護膚油｜穩定膚質加強保濕預防細紋乾紋　去黑頭以外隱藏用法

立春過後，天氣變得飄忽，一時寒風細雨，一時乾燥晴天，護膚既要補濕，又要避免過敏。肌膚要達致水油平衡，護膚油是一個好選擇，因為它不但能提供養分，還可以形成鎖水屏障，預防水分被抽乾。護膚油可以用作「去黑頭神器」相信不少人都知道，但原來一枝少少的油不單止只有保濕一個用途，護膚油還有很多不為人知的隱藏用途，今晚就將化妝枱上的護膚油拿來試試。



適當使用護膚油，可以加強保濕，預防細紋乾紋。（圖片來源：pinterest）

護膚油不是嶄新的護膚品，相反它存在已久，在日韓及歐美等地盛行多時，但香港女生卻認為這一瓶油很黏膩，油份會阻塞毛孔並導致黑頭粉刺及暗瘡，而不敢嘗試。事實正好相反，好的護膚油不單可為肌膚保補，更可溶解黑頭粉刺，就如被日本女生力推的可可巴油，就是去除頑固黑頭和粉刺的好物。只需要濕敷鼻頭，後再慢慢打圈按摩，便可去掉千年黑頭粉刺、達到收毛孔效果。

可可巴油滋潤兼去黑頭

可可巴油是由可可巴種子中提煉而成的護膚油，具有良好的親膚性，加上分子和皮膚結構相似，滲透力佳，容易深入毛孔並軟化黑頭粉刺，從而導出黑頭粉刺。它含豐富的維他命D及蛋白質，具有保濕滋潤、消炎和軟化角質等功效，可用於臉部保養、卸妝、滋潤身體，甚至按摩頭皮。

日本女生會用熱毛巾敷在充滿黑頭粉刺的鼻頭約5分鐘，利用熱力打開毛孔；然後將數滴可可巴油在鼻頭打圈按摩5分鐘，可按黑頭頑固情況，延長按摩時間。之後用紙巾或者棉花棒輕輕一推就可以把黑頭清走。

日本女生使用可可巴油去黑頭步驟



晚霜及敷面膜前打底 保濕力倍增

乾性皮膚可以在敷面膜前，先在掌心搓熱1至2滴護膚油，輕按在臉部打底，然後敷上面膜，利用面膜的全面覆蓋特性將美容成分深入至肌膚底層，加強保濕滋潤效果。

選油分質地輕薄清爽的護膚油，用於敷面膜前。（Instagram@vve.shopping）

晚間感覺平日使用的晚霜不夠滋潤，或皮膚處於乾燥繃緊狀態時，可以用1滴護膚油混合面霜使用，減少底層缺水而導致出油的情況，也能即時增強補水與鎖水。

保護指甲邊緣及修護秀髮

疫情關係，平日不斷使用酒精捽手液或洗手，指甲邊緣容易變得乾燥，甚至出現脫皮或倒刺情況，這個時候只要將護膚油塗在指甲邊緣，有助撫平脫皮及改善倒刺，令雙手水嫩光滑。

而洗髮前用取少量護膚油按摩頭皮，可以促進血液循環，幫助頭髮健康生長。洗髮後也可將將護膚油塗在受損的髮尾部分，令頭髮回復柔軟順滑及減少熱力對頭髮的損害。