脫毛｜教你3步揀選高性價比激光脫毛店　避免誤墮脫毛黑店！

炎夏已正式來臨。夏天除了為大地帶來雨水，還有背心、短褲、泳衣和比堅尼。然而不管身材多好，一旦皮膚表面有多餘又顯眼的毛髮，都會令外表大打折扣。近年香港女士對毛髮管理的意識明顯提高，然而上半年美容院持續停業，相信不少女士現時都十分著急要做脫毛，想跟毛髮「速戰速決」又不想誤入脫毛黑店？以下教你3步揀選高性價比激光脫毛店，即使穿上短裙熱褲也不怕出現令人尷尬的毛髮。



然而不管身材多好，一旦皮膚表面有多餘又顯眼的毛髮，都會令外表大打折扣。（圖片：Yanis Beauty）

激光脫毛效果更理想 755激光脫毛最適合亞洲人

脫毛方法五花八門，傳統在家用剃毛刀、脫毛膏或蜜蠟等DIY方法既容易弄傷皮膚，亦不具持久效果。近年彩光脫毛亦逐漸被淘汰，各大美容院都相繼以轉用比傳統彩光脫毛快3至5倍見效的激光脫毛。相比彩光脫毛，激光脫毛的能量更集中，能夠更深入毛囊，有效根除黑色毛髮，達至更理想的脫毛效果。

除了快速見效之外，激光脫毛同時具備安全、無痛、持久有效的優勢，因此迅速成為美容院和顧客的脫毛首選。不過，激光脫毛技術本身亦有多種，在香港常見的有三種，分別是755、808及1064。到底這些數字是甚麼意思？女士又該如何選擇？

亞洲人的膚色普遍較黃而毛髮偏黑，而755nm波長的激光能量穿透表皮後，容易被毛髮的黑色素吸收。（圖片：Yanis Beauty）

其實，以上數字是指激光波長，即755nm、808nm及1064nm。不少人以為波長愈大等於能量愈強，脫毛效果一定更好。事實卻正好相反，波長愈短，能量愈強；而在脫毛科技上，雖然能量強弱並非首要的考慮因素，但醫學研究的確發現，755nm波長最適合亞洲人。

由於亞洲人的膚色普遍較黃而毛髮偏黑，755nm波長的激光可在穿透表皮後，容易被毛髮的黑色素吸收；相反，808nm和1064nm等其他波長的能量容易被水份而非黑色素吸收，會大大削弱脫毛效果，亦會令皮膚變得乾燥。整體而言，755nm的脫毛效果比808nm和1064nm快2至3倍見效。

GentleLase Pro-U®755脫毛首屈一指 先進智能冷凍系統降低痛感

有「全球No.1激光脫毛科技」之稱的Candela GentleLase Pro-U®755 採用對亞洲人皮膚最有效的755nm激光波長，而且備有獨特的 LSSDS（Large Spot Specialty Delivery System）機頭，使能量更集中，從表層毛髮直達底層毛囊，破壞毛髮的再生能力；而不同大小的機頭設計則能夠精準針對毛囊的黑色素而不傷及周邊皮膚，安全而有效解決毛髮問題。

GentleLase Pro-U®755 不止治療效果優良、降溫技術先進，而且獲美國 FDA 認證及歐盟 CE 國際安全及功效認證，可提供徹底、持久、安全而無痛的脫毛體驗。（圖片：Yanis Beauty）

除了脫毛效果之外，不少女士都十分關注激光脫毛過程的痛感。痛感是來自高能量所產生的灼熱感，一般美容院會為客人搽凍Gel，但降溫效果欠佳，難以避免皮膚之後出現泛紅、痕癢等不適；而不少激光脫毛儀器雖然有外置冷風機，但降溫效果同樣薄弱。

GentleLase Pro-U®755 內置專利DCD智能冷凍系統，並採用冷凍劑 Cryogen，溫度低至-20度。DCD智能冷凍系統在激光發射前，接近同一時間噴出霧態冷凍劑，迅速為肌膚表層降溫，能即時紓緩熱感，同時有效保護皮膚。

每項療程必用原廠755脫毛儀器 毛髮再生享終生保養服務

Yanis Beauty是GentleLase Pro-U®755美國原廠Candela指定認可授權的治療中心，每項脫毛療程定必使用 GentleLase Pro-U®755 激光脫毛科技。療程一般每六星期一次，每次可根除20%含黑色素的毛髮，平均進行4至6次療程後，治療時間的長短會因應治療範圍和大小而有所不同，但一般而言一年內已可杜絕毛髮再生，達至永久脫毛效果。

由於每位客人的毛髮生長情況或有不同，加上女性荷爾蒙問題，令部分客人或會出現少量極幼細或淡色的毛髮再生的情況。對此，Yanis Beauty提供終生保養服務，令人加倍安心。

鑑於近年的新冠疫情，Yanis Beauty 的消毒程序亦全面提升。中心採用醫療級消毒劑及長效刺針抗菌塗層，定期為旗下所有分店進行全面消毒，以保障客人和員工健康。消毒劑以專業霧化儀器處理，並已證實可消滅COVID-19新型冠狀病毒鏈，而且成份符合食品級別，安全而對人體安全無害，更獲美國環境保護署（EPA）註冊及批准在醫院以及施用在與食品接觸的表面。

Yanis Beauty 是 GentleLase Pro-U®755 美國原廠 Candela 指定認可授權的治療中心，脫毛療程均使用 GentleLase Pro-U®755 激光脫毛科技。（圖片：Yanis Beauty）

療程涵蓋多達32個脫毛部位 推出地表最強夏日優惠

Yanis Beauty 的激光脫毛療程涵蓋全身32個部位，包括腋下、上下唇、小腿、全比堅尼、上背、前手臂等，而且每個部位的收費清晰透明。不論在儀器、服務、永久保養以及衛生方面，Yanis Beauty 的表現都十分出色，可謂全港激光脫毛中心當中極具性價比之選。

適逢夏天將至，Yanis Beauty 更推出「地表最強」的激光脫毛優惠，以 $2000優惠價可自選五個脫毛部位。詳情可向Yanis Beauty查詢。

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