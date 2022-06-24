護膚｜夏天吹冷氣皮膚乾燥痕癢！皮膚科醫生教3步驟保濕最有效

夏天在外面頻頻流汗出油，但進了冷氣房又變得很乾，這種乾濕反覆變化的狀況，讓皮膚又癢又紅，拼命抓也沒效果，甚至還會長疹子、長痱子，其實都是因為沒保濕的關係。



一想到「皮膚很乾」，大家可能會直覺反應是冬天的狀況，因為冬天的氣候乾燥，會讓身體的水一直流失。但其實夏天頻頻出油、流汗的狀況也是代表皮膚、身體的水留不住，除了記得喝水補充身體水分之外，皮膚也需要「補水」才能保持Q彈的健康狀況。

保濕3大步驟（按圖👇👇👇）

+ 12

台灣國泰醫院皮膚科主治醫師俞佑說，一直流汗不代表皮膚可以維持在濕潤的狀態，汗水裡面有身體的廢棄物，流汗流多了會阻塞汗孔，熱排不出去，還造成廢水卡在皮膚組織裡，會刺激細胞分泌組織胺，也難怪每次流汗之後身體都會很癢了。

雖然為了避免流汗，俞佑也建議夏天還是要適時的吹個冷氣。但在外面流汗之後，最好可以先拿濕毛巾把汗水都擦乾再進冷氣房，避免汗水蒸發後留下廢棄物，堵塞汗孔，讓皮膚無法順利分泌油脂來「鎖水」；而在冷氣房內更容易流失水分，所以擦完汗水之後，也要記得補上保濕。

3步驟就能保濕 皮膚不乾癢

步驟1：挑選適合的保濕產品

俞佑說，保濕要分成「水分」跟「油脂」2部分來看，所以一方面要有吸水、補水的物質，一方面要有鎖水的物質；「先補充水分給皮膚，再把水分鎖住，不然一直補水，水分還是會流失，一直鎖水，皮膚就會變得很油，反而容易堵塞不舒服。」

吸水：補充水分給皮膚，有些產品也可以協助平衡環境濕度跟皮膚濕度，等於「從環境拿水過來保濕」，所以是屬於水溶性的保濕，像是甘油、尿素、玻尿酸、山梨醇等成分，就屬於這一類。

鎖水：利用油脂來隔絕外界的空氣，避免表皮水分蒸發，像是凡士林、石蠟，或是名稱裡含有「脂」的物質，就屬於這一類。

步驟2：保濕乳液該怎麼擦

雖然分起來有補水、鎖水2種，但其實現在的乳液，或是保濕產品也細分成很多種類，也有許多是主打二合一的，俞佑說，理論上要擦保濕，得先擦吸水的、再擦鎖水的，還要顧及到自己的膚質狀況，容易出油的人，就不建議使用太多油脂的保濕產品，乾燥皮膚的人就可以塗多一點，所以有非常多種不同的組合。

不過俞佑建議，其實如果懶得擦2次的話，一般人可以先把補水、鎖水2種保濕產品，按照1比1的比例混合，一次擦，效果也會差不多。重點是，選擇保濕產品要選「無香精」、「無太多添加物」，最好沒有什麼特殊氣味，否則造成皮膚過敏、皮膚傷害，擦再多保濕產品還是會發炎、又紅又癢。

保濕至少一天要擦2次，只要流汗、碰到水，或是洗碗、洗衣服等會碰到洗潔劑的家事之後，都要記得補擦。

步驟3：除了保濕還可以這樣做

如果是容易流汗的人，即使出門要防曬，也不要穿太多、太緊，可以穿比較薄、通風、透氣的衣物，或是薄外套，而且建議隨身帶毛巾，流汗時可以馬上把毛巾弄濕擦汗。

另外，也要記得不要穿纖維太粗的衣服，容易刺激皮膚，如果待在室內，可以買個濕度計，讓室內的濕度控制在40~60％，是對皮膚最舒服的濕度。

▼3個吹冷氣健康風險（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 8

相關文章：風濕｜開冷氣睡頭痛風濕3大風險 蓋被露手腳冷氣幾多度最好瞓?

延伸閲讀：

卸妝水到底是「保濕」還是「保乾」？

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」