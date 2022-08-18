睫毛底膏｜日雜誌評測10款睫毛底膏CANMAKE、CEZANNE、MJ均獲評級

新冠疫情持續，經常戴着口罩的生活令眼妝的重要性大增。想雙眼炯炯有神，就要有捲翹的眼睫毛，而強效的睫毛底膏則可以幫助睫毛保持捲翹，令你全日保持雙眼有神。日本雜誌《LDK the Beauty》選出10款人氣的睫毛底膏做測試，幫助大家選購產品。



今次比較的10款產品都是能夠在藥妝店購買的開架和專櫃品牌，而且一律標榜自己的持久力。（《LDK the Beauty》）

今次比較的10款產品都是能夠在藥妝店購買的開架和專櫃品牌，而且一律標榜自己的持久力。雜誌社連同專家以3項指標，務求全面地作出評價。

1. 妝感：分別就只有底膏，以及塗上睫毛液後兩個效果作評價。

2. 抗濕度：用蒸面機蒸3分鐘，看看捲翹度的差別。

3. 防溶妝：把眼藥水滴落塗有底膏和睫毛液的假眼睫毛上，看看掉色情況



※以下價格為2022年8月按日本網站列出的價錢作即時匯率換算，實際售價會因應銷售點而有所不同，僅供參考。

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除了提到優秀的產品之外，雜誌更點出挑選睫毛底膏時4大需注意的事情：

1. 妝效：可根據自己的睫毛選擇到底是哪一類型的產品適合你，比如是覺得自己睫毛較短可以選增長型；睫毛較幼可以選濃密型。2. 持妝度：經常滴眼藥水、夏天經常出汗的情況建議選用防水的產品，但如果擔心損害到睫毛的話，可以選購能夠用熱水或洗面產品卸掉，含有保養成分的底膏。3. 顏色：睫毛底膏主要分為透明或半透明、白色以及黑色、啡色、深藍等深色系的顏色，那就要根據你的使用習慣，配合你後續的睫毛使用。4. 刷頭：主要分為刷子型和梳子型，大刷頭的話能夠一口氣就塗好，但就不利塗下眼睫毛，應根據自己的需要取個平衡。

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（資料來源：《LDK the Beauty》）