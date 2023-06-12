精靈針效果可維持多久? 膠原再生填補凹陷 即時見效前後對比明顯

精靈針是什麼？精靈針效果維持多久？女生們面對年齡隨月漸長，面上的問題亦隨之增加，例如皮膚鬆弛、下垂等。雖然人體自身都會製造膠原蛋白，不過膠原蛋白從25歲開始就會以每年1%速度流失，隨著膠原蛋白流失，皮膚中的水分和其他組織亦會流失，皮膚就會出現老化。



若然想肌齡逆轉，保留最佳狀態，除了勤於護理外，不妨利用一下醫美療程去改善狀態，相信會更事倍功半！今次記者就去到了解近期紅透韓國、台灣等地的AestheFill®精靈針，有朋友試過已經看到精靈針的即時效果，前後對比十分明顯！

近期紅透韓國、台灣等地的AestheFill®精靈針（黃寶盈 攝）

精靈針是什麼？實測「新一代童顏針」效果 過程快速自然

為了解這個近期紅透韓國、台灣等地的AestheFill®精靈針，記者連同朋友一同前往擁有正貨認證、具備專業註冊醫生位於尖沙咀的美容所，剛好記者同行朋友亦希望改善輪廓凹陷問題，我們將會實測這支「新一代童顏針」效果！

當皮膚出現輪廓凹陷、鬆弛、下垂等問題，想肌齡逆轉當然有辦法，不過亦不會盲目進行的，首先需要填寫表格進行諮詢，專業治療師會透過溝通，了解大家的期望效果以及清楚解釋療程風險。在溝通過程中，我們得知這支精靈針來自韓國，屬於新一代童顏針。

這支精靈針來自韓國，屬於新一代童顏針（黃寶盈 攝）

精靈針實測：1.整個精靈針注射過程衛生又安全

針劑經過多重安全認證，包括有CE認證、KFDA認證、衛生署認證，當中透過一種新型態的聚「雙旋」乳酸「自體膠原蛋白增生劑」，可以促進皮膚第一型膠原蛋白，漸進式地誘導肌膚自然增生骨膠原，令到皮膚彈性滿滿、改善臉部凹陷！

針劑經過多重安全認證，包括有CE認證、KFDA認證、衛生署認證（黃寶盈 攝）

當雙方同意後，就會經由註冊醫生再作判斷，分析皮膚狀況以及制定療程。

註冊醫生判斷，分析皮膚狀況以及制定療程（黃寶盈 攝）

精靈針實測：2. QR CODE正貨保證 更安心使用

當註冊醫生確保可以進行療程之後，在注射精靈針前亦會再次讓大家確認，這個步驟的確令人相當安心，了解清楚自己所使用的產品是什麼！要分辨正貨的方法是要透過包裝上的QR CODE加以認證，之後會彈出一個正貨產品證明，而這個QR CODE亦只能使用一次，不能重複證明的。

注射精靈針的過程全程會由專業醫生進行，所以大家可以絕對安心，而記者亦了解到這款精靈針一次性即棄，使用真空無菌包裝，品質可靠。打針前，醫生亦會徹底消毒面部以及所有工具，整個過程都相當衛生、安全！

記者與朋友實測用後感 即時對比、效果顯著

即時對比可見效果顯著 （黃寶盈 攝）

最為驚訝的是，整個療程過程十分快速，由諮詢、分析到完成都不需一小時。朋友亦表示注射過程沒有特別感覺，醫生手勢亦很快捷、準確，當做完之後都可以見到即時效果，原本下垂的額頭、蘋果肌都變得飽滿，下陷的淚溝、虎紋亦有所改善。記者看到朋友後的第一反應亦覺面部線條變得順滑，變得更年輕、柔和知性！

精靈針專利成份 有助皮膚自然增生骨膠原

實測過精靈針的功效後，為了更深入了解精靈針，我們亦向治療師及醫生查詢，據他們而言，精靈針可以對付常見的毛孔粗大、肌膚鬆弛、蘋果肌下垂等皮膚老化問題，因為精靈針的 PDLLA 膠原增生劑可以刺激膠原蛋白、組織再生，逆轉肌齡！

精靈針可以刺激膠原蛋白、組織再生，逆轉肌齡！（黃寶盈 攝）

而PDLLA膠原增生劑被美國食品藥物管理局（FDA）證實為可長期安全應用於人體的材料，可見精靈針成份安全，針劑亦能夠通過代謝作用，在體內逐漸分解成乳酸及糖原後，最後被身體分解並排出體外。除了可見即時有效果外，精靈針亦有以下3大須知：

精靈針須知 1.效果自然、柔軟

精靈針效果維持多久？精靈針比起其他市面上的美容針劑來得更柔軟、自然，即時效果可見變得飽滿、有彈性，當中的秘訣就是使用了較新技術：聚雙旋乳酸配以「專利多孔性微球體技術」，會比起其他使用聚乳酸類的針劑更快速溶解，可以均勻分佈在想要改善的皮膚部位，令膠原蛋白可以穩定增生，注射後效果更可長效維持至少18到24 個月。

精靈針須知 2.極低比率出現結節情況

韓國上市後首4年中患者只有僅0.03%極低比率出現結節情況，因為精靈針使用了較新及穩定、更快速溶解的技術，可見精靈針極低出現僵硬或結節情況，十分適合擔心生硬外來入侵肌膚的女生！

精靈針須知 3.不需要特別療程後保養

除此之外，精靈針亦很方便，注射後更不需進行按摩塑型，回家後亦不需人手按摩等事後護理，非常合適工作繁忙、愛美的香港女生！

精靈針療程一個月後更自然 完整療程建議3次效果更佳

注射精靈針雖然具備即時效果，不過因為聚「雙旋」乳酸成份會漸進式地誘導肌膚自然增生骨膠原，增生自體膠原蛋白需要一段時間，注射一個月後的效果會更自然、飽滿及具豐盈感！

各位有興趣進行醫美項目的女生們，除了要找有信譽的醫療中心，更要充分了解療程風險與認清產品！（黃寶盈 攝）

另外，注射後要避免進行高能量療程，例如HIFU等。而精靈針療程視乎個人情況，一個完整的療程大約需要3次，建議每次間隔4週，治療效果會更佳！

最後再次提醒各位有興趣進行醫美項目的女生們，除了要找有信譽的醫療中心，更要充分了解療程風險與認清產品，例如看清楚所使用的針劑，確定是「全新未開封」、「原廠正廠」和「有認可標籤」才進行醫美項目！

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