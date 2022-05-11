腋下美白｜夏天唔想舉手尷尬？天然方法擊退黑色素快速美白腋下

腋下美白｜天氣忽冷忽熱，有時氣溫上升至30度以上，有時即使溫度較低，但相對濕度高企時，黏笠的感覺都會令不少女生以清涼裝扮示人。夏天天氣炎熱，總會想穿著露腰小背心、吊帶背心等無袖衣服，但腋下肌膚暗沉又粗糙，一旦舉手真的令人相當尷尬。想夏天有自信地舉手，以下的腋下美白天然方法，一定不可以錯過！



腋下肌膚暗沉又粗糙，一旦舉手真的令人相當尷尬。（影片截圖）

腋下黑色素沉澱，主要是因為肌膚受到外部刺激，例如脫毛方式不當、長期摩擦、清潔不乾淨等。如果想防止腋下發黑，應該盡量減少使用具刺激性的剃刀產品脫毛，平日可使用較溫和的脫毛方法，例如蜜蠟或激光脫毛。另外平日沒有好好清潔，腋下皮脂及角質都會聚積，而導致腋下發黑，平日洗澡時盡量使用足夠的泡沫輕柔清潔。此外，皮膚乾燥亦是一大元兇，造成皮脂變厚，看起來暗淡而無光澤，因此要做足充分的保濕護理。

使用具刺激性的剃刀產品脫毛，容易令腋下變黑。（資料圖片）

定時去角質去除腋下老廢角質

腋下皮膚跟臉部一樣，都是以28天作為一個代謝循環，因此清潔、去角質及護理都是不可或缺。腋下每天都受到衣物和手臂摩擦，特別容易積聚過多角質，導致看上去特別黯沉。除了最少每日一次的洗澡外，每星期都可以使用紅糖和沐浴露，以1比1的比例混合，為腋下溫和不刺激地去除老廢角質；或可把紅糖及橄欖油，以1比3的比例混合，洗澡時把混合物塗在已濕的皮膚上，靜待2分鐘後輕輕打圈按摩洗淨，每星期使用這個方法兩次，有助把腋下角質去除。

腋下每天都受到衣物和手臂摩擦，特別容易積聚過多角質，導致看上去特別黯沉。（網上圖片）

腋下正確脫毛 脫毛後需特別護理

用剃刀脫毛因為方便快捷，深受不少女生歡迎，但是用剃刀脫毛不單毛髮很快會再生出來，腋下經常受到剃刀的擦刺激，也容易造成色素沉澱。要除毛的話以蜜蠟除毛或是用鑷子拔除的方式更為推薦，不僅將腋毛連根拔起、較持久之外，也比較不會有受到摩擦、讓腋下變黑的問題。

利用光學和熱力脫毛後，皮膚會較敏感脆弱，必須要做好保濕和防曬工作。（GettyIamages）

事實上無論是哪種除毛方式，都會刺激肌膚，會令肌膚容易變得乾燥。脫毛後可用含保濕成份的化妝水濕敷或搽上輕盈的乳液保濕滋潤，甚至可以使用腋下專用的美白霜，同時滋潤及美白。不過敏感體質、濕疹肌或有傷口，就需要先處理傷口再使用保養品。