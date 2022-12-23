透明質酸｜補水抗衰老填充功效多　醫生拆解塗抹式VS注射式分別

坊間有很多護膚品、面膜都聲稱成分中添加了公認的「保濕恩物」—透明質酸，曾令不少愛美的女生雙光發眼，甚至乖乖奉上金錢。而現今醫美技術發達，注射透明質酸的針劑療程於近年亦更為受歡迎。不過有用家分享心得，指如若用錯方法，皮膚反而會越來越乾；到底怎樣才能令透明質酸發揮最大功效？本文特意邀請到李定邦醫生為大家拆解迷思，分析塗抹式及注射式透明質酸兩者之間分別，還有使用時的注意事項。

透明質酸是人體天然成分？補水、抗衰老功效強大！

透明質酸（Hyaluronic Acid），又稱為玻尿酸，是天然存在人體真皮層中的一種物質，結構能夠承載高達自身重量1000倍水分，具有強大的保濕作用，能使肌膚看起來更加光滑飽滿。它更可在細胞外圍形成一層透氣保護膜，阻隔灰塵、細菌和紫外線的侵入，從而達至保護皮膚、抗衰老的效果。

不少女生都會將「透明質酸」和「膠原蛋白」混淆，李醫生則解釋，「其實兩者同樣都是皮膚細胞外基質的主要成分，關係亦相當密切。膠原蛋白由纖維母細胞生產，可在真皮層形成具有彈性的網狀結構來支撐皮膚組織，減少皺紋並防止鬆弛下垂。而透明質酸則存在於網狀結構的間隙，負責吸水鎖水；除了有助加快陳新代謝，也能提升皮膚的彈性和水潤度。」

「透明質酸」和「膠原蛋白」都是皮膚細胞外基質的主要成分，關係相當密切。（圖片：ZoeSportDiary）

透明質酸大比併 塗抹外用效果遠不及注射？

一旦踏入25歲，肌膚中的透明質酸流失速度就會加快，到30歲時就幾乎只剩六成。不想被稱呼「中女」，就要想辦法補救。即使不停塗抹保養品，皮膚狀況依然沒有改善？究竟塗抹式和注射式透明質酸之間有何分別？哪樣又更勝一籌？李醫生為大家列舉出3個重點作比較。

１. 使用方法不同



皮膚有表皮層的保護，基本上大部分護膚品都很難滲透真皮層；所以塗抺式透明質酸和其他保濕成分一樣，最後只可在表皮上面減少「經皮水分散失」，並不會被充分吸收。而注射式的透明質酸則能夠直達皮下組織，直接為網狀結構補充水分和支撐。因此，李醫生認為透明質酸的外用效果，遠遠不及醫美針劑。



透明質酸的外用效果，遠遠不及醫美針劑。（圖片：Getty Images）

２. 效果不同



他續指，「塗抺式透明質酸通常是用作補水，要長期使用才會見效。而注射式透明質酸可分為保濕型和填充型，用途相對來說更加廣泛。施打後不單可增加皮膚彈性、去皺，還能達到『微整型』般效果；幫助改善面部輪廓、塑形或填充凹陷，例如豐唇、提升蘋果肌、撫平法令紋等。」



施打式透明質酸可用作塑形或填充凹陷，例如豐唇、提升蘋果肌、撫平法令紋等。（圖片：Shutterstock）

３. 維持時長不同



外用透明質酸，主要停留在表皮位置，只能讓肌膚維持數小時看上去水潤亮澤。如透過針劑注射的方式，將透明質酸施打真皮層內，效果一般可維持3至12個月。不過，隨著每個人的體質和生活習慣有所不同，持久度也因人而異。



分子越細越易吸收？注射次數無上限

李醫生表示，「視乎不同位置和情況，注射式透明質酸的分子大小、濃度、鏈結狀態都可被改變。為了得到最理想的效果。療程前必須先諮詢有經驗的專業醫生，以選擇合適產品及預計出需要針劑份量。每次施打都可即時見效，而且沒有注射次數的限制。 」

他續解釋，分子越大、越強鏈結的透明質酸，質地亦會越硬，被人體分解的速度的確比較慢，適合於填充塑形。相反，保濕型的透明質酸通常為細分子，無鏈結或弱鏈結，以提升滲透度。

注射式透明質酸的分子大小、濃度、鏈結狀態都可被改變，療程前必須先諮詢有經驗的專業醫生，以選擇合適產品及預計出需要針劑份量。（圖片：醫師Easy製圖）

注射透明質酸的注意事項

李醫生再次提醒，「打透明質酸所使用的針非常幼細，因此注射完成後針口難被察覺，特別適合生活繁忙的女性，不會耽誤日常工作。但療程前應最好避免曝曬，施打後也避免做劇烈運動及喝酒。而常見副作用包括：紅腫、瘀青、注射部位或出現異物感等；如不慎打進血管，會引致皮膚壞死，甚至乎影響視力。」

一旦決定要注射透明質酸，就要選擇有信譽、正貨保證的美容中心，以及有經驗的註冊醫生。

李定邦醫生（照片由醫生授權刊登）