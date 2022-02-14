暗瘡｜情人節太甜蜜　佳節過後滿臉暗瘡？即學去暗瘡印凹凸洞技巧

不論是有情人還是單身一個，經過西洋情人節後，又來到中國情人節。大量的甜蜜氣息充拆空氣內，但原來乳酪、雪糕、芝士和朱古力這些甜蜜的滋味不單會惹得人蛀牙，更會導致臉上出現暗瘡和暗粒！暗瘡雖然很快會凋謝，但過後總是會留下暗瘡印，甚至是凹凸洞，與其當「白老鼠」使用坊間不同的藥膏，不妨學會正確去暗瘡印和凹凸洞的技巧。



乳酪、雪糕、芝士和朱古力會導致臉上出現暗瘡和暗粒。（istock）

很多人誤以為暗瘡與煎炸等「熱氣」食物息息相關，認為是不能食或應該少食的食物，但事實上飲食、生活習慣和日常護理與暗瘡息息相關，而現有的科學研究亦顯示，煎炸食物不會特別使暗瘡惡化。除了油性皮膚特別容易生暗瘡粉刺，一些不良的生活習慣都會誘發皮膚不斷長暗瘡與粉刺。一旦暗瘡形成，基本上都會留下暗瘡印，暗瘡印的色素深淺度，則視乎體內黑色素細胞的活躍程度而分為紅色或啡色印；而凹凸洞則是當皮膚持續發炎，令真皮層反覆受損，膠原細胞流失不再增生，皮膚表面便會出現凹陷的小洞。

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袪紅色或啡色印

一般而言，紅色印屬較易處理的暗瘡印，只要大約兩個月時間，疤痕就會隨新陳代謝自然減淡。若紅印維持一段稍長時間或實在很想消去，可考慮接受醫美激光治療，例如excel V+、excel V、PICO皮秒等，將多餘或已老化的血管打走。

不少人因長期戴著口罩，令臉頰及嘴角生暗瘡。（資料圖片）

而已出現色素沉澱的啡色印，則可透過例如果酸煥膚療程，加強皮膚的新陳代謝；或使用含維他命A酸、杜鵑花酸等藥膏抑制黑色素生成，同時亦要注意防曬，避免有更多黑色素沉積；也可配合含維他命C的藥膏，改善痘印。以上的療程一般使用4至6星期後才會開始見效，不過部分治療暗瘡的藥膏含高刺激性，尤其是敏感性肌膚人士應先咨詢醫生的意見用藥。

治療凹凸洞

凹凸洞是常見但最棘手的暗瘡問題，因為出現凹凸洞代表已傷及真皮的膠原蛋白太嚴重，而令皮膚塌陷留下凹痕。凹下的皮膚治療是個破壞、重建再修復的過程，不同的凹疤需搭配不同的處理方式，例如PICO皮秒能激膠原再生、注射玻尿酸或透明質酸可填補皮膚塌陷的空間，回復平滑。由於凹凸洞可以有不同凹痕，加上有部分凹痕已處於較深層位置，所以需要混和多種處理方式互相搭配，且花費較長時間，才能達到較好的效果。