實測熱門Ellansé少女針｜一文知清功效優點價錢　點分原廠正廠？

香港人喜歡排隊已是眾所周知，就連打針都搶斷市？近年「Ellansé少女針」火速冒起，而且超級受歡迎；更被喻為「最新逆齡神器」。相信很多愛美的女生都曾經接觸過醫學美容針劑項目，據了解，這款少女針不單能改善難搞的法令紋、太陽穴凹陷及淚溝；打後可即時變靚，亦較自然持久。

坊間有很多可以注射「Ellansé少女針」療程的醫療中心，但小編收到可靠消息，指Blisses Medical Spa價錢合理之餘，口碑超好，很多客人打完之後都會推薦朋友過來一試。今次聯同Model Mia一起為大家直擊這裡打針的詳細過程，以及講解進行醫美項目前需要特別留意的重點。

榮獲歐盟CE認證 確保安全可靠

坊間有許多幫助刺激膠原蛋白的填充類醫美針劑，而小編進行資料搜集時發現，「Ellansé少女針」作為最新一代的注射產品，原來早於2009年榮獲歐盟CE認證，在2016年正式進駐香港並且培訓醫生使用；在60多個國家已安全使用長達12年，所以大家無須過分顧慮產品的安全性。

Ellansé少女針填充凹陷 持續刺激膠原自生

「Ellansé少女針」主要由兩種可完全被分解甚至被人體吸收的成分所組成，包括：30%的聚己內酯（polycaprolactone, PCL） ，可刺激人體自身的天然膠原蛋白增生，令皮膚回復彈性緊緻飽滿。而70%的羧甲基纖維素（carboxymethylcellulose, CMC），可即時填充面部凹陷位置，如：蘋果肌、太陽穴等；對細紋、法令紋會有明顯的改善，或可用作局部塑型。

為什麼少女針會成為最時下最熱門的選擇？它的優勢在於一次療程就能達到長效保持，無需在同一部位重複進行施打，更可以特別雕琢細緻的地方，手感及效果都相當自然。與聚左乳酸（PLLA）、透明質酸（HA）比較，在效果、持久度、膠原蛋白生成比例或是安全性方面，也更為優勝。

「Ellansé少女針」共有四個劑型，包括S、M、L、E；其分別在於晶球球鏈長度，從而影響於效果的時效長度及穩定性；可以依照使用者的需求和偏好作選擇，但持久期有機會因年齡和個人的新陳代謝活躍度有所差異。當年齡超過25歲，膠原蛋白流失速度加倍，每年跌起碼1至2％；肌膚亦會開始鬆弛失去彈性，這樣選擇M劑型的效果會更佳。

２個重點打針前必須注意！切忌貪平中招變「膠面」

「好嘢有人抄」已成定律，所以香港市面上充斥著不少「Ellansé少女針」的水貨、假貨，但凡注射在面上的醫美針劑，當然更加謹慎，否則一不小心變「膠面」，到時後悔也來不及。打針前有兩個重點要加倍留意：

第一，療程必須由接受過正廠培訓並獲頒發證書的專業醫生操作，不可隨便找美容院職員代為進行。今次小編及 Model 來到的 Blisses Medical Spa 是由醫生主導，於2021年度更憑技術和實力獲得 Ellansé 藥廠頒發「最佳潛力爆發醫學美容中心」獎項，所以絕對是信心保證。



第二，選擇有銷量肯定、正貨保證醫療中心。水貨和假貨的來貨價錢固然比較低，但Blisses Medical Spa 秉持著「以心待人」的宗旨，一定不會貪圖小便宜將劣質貨供給客人。



➤Blisses Medical Spa 專幸醫療中心｜《Ellansé少女針—M劑型》｜$3,800。

大家或會認為水貨都是真貨，但其實因儲存及運送時的溫度不受監控，很大機會影響少女針裡面有效成分的穩定性，而令到療程效果不似預期，所以最好當然要選擇正貨！價錢低廉雖然吸引，但貨源質素同樣重要。

如何分辨「Ellansé少女針」真偽？是否原廠正廠？

為了讓客人打得放心，Blisses Medical Spa 會安排職員即場拆開包裝，以確保產品全新、從未開封。客人可立刻查閱證書並掃描二維碼，就可看到這盒針劑的相關資料，包括：入貨公司、二維碼被掃過的次數等。

直擊Model打針前後分別 即時回復少女感

小編特意邀請 Model 來實測一下「Ellansé少女針」，到底效果有多自然？打針前，操作醫生首先會根據Model的面部仔細進行分析，指出可以改善的地方、建議使用的劑量以及完成療程

後的預期後果。由於Model的淚溝問題嚴重，而且蘋果肌扁平下垂，給人感覺比較疲倦顯老、憔悴無神。醫生則建議將針劑注射在蘋果肌位置，即時改善淚溝之餘，同時可提升整體面部輪廓，回復精神及少女感。

Model在完成療程時接受訪問時表示，這是她第一次接觸醫美針劑；過程十分迅速，而注射「Ellansé少女針」期間亦無明顯不適。「我很滿意醫生幫我調整的部位，見到打針後的自己看上去真的比較精神飽滿，而且效果十分自然，令我感到很開心。」

認清權益！選擇有信譽醫療機構及醫生是關鍵

小編最後想再次提醒有興趣進行醫美項目的人士，做之前除了要找有信譽的醫療中心，更要充分了解自己的權益；還要看清楚所使用的針劑，確定是「全新未開封」、「原廠正廠」和「有認可標籤」才有保證。

溫馨提醒多一句：由於Blisses Medical Spa是醫生主導的醫療中心；加上薄利多銷，即是坊間所講的「食水唔深」，所以累積了很多「回頭客」。如果大家有興趣的話，記得提早預約！

Blisses Medical Spa

地址：尖沙咀金馬倫道40號金龍中心15樓04室



查詢電話：2116 1379



網址：www.blisses-medical.com