護膚｜骨膠原流失狂補無用？醫生揭5個日常催老壞習慣

許多人為了留住彈性肌膚，不惜花重金購買各式各樣的骨膠原蛋白粉、抗衰老精華，甚至定期到美容院做療程。不過，看著鏡中漸漸浮現的細紋和下垂的輪廓，你可能會疑惑「為什麼付出了這麼多金錢和時間，皮膚依然不見起色？」



其實，問題可能不在於你「補」得不夠，而是你每天都在不知不覺間「親手破壞」體內的骨膠原。

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紐約皮膚科專科醫生 Jane Yoo 接受外媒《Newsweek》訪問時直言，隨住年齡增長，骨膠原自然流失是無可避免的生理現象。但在盲目搜購護膚品或補充劑之前，不如先檢視一下，自己有沒有以下５個加速肌膚老化的日常壞習慣：

1. 防曬做漏，搽再多精華也是白費

許多人只有在去沙灘或戶外活動時才會塗防曬，日常上班、陰天甚至室內就直接「裸肌」應對。

Yoo 醫生指出，紫外線是醫學界公認導致皮膚老化的最大元兇，更是骨膠原流失的直接推手。紫外線進入皮膚後會產生大量「自由基」，這些自由基會激活體內一種專門破壞骨膠原的酵素（基質金屬蛋白酶），一邊瘋狂瓦解現有的骨膠原，一邊阻礙負責合成新骨膠原的「纖維母細胞」運作。

換句話說，如果出門不塗防曬，不論你事後敷多少面膜、塗多貴的抗皺精華，也無法彌補紫外線帶來的深層傷害。將防曬納入每日護膚的必須步驟，才是保住骨膠原的第一步。

2. 「深層清潔」過度，肌膚屏障集體「罷工」

為了追求滑溜觸感，不少女生熱衷於使用磨砂膏、高濃度去角質酸類產品，或者頻繁使用維他命A醇。

健康的皮膚角質代謝週期大約為 28 天。如果去角質次數太頻密，皮膚根本來不及自我修復，保護屏障就會被削弱。

「當患者過度使用物理磨砂、高濃度酸類或維他命A醇時，皮膚屏障受損，就會引發慢性發炎。」Yoo 醫生解釋，這種持續的發炎狀態，同樣會啟動破壞骨膠原的酵素機制，令肌膚衰老得更快。若你發現皮膚開始莫名發紅、刺痛、脫皮或持續乾燥，就是肌膚屏障受損的警號，這時候應立即簡化護膚步驟，停止重疊使用刺激性產品。

3. 長期不夠瞓，骨膠原合成「停工」

都市人生活節奏急促，「不夠瞓」幾乎是常態。但原來，睡眠不足不單令人精神萎靡，還會直接剝奪皮膚自我修復的黃金時間。

在我們熟睡時，身體會分泌生長激素，這正是刺激纖維母細胞、製造骨膠原和彈性蛋白的關鍵物質。如果經常熬夜或睡眠質素欠佳，身體無法順利進行修復，加上因壓力而上升的「皮質醇」（壓力荷爾蒙）會進一步抑制骨膠原合成。長此下來，皮膚自然變得暗沉、失去彈性，乾紋亦會提早現形。

4. 沖涼水溫太熱，蒸乾肌膚底層水分

在疲憊的一天結束後，洗個熱水澡確實非常治癒。然而，這個看似享受的習慣，卻在悄悄加速肌膚老化。

過熱的水溫會洗走皮膚表面天然的脂質保護膜，導致「經皮水分流失」急劇增加。當這層天然的油份屏障被熱水徹底沖走，皮膚保護功能下降，不僅容易受到外界刺激、毒素 and 污染物侵害，藏在深層的骨膠原也會因為失去保護而變得脆弱。

醫生建議，洗澡時最好用溫水，並盡量縮短時間。最關鍵的是，在洗澡後、皮膚還帶有微濕水分時，立刻塗上保濕面霜或潤膚膏，鎖住水分。

5. 飲水不夠，細胞乾涸「縮水」

你每天有喝足夠的水嗎？

身體長期缺水，或者是平日攝取了過多的酒精與咖啡因（兩者皆有利尿作用，會加速水分流失），都會最直接反映在皮膚上。

骨膠原需要充足的水分來維持其飽滿的結構和彈性。Yoo 醫生指出，當肌膚處於缺水狀態，骨膠原體會無法正常發揮支撐作用，原本飽滿的細胞基質層會隨之萎縮，令細紋和皺紋看起來更深、更明顯。

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護膚由基本功做起！

抗衰老不一定要依靠高昂的醫美療程或成堆的補品。有時，最有效的護膚大法往往最簡單——做好防曬、適度清潔、睡個好覺、沖涼水溫調低一點，以及多喝清水。改掉這些日常壞習慣，才是最抵、也最根本的逆齡秘訣。