去暗瘡印丨爛臉有如毀容？凹凸洞若不治療或永久存在一世爛面？

暗瘡，亦稱青春痘，是很多人經歷過的煩惱，暗瘡總有一日會消退，但殘留下來的深色暗瘡印則久久不散，更甚的是，皮膚表面會形成大大小小的凹凸洞，永久破壞皮膚表層，嚴重影響外觀及自信。假如已經厭倦總是以戴口罩、化妝遮掩，不如及早下定決心根治問題，到底有甚麼方法徹底解決暗瘡的凹凸洞？除了凹凸洞外，暗瘡印還有好幾種！現在就讓我們先來了解不同暗瘡印的成因又是甚麼吧！



暗瘡印可分為哪幾種？成因是甚麼？

暗瘡印主要可分為3大種類，包括紅色暗瘡印、咖啡色暗瘡印和凹凸洞，而暗瘡印的色素深淺程度與因應個人黑色素細胞的活躍度而有所不同。暗瘡印的成因為長暗瘡時，皮膚引起了炎症反應破壞了膚質，甚至是真皮層，形成各種疤痕。

紅色暗瘡印

暗瘡出現時引發了炎症令血管膨脹及增生，暗瘡消退後，血管並未收縮，維持充血狀態，加上新陳代謝較慢，形成紅色暗瘡印未能減退。

咖啡色暗瘡印

咖啡色暗瘡印是暗瘡痊癒後，發炎導致產生過量黑色素及色素沉澱，以及忽略防曬而減慢肌膚修復速度所形成，咖啡色暗瘡印比起紅色暗瘡印更困難、需要更長時間去消退。

凹凸洞

暗瘡所引起嚴重發炎情況，加上曾用手去擠壓、揉捏、以硬物觸及暗瘡，使發炎情況惡化，傷及真皮層，皮膚組織在癒合時出現疤痕組織纖維化，令皮膚組織下陷、皮膚表面變得不平滑，形成凹凸洞。 凹凸洞亦可細分為三種類型，包括冰鑒型、車廂型、滾動型。

治療凹凸洞需盡早！後遺症有哪些？

凹凸洞越早治療效果越好，不然留下來就糾纏終生，年輕時的修復能力較好，會自行增生膠原纖維，隨著年紀增長，膠原蛋白會不斷流失，凹凸洞修復速度會愈來愈慢，凹陷的地方會越來越凹，而增生性疤痕有可能有疼痛或者痕癢症狀。

另外，很多人忽視凹凸洞或暗瘡疤痕對患者心理上的影響，認為這單單是影響外觀的問題。有部分嚴重個案的患者，曾經因此而患有不同程度的抑鬱症，甚至引起自殺念頭，尤其以年輕為主，所以凹凸洞問題必須盡早處理。

凹凸洞越早治療效果越好，隨著年紀增長凹凸洞修復速度會愈來愈慢，增生性疤痕有可能有疼痛或者痕癢症狀。（圖片：Shutterstock）

童珀醫療主診醫生指出：「治療凹凸洞的方法可分為入侵性和非入侵性療法。傳統上包括果酸、激光、脈衝光、皮下填充劑、皮膚外科手術、皮下注射類固醇等。而近年隨著更多的醫學研究和科技誕生，一些高能量的儀器也能有效地改善凹凸洞問題，結合傳統的療法後，有患者的皮膚狀況甚至比患上暗瘡前更為理想。」至於選擇哪種治療方法要視乎個人體質及皮膚狀況，最好事先諮詢醫生專業意見，針對個人不同情況採用最為合適、有效的混合式療法。

「ScarSmoother凹凸洞熨平治療」技術

CONTE MEDICAL童珀醫療皮膚管理中心的「ScarSmoother凹凸洞熨平治療」技術榮獲多項美國FDA和歐盟CE等國際認證，以獨家混合式光學療程及傳統療法技術，結合最新科研的國際級高能量儀器操作，從刺激膠原蛋白細胞增生到中淺層皮膚多方面處理不同程度的凹凸洞問題，修補受損細胞，解決因暗瘡或其他皮膚問題引致的三大類型凹凸洞疤痕問題。

「Acnebuster暗瘡終點站綜合治療」技術

CONTE MEDICAL童珀醫療皮膚管理中心的「Acnebuster暗瘡終點站綜合治療」技術從表層到底層皮膚改善暗瘡印，治療團隊會先利用3D皮膚諮詢Skin Analysis AI，分析出暗瘡成因，以及難以用肉眼分辨的皮下發炎重災區，提供結合「Stellar M22」及「皮膚醫療組合」的綜合式治療方案，利用國際知名醫學品牌Lumenis研發的Stellar M22（最新一代M22脈衝光），將能量傳遞到皮膚問題的根源上，治療團隊會依照不同患者的肌膚狀況，度身訂造最完美的「濾片組合」，達至在無創傷、修復快的前提下，改善95%以上的皮膚問題，並提升皮膚肌底的健康度、減緩發炎症狀、溫和控油。「Acnebuster暗瘡終點站綜合治療」技術獲34個美國FDA認證和歐盟CE認證，遵從嚴格醫療規管，收費透明，最為安全放心。

暗瘡印真人個案分享

持續長暗瘡不消退、A酸、四環素都無用？

19歲的Jason正值青春期，油脂分泌較為旺盛，加上疫情期間要頻繁戴口罩，暗瘡問題愈來愈嚴重，暗瘡發炎狀況持續，​面頰滿佈難以消退的深啡色暗瘡印，且不斷長出新暗瘡，甚至是石頭瘡，更出現泛紅及敏感情況。暗瘡問題持續3年，期間曾嘗試過進行海藻矽針、使用外用A酸及四環素藥膏，但都無法斷尾，改善皮膚狀況。

在進行數次「Acnebuster暗瘡終點站綜合治療」療程後，泛紅情況明顥有改善，暗瘡印減退不少，在往後的兩個月持續治療下，暗瘡與暗瘡印均已消退，臉上肌膚已回復淨白光滑。

在進行「Acnebuster暗瘡終點站綜合治療」療程後，Jason臉上的暗瘡與暗瘡印均已消退，臉上肌膚已回復淨白光滑。（圖片：Conte Medical）

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CONTE MEDICAL 童珀醫療皮膚管理中心

「Acnebuster暗瘡終點站綜合治療」

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