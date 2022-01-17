COLLAR｜Day許軼性感厚唇吸粉無數　無需整形塑造水潤飽滿豐唇

由ViuTV節目《全民造星4》所產生的女團COLLAR，由第一日正式出道即成熱話，她們的首支歌曲正式上架不足3日已得到過百萬點擊率，風頭一時無兩！19歲的成員Day（許軼）憑著天生的娃娃臉和性感的厚唇，吸納大批粉絲。不止廣大男性鐘情於厚唇，就連女生都想擁有飽滿的雙唇，性感之餘又能令妝容精緻度提升。但不是人人天生都有豐唇，有人會選擇透過注射透明質酸或自體脂肪，令嘴唇變得豐厚，有人會透過化妝令視覺上唇部變厚，即刻看看無需整形，如何塑造水潤飽滿豐唇！



ViuTV《全民造星IV》誕生的女團COLLAR一出道立即引來網民洗版式討論。（IG圖片）

Day在《全民造星4》首輪面試自我介紹的時候，自稱為「港版Jennie mix Lisa」，事後她謙稱只是想評判記得自己，不過她一雙性感飽滿的豐唇，想令人忘記都不容易。事實上演藝圈中公認的美唇代表，例如Angelina Jolie﹑舒淇﹑石原里美﹑李聖經等人，都是以「厚唇」聞名，厚唇有熱情開朗、親和力的形象，所以令雙唇看來豐盈一點成為不少女士化妝的重點。

Day小時候已擁有一雙性感豐唇。（圖片：ViuTV Facebook）

選用深色調唇膏 營造下厚上薄

唇線清晰，唇珠明顯是豐厚的基本定義，薄唇女生想化身成為豐厚女生就一定要使用唇線筆，這技巧即使連Kylie Jenner都使用。女生可以選用深色調唇膏，塗在唇部中間及內層位置，營造飽滿立體感；再以唇線筆把下唇微微向外畫或修型，以下唇比上唇厚為目標，最後塗上唇膏，便能塑造到豐唇效果。

▼即睇更多Day的絕密童年照及靚相▼

+ 1

打亮唇峰

唇峰位於上唇最突起的兩個部位，很多女生由於唇峰不明顯，使雙唇看上很薄，所以若能強調唇峰的存在感，就可增強豐潤的視覺感覺。如果不想花太多時間締造豐唇效果，最簡單的方法就是在唇峰，點有珠光感的透明唇蜜或光影粉，打亮唇峰最頂端位置。油光可以自然折射光線，折射下就能讓雙唇看起來更圓潤，更有立體感！

(kyliejenner instagram)

用有光澤感唇膏及定期去角質

同樣道理，使用帶有光澤感的唇膏，並盡量避免選擇霧面唇妝產品，都可有豐唇的視覺感。光澤感的唇膏可以輕易遮蓋唇紋，加上潤透的光澤感能讓唇部看起來更加亮澤飽滿，而唇色方面建議挑選裸色或是與自身唇色相似的色調，提升豐盈感之餘也更添少女味。

另外，如果唇部充滿死皮會把唇膏卡住，整體變得毫無美感，更別逞論要有豐唇效果！每晚睡前用溫和的唇部磨砂膏去除唇上死皮，再用唇膜或護唇油滋用雙唇，翌日唇妝變得貼服之外，更會變得相當柔軟，於視覺上有增厚感覺。