保濕療程推介｜皮膚唔夠水易甩皮出油生暗瘡？保濕重要性要知！

【保濕療程推介2022】正式踏入夏天，天氣又熱又焗，出親街都會油光滿面，這又是否代表日常保養不需再保濕？本文將為讀者剖析保濕對皮膚的重要性，並推介多個保濕醫美療程，好讓大家養好膚質。

本文將為讀者剖析保濕對皮膚的重要性 (圖片: FreePik)

【保濕療程推介2022】保濕重要性要知！

皮膚主要依賴表面的皮脂膜、角質細胞之間的脂質及天然保濕因子，以維持肌膚水份。保濕最主要就是要保持皮膚角質層的含水量有20-30%左右，當肌膚的含水量足夠時，角質層的新陳代謝率會變快，使肌膚看起來有光澤、有彈性，面色亦會比較均勻。反之，肌膚長期缺水時，皮膚會容易乾燥、泛紅、敏感、粗糙，甚至容易出現細紋、痕癢、脫皮和濕疹等問題。不只外觀會受到影響、膚質變差，更有機會降低皮膚的保護功能，加速肌膚老化。

【保濕療程推介2022】▼初老肌7大跡象（按圖看清👇👇👇）

+ 10

皮膚乾燥除了會加速肌膚老化，更會影響角質的正常代謝，增加患上皮膚炎的風險。

【保濕療程推介2022】▼異位性皮膚炎有咩要注意?（按圖看清👇👇👇）

+ 8

要避免因皮膚乾燥而引發各種肌膚問題，讀者可以參考以下７招預防和治療乾燥肌膚。

【保濕療程推介2022】▼7招預防和治療乾燥肌膚（按圖看清👇👇👇）

+ 3

【保濕療程推介2022】保濕療程合集

除了要改善日常習慣，想面部肌膚看起來光滑、有彈性，更可配合各種保濕療程，為肌膚注入水份，徹底改善膚質。醫美Easy為各位整合了不同的保濕療程，大家可以按照自己的喜好去選擇療程。

想面部肌膚看起來光滑、有彈性，更可配合各種保濕療程，為肌膚注入水份 (圖片: FreePik)

COSMED 推出的雙重療程，含深層煥膚精華療程及嫩膚抗敏保濕療程各一次，先利用煥膚精華素，為肌膚進行深層清潔，再使用變頻超聲波，深層導入嫩膚精華素，令肌膚徹底吸收養；協助肌膚細胞重新排列、修復肌膚、改善多重肌膚問題，讓肌膚由底層潔淨滋潤，由內到外真正光澤亮麗。

深層煥膚精華療程（4選1）



1. 杏仁酸去角質煥膚液（針對混合性、油性皮膚）

可溫和代謝角質、拋光肌膚



2. 甘醇酸更新煥膚液（針對暗沉、疲勞，缺乏光澤皮膚）

可深層清潔毛孔、刺激細胞更新、改善肌膚瑕疵



3. 美白抗皺煥膚液（針對色斑或老化角質）

可深層清潔毛孔、調節皮脂分泌、淡斑



4. 乳酸溫和煥膚液（針對敏感性或乾性皮膚）

可極溫和去角質更新皮膚、增加肌膚含水量



Le Blanche推出的Skin Need 量身定做制面部療程是專為敏感、缺水肌膚而設的護理療程。Skin Need是來自美國加州的純素美容牌子，品牌堅持採用天然環保成分來製作護膚品，所有配方都由美國權威藥劑師及化學博士研製，絕無任何防腐劑、人造香料、化學有害物質、酒精及穩定劑。

B.Y.O.B「個人化」智能護理從細胞層面解構皮膚，因應你多變的肌底世界， 採用超過20款高科技及高濃度活膚配方，為你組合出個人專屬的護膚方程式， 並可彈性配合各種醫學美容儀器， 有效抵抗污染及時間對皮膚的催殘，讓肌膚於逆境璀燦。

Aqua千倍灌注面部護理採用先進的水分剝離及離子交換技術，在安全無痛的狀態下實現深層清潔、潔凈膚質 、精華灌注三大美肌功效。過程採用非介入性治療，不會損傷皮膚，亦不會影響化妝及日常生活 。療程能為肌膚提供充足營養，同時可清除較深層的表皮層代謝廢物，令營養能直達肌底層，達到高效補水、嫩膚的效果 。

如有任何商品行銷商業合作，歡迎致電3582 8366或電郵至cs@eceasybook.com聯絡醫師Easy業務部洽談。

