初老肌｜7大皮膚老化跡象要注意！醫生教3招凍齡秘訣抗衰老

愛美是女人的天性，皮膚暗沉、眼尾多了細紋，便不禁想辦法「還原」當初的年輕樣子，但歲月在臉上留痕跡，往往無聲無息，有皮膚科醫師提出7種初老徵兆，出現時便要提高警覺，並多加保養及時防衰老。



近年甚至有很多年輕女性有提早衰老的現象，台灣皮膚科醫生莊盈彥早前分享初老肌的7大跡象，讓大家可以自我檢查皮膚狀態。

▼初老肌7大跡象（按圖看清👇👇👇）：

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下顎變寬



年輕的臉型額頭較寬，下顎較窄，呈鵝蛋形。下顎變寬是老化跡象，臉型會由倒三角變成正三角。

眼周老化



眼皮是沒有支撐的部位，隨年紀老化眼尾會下垂，初老徵兆最容易顯現在眼周，黑眼圈或淚溝變深就是初老的表現。

蘋果肌不飽滿



隨年齡漸長，膠原蛋白會流失、變少，雙頰的蘋果肌變得不再飽滿，這便是老化的跡象，可能要勤加保養。

嘴角下垂



年輕時嘴角會往上提，年齡漸長皮膚變得鬆弛，嘴角會開始向下垂。

▼同場加映：8大加速衰老的壞習慣（按圖看清👇👇👇）：

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下顎線不明顯



頸部、下巴最容易看出老化跡象，年輕時側臉線條明顯，脖子往内縮，下巴往上拉，下顎線開始變不明顯就是初老表現。

皮膚暗沉



年輕的皮膚有光澤、滑嫩，當皮膚變得暗沉，出現細紋，代表皮膚正在老化。

五官扁平



年輕時五官會較立體，輪廓分明。當皮膚鬆弛也會讓五官變得扁平，輪廓線不再突出，就是初老的徵兆。

3大「凍齡」秘訣

老化是自然發生的事，雖然無可避免，但可透過日常作息而令老化速度減慢。而「凍齡」秘訣不外乎保養，可以從日常生活著手，例如不熬夜、飲食健康及保持運動量，若想靠保養品「補救」，莊醫生指，有不少人花了錢卻未必功效大，原因是步驟錯了，只會讓保養品功效打折扣。

預防老化



不要曬太陽、充足睡眠、不捱夜、戒吃油炸食物、多吃不同顏色的蔬菜、選擇原型食物等，雖然是老生常談，卻能有效護膚，避免身體發炎而導致皮膚加速老化。

治療老化



治療針對三方面，包括表面、真皮層以及脂肪老化：

表面老化：塗抹A酸、A醛、A醇、果酸、水楊酸、杏仁酸，令皮膚紋理變得平滑；另可塗抹含維他命C和具抗氧化作用的護膚品，或是進行激光治療，提升皮膚狀態。

真皮層老化：莊醫生稱表面和真皮層算是位於同一層，但真皮層位處更深位置，故若護膚品成分能深入真皮層，或是採用上述提及的激光治療，同樣能治療真皮層老化。

脂肪老化：針對下巴變闊，電波治療穿透力較強，能深入脂肪層融掉部分脂肪，從而令面部線條變得明顯；至於脂肪流失的話，則可注射透明質酸、填充骨膠原、聚左旋乳酸（PLLA）等，令兩頰變得豐盈，五官亦能更立體，惟需先諮詢醫生意見及進行風險評估。

維持好狀態



莊醫生提醒要注意搽護膚品的順序，應先洗臉，再輕拍化妝水或柔膚水，接下來分子越小、越有功效性的保養品就要先塗，例如抗氧化產品、精華液、眼霜，最後才塗抹質地較厚重的保濕霜，這樣就不會阻隔吸收。

她舉例指，不少人先搽一層厚重的乳霜才搽維他命C，但維他命C是一個很小的分子，會被阻隔吸收，所以維他命C是首先要搽上臉的護膚成分，否則就無法進入皮膚深層達至應有的保養作用。

▼同場加映：抗衰老食物（按圖）：

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▼同場加映：乾燥天氣下，不同皮膚類型在使用護膚品上應注意的地方（按圖）：