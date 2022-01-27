新年及情人節將至，愛美又想節省時間的女生，不少都已加入「植睫毛」和「角蛋白睫毛」的行列，皆因每早可以節省刷睫毛膏、每晚卸睫毛膏的時間之餘，出門時間可以縮短至五分鐘，不需要再畫眼妝，雙眼就能很有神。不論是植睫毛還是角蛋白睫毛，其實都有「壽命」，只要接完睫毛後注意以下八項要點，就可以將它的增長和上翹維持得更長久。



眼睛對日常運作非常重要。（Pixabay @PublicDomainPic）

植睫毛是用專用膠水，把假睫毛逐條黏貼在真睫毛上，令睫毛更長更濃密，雙眼看起來更明亮，一般植睫毛可維持六至八星期；而角蛋白睫毛則是用藥水令睫毛造成捲曲上翹效果，而角蛋白溶液可令睫毛變得有光澤。

蟎蟲感染可致泛紅、睫毛掉落

有眼科醫生表示，睫毛脫落是正常的自然現象，眼睫毛一般約6至10星期會自然脱落，人體上眼睫毛約有150條，下眼睫毛就約80條，而正常每天約有1至5條眼睫毛脫落，但如果輕輕一摸睫毛就掉落有可能是受蟎蟲感染。蟎蟲是一種容易躲藏在毛囊和皮脂腺中的小型寄生蟎，正常情況下不會造成太大影響，但如果蟎蟲過多，容易造成皮膚泛紅、丘疹膿疱等，另外還會導致眼部分泌物增多、睫毛脫落等問題。

眼皮肌膚十分薄而敏感，假睫毛膠水長時間附於眼皮上，會為眼皮造成沉重負擔；而拆去假睫毛時的拉扯動作，亦會傷及眼皮肌膚。（圖片：my-best）

而植睫毛是將假睫毛是貼在真睫毛上，因此會為真睫毛帶來一定的重量負擔，一個隨意的捽眼動作亦會拉扯黏貼在真睫毛上的假睫毛，令真睫毛更容易脫落。角蛋白睫毛所用的藥水含化學成份，長期使用亦有機會引致睫毛本身容易折斷和脫落。

完成美睫後必需注意事項

話雖如此，不過只要好好護理美睫過後的睫毛，一樣可以美美的過年！首先，完成美睫過後切忌使用卸妝油或含油份的眼唇卸妝液，因為油份可以卸除黏假睫毛的膠水。其次就是暫停或減少使用睫毛生長液、睫毛夾和擦睫毛膏，因為兩者都會加劇睫毛掉落的問題。

完成美睫過後切忌使用卸妝油或含油份的眼唇卸妝液，因為油份可以卸除黏假睫毛的膠水。（Instagram@ittencosmelnc_official)

接下來就是避免使用過熱的水洗臉，過熱的水同樣會令黏假睫毛的膠水溶解及脫落，也可能令假眼睫毛變形。之後就是要避免捽眼這個小習慣，因為假睫毛其實都是人造纖維，輕輕一捽就會掉落。最後就是不能過於頻密地進行美睫，最多只能一個月一次，否則真睫毛可能會被造成永久的傷害。

使用超過40度的水洗臉，會令黏假睫毛的膠水溶解及脫落，也可能令假眼睫毛變形。（VCG）

愛美是人的天性，不過作為精明的消費者都要安全至上，在進行相關服務前，應向專業人士了解清楚所使用的物料和療程，如有任何懷疑，應考慮清楚是否接受該療程，如療程之後有眼睛不適便要盡快找眼科專科醫生求醫。

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