。若價格過於低廉，是假貨的機率極高。

核對發貨地點與物流資訊



留意包裹的實際發貨地是否與賣家宣稱的來源地相符。若標榜海外代購或原廠直發，實際卻從特定偏僻鄉鎮的速遞站點寄出，便極有可能是地下工場生產的假貨。

確認退換貨保障



購買前確認平台或賣家是否提供完善的售後服務與退款機制。若賣家態度閃避、拒絕透過官方機制處理爭議，或在遭遇質疑時要求私下退款了事以規避平台審查，則不應冒險交易。