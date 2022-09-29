皮秒激光｜擊退頑固色斑靠「雙脈衝」拆解最新PICO4 Firm優勝之處

近年，戴口罩變成生活日常；雖然部分女士已減少化妝的頻率，但難搞的肌膚問題仍源源不絕！原來長時間戴口罩會對皮膚造成很大負擔，無法透氣會令毛孔變得粗大、油脂分泌增多，形成暗瘡、黑頭等問題。而且，口罩的白色物料會增加反射到臉上的紫外線。加上，不少人貪圖方便沒有做足防曬措施；久而久之，就間接加深眼周、鼻子、顴骨等位置的色斑。為了徹底解決色斑這個煩惱，很多愛美的女生都會嘗試時下美容界最受歡迎的「皮秒激光」療程，但完成後卻發現效果不及預期理想，有些甚至有「反黑」情況。其實「皮秒激光」可分為很多不同的種類、機型、波長可選擇，當中又有什麼分別？最新第4代美國皮秒 PICO4 Firm又有何優勝之處？醫師Easy為大家一一拆解。

長時間戴口罩會加深色斑問題，因為口罩的白色物料會增加反射到臉上的紫外線。（圖片：ikidane-nippon）

皮秒激光袪斑效果更勝一籌 惟波長並非越大越好

皮秒激光是目前最新的技術，能以0.0000000000001秒（即一萬億分之一秒）極速釋放出能量，比起傳統激光快一千倍。市面上普遍皮秒激光袪斑科技的原理是利用光震碎效應，擊碎皮膚層中的黑色素粒子，再透過人體的新陳代謝將其自然排出體外，從而達到美白淡斑、袪斑的效果。

事實上，皮秒激光可分為不同波長；一般儀器主要會採用532nm、755nm及1064nm三種。而波長的數值越大，穿透度就越高。然而，激光並非打得越深則代表療程效果越好，關鍵要視乎色斑的類型、大小、存在於淺、中還是深層的皮膚。普遍來說，532nm主要用作淡化表層的雀斑、太陽斑或咖啡牛奶斑，755nm對處理黑色素的效果較好，可有效針對多個類型的色斑；而1064nm則能夠對付荷爾蒙斑、顴痣及太田痣等深層頑固色斑，並有助刺激膠原增生。

不同波長針對的色斑類型也有分別。（圖片：JC Beauty）

皮秒激光比傳統激光可謂更為優勝，不單療程更快、效果更顯著，而且舒適度方面亦有改善。因為傳統激光在打散黑色素的過程中會產生熱力，痛感相對較為嚴重，皮膚亦有機會在療程後出現泛紅；而「皮秒」比傳統激光採用的「納秒」足足快一千倍以上，縮短治療時間之餘，同時大大降低對周邊皮膚的熱傷害，減少「反黑」的機會，恢復期也比較快。

嶄新PICO4 Firm結合納秒、皮秒 袪斑同時回復緊緻提升

縱使皮秒激光袪斑受到不少人追捧，但為何仍有女士完成療程後感到效果不如理想？原來黑色素粒子的體積太大，就算經過傳統皮秒激光震擊後，亦未必能完全被粉碎；有機會需要多次療程才能成功塵化，因為黑色素粒子起碼要達到0.4微米才可被巨噬細胞排出體外，因此削弱袪斑效果。不過，隨著皮秒激光技術不斷進步；最新第四代皮秒PICO4 Firm的誕生，獨有的「皮納雙秒激光技術」，除了皮秒，還有納秒技術，無論深、淺層的頑固色斑都能一網打盡。

黑色素的體積太大，就算經過傳統皮秒激光震擊後，亦未必能完全被粉碎；有機會需要多次療程才能成功塵化，因此削弱袪斑效果。（圖片：JC Beauty）

最新第4代皮秒 PICO4 Firm 由激光之父 Lumenis 所研發，不單通過三項美國FDA權威認證，更廣獲全球醫院、皮膚科醫生選用以去除良性色素。儀器採用二合一「皮納雙秒激光技術」，顛覆傳統皮秒激光單一波長，先用納秒將色斑震碎，即「大石變小石」；然後再以皮秒將其塵化排走，即「小石變成碎石」。而且PICO4 Firm會根據肌膚需要自動調整激光脈衝時間及波長，二段光互補加上雙重夾擊，輕鬆狙擊全面的深淺層斑及色素。

最新第4代皮秒 PICO4 Firm 採用二合一「皮納雙秒激光技術」，納秒、皮秒雙重夾擊，輕鬆狙擊全面的深淺層斑及色素。（圖片：JC Beauty）

與坊間其他皮秒比較，PICO4 Firm 擁有全球最高皮秒激光能量（1800mJ）和15mm大光斑聚焦機頭。越大的光斑點直徑即代表於能量去得越深入，即是不需要用高能量也可進入皮膚底層，避免皮膚過於受熱外，亦縮短了治療時間。如配合不同脈衝及波長能量，可更有效對付各種頑固色斑，如荷爾蒙斑、肝斑、雀斑、曬斑。

PICO4 Firm與舊一代皮秒的規格比較。（圖片：JC Beauty）

除了袪斑外，PICO4 Firm 同時具備提拉和緊緻的功效，可減少皺紋、收細毛孔以及修復凹凸洞，讓肌膚全面回復最佳狀態。

最新技術配合專業治療師 單次收費療程更安心可靠

進行美容療程，選擇最新最好的儀器技術固然重要，但治療師同樣在療程當中發揮重要作用。JC Beauty的治療師具備豐富經驗及專業知識，能根據客人不同的皮膚狀態和問題，進行個人定制袪斑，治療效果已獲得很多用家的好評。利用合適的波長和脈衝設定，全方面解決深淺層皮膚的各種色斑煩惱。

JC Beauty治療師根據客人不同的皮膚狀態和問題，進行個人定制袪斑，治療效果已獲得很多用家的好評。（圖片：JC Beauty）

JC Beauty致力使客人獲得最理想的療效，因此中心的皮秒療程堅持不打空槍、不限發數、不限度數、不分槍頭，並希望以最少的療程次數為客人解決色斑問題及全面提升臉部皮膚。而且，有別於其他美容中心常用的套餐形式手段，JC Beauty的皮秒療程為單次收費，價格透明，可謂安心又可靠之選。