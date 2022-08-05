日專家評測14款蔬菜汁列排名 蔬菜種類多≠好？KAGOME、地捫均上榜

夏日炎炎，一杯冰凍的蔬菜汁味道好又營養高，絕對是透心涼的熱門之選。不過市面上出售的蔬菜汁選擇繁多，有些標榜自己加入了鐵質、維他命等營養，另一些則加入了果汁，那究竟該如何選擇呢？日本雜誌《MONOQLO》則選出KAGOME、伊藤園等14款野菜汁進行比較，更請來專家分析，選出最佳蔬菜汁。



大家選擇飲用蔬菜汁，除了是因為味道好，亦可能是覺得蔬菜汁較健康，同時有助減肥。根據雜誌提供的資料，要預防慢性病，每日就需要攝取大約350克的蔬菜。然而，都市人飲食習慣普遍都「多肉少菜」，蔬菜攝取量不足，蔬菜汁就能填補這個需要。考慮到這一點的《MONOQLO》，就連蔬菜汁的售價都一併計算，以「好味又抵飲」為原則評選產品。

測試結果

▼這次的測試是由營養師和飲品專家攜手下列4個項目作準，給出分數再做評級。（立即點擊下圖看排名！👇👇👇）：

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1. 味道（40分滿分）



甜度和酸度是否適當，口感如何，整體味道是否平衡等等的味道項目，就由飲品味道專家・江沢貴弘和編輯部評鑑。

飲品味道專家・江沢貴弘先生（《MONOQLO》）

2. 原材料&營養（40分滿分）



針對產品列出的原材料、營養成分、添加物、糖分、食物纖維量等等的項目，就由管理營養師・金子あきこ一同評價。

管理營養師・金子あきこ小姐（《MONOQLO》）

3. 價格（10分滿分）



根據網站較優惠的方式購入，再計算平均的單價，算出不同的產品100毫升（克）大概的價格，然後評分。

4. 回購意欲（10分滿分）



由兩位專家思考「這個味道賣這個價錢，你還想不想回購？」，再作評分。如果味道值得的話，就算是貴也可以。

▼夏天必飲五色蔬菜汁（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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挑選須知

雜誌提出4點在購買蔬菜汁前必須留意的事項：

1. 味道



蔬菜汁通常分為加入了水果、果汁的，以及只含有蔬菜的兩大類，大家在選擇的時候可以根據自己的口味選擇適合的蔬菜汁。

Ⅰ. 蔬菜汁100％

100%的蔬菜汁和加入了水果的蔬菜汁相比沒有那麼甜，更能飲得出蔬菜原先的味道。雖然會根據蔬菜配方的差異而有不同的味道，但大多都會以蕃茄、紅蘿蔔之類作為味道的中心。

蔬菜汁100％（《MONOQLO》）

Ⅱ. 野菜汁＋果汁

加入了果汁的蔬菜汁相對會比較甜，就算是小孩子都能喝下去。非常推薦吃不慣蔬菜的「青味」的人試一試。可是，由於加入了水果的關係，糖分亦會相對地增加，戒糖的人士就需要注意了。

野菜汁＋果汁（《MONOQLO》）

Ⅲ. 蕃茄蔬菜汁

部分的蔬菜汁會明顯地以蕃茄作為核心製成，這類的蔬菜汁會以蕃茄作為主要的材料，另外再加入西芹、紅蘿蔔等蔬菜（有可能是濃縮的），又或者會含有鹽、香料、糖、酸味劑、調味料（胺基酸）等等。這類的蔬菜汁的風味較強，即使是用來做湯或者烹煮食物也可以。

蕃茄蔬菜汁（《MONOQLO》）

2. 營養



既然都選擇了飲蔬菜汁，那麼在飲的同時也該留意一下產品有沒有額外加入你想攝取的維他命之類的營養素。

圖片中的是KOGOME的「野菜一日 超濃縮蔬菜」系列，產品分別含有「鈣質&鎂質」、「鐵質＆葉酸」和「高番茄紅素＆維他命Ａ·E」，含有大量來自蔬菜的豐富營養。（《MONOQLO》）

3. 添加物



如果是沒有加入食鹽或砂糖的產品，就較能品嚐到食材原先的味道。可是，即使寫有「無添加砂糖」亦會含有蔬菜和水果的糖分。

假如你正在限糖，建議你選擇1杯（180-200毫升）糖分不多過10克的就好。

無添加鹽分的蔬菜汁亦同樣含有原材料本身的鹽分，不同產品的味道或會有一定的差異。可以的話，最好在購買一大箱之前，先買散裝來試一下味道。

有顧忌的話最好在購買之前先留意產品有沒有含有人工調味料、防腐劑等添加物。（《MONOQLO》）

此外，部分產品為了提升味道，會加入香料，有顧忌的話最好在購買之前先留意產品有沒有含有人工調味料、防腐劑等添加物。

4. 容量



在購買之前可以先想想家中的飲用習慣，如果你的家人每天都會飲蔬菜汁，又或者用來煮飯，那就當然是較大瓶的膠樽裝較實際。蔬菜汁開封後只能存放在雪櫃3-4日左右，應選擇飲得完而不浪費的量。

至於紙包裝的蔬菜汁相比之下就更方便外出攜帶，而罐裝的產品的保存期就更長，可以長期儲備。

▼同場加映：蔬菜汁飲用注意事項（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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濃縮還原

此外，專家解釋，濃縮還原即是將蔬菜榨汁後抽乾水分，及後再將水分重新加入以變回本來的濃度。經濃縮的蔬菜汁能防止微生物滋生，更可以延長保質期，而且沒那麼佔空間，方便存放，能大大即省運輸成本。

最後，營養師提醒大家，在蔬菜汁的製作過程之中會流失不少食物纖維和維他命C等養分，而且「咀嚼」和「飲用」的攝取方式已經會造成落差，所以蔬菜汁極其量都只可以當作輔助，而不能完全取代食用蔬菜。

（資料來源：《MONOQLO》KAGOME）