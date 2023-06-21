AestheFill®️精靈針Q&A懶人包|一文拆解結構成分、逆齡功效及迷思

隨著年紀增長、新陳代謝減慢，皺紋、肌膚下垂鬆弛等老化問題亦都會開始浮現；加上都市人各種不良生活習慣影響，如：卸妝不夠徹底、日夜對著手機電腦藍光、捱夜等，都會加重皮膚負擔，令膠原蛋白流失，而出現淚溝、法令紋及凹陷，不知不覺會令自己的「視覺年齡」大過真實數字。想回復少女感，後天不但要做好適當保養，還可用醫美來作輔助性的冶療。

AestheFill®️精靈針自2014年上市，一推出後即刻風靡韓國、台灣兩地；而上年就正式進駐香港，同樣受到非常多女生的關注及愛戴。到底精靈針的原理是甚麼？

刺激膠原增生 改善面部鬆、凹、紋

AestheFill®精靈針是目前最新一代、專為亞洲人設計的「自體膠原蛋白增生劑」，主要成分為「聚雙旋乳酸」（PDLLA），是植物性可再生資源中提取並合成的熱塑性高分子材料。不但具有填充和長效持續刺激膠原蛋白生長的作用，更有效改善肌膚鬆弛及凹陷、撫平皺紋，逆轉老化令肌膚自然豐盈飽滿。

Ｑ：精靈針的作用原理是甚麼？ AestheFill®精靈針的成分「聚雙旋乳酸」（PDLLA）其實是1:1左旋+右旋的雙旋結構，可形成專利多孔性微球體，吸引纖維母細胞靠近，持續誘導膠原蛋白增生。如果將皮膚比喻為房子結構，纖維母細胞在組織間就似是「鋼筋」的角色，有自行合成與吸收細胞外基質蛋白（extracellular matrix，ECM）的作用，提供立即的支撐力與生長空間，讓皮膚、組織變得有彈性與保有水份。

Ｑ：精靈針的成分安全嗎？ 聚雙旋乳酸（PDLLA）長期使用於多項醫療領域；AestheFill®精靈針保留成分「生物分解性」的特點，注射後會在體內逐漸分解成乳酸及糖原，通過代謝作用，最終分解成水及二氧化碳排出。針劑已獲得美國FDA、韓國KFDA和歐盟CE三重認證，並且在衛生署表列醫療儀器註冊，質量及安全性上絕對有保障。



*對藥劑成分過敏者、重症肌無力者、懷孕、哺乳中婦女則不建議施打。

一圖睇清市面3款熱門醫美針劑分別！

即看AestheFill®精靈針、Derma Veil童顏針、Ellansé少女針三者的不同之處。（圖片：Blisses Medical Clinic）

以上為市面3款較為熱門的膠原填充針劑，到底應如何挑選出最適合自己的產品呢？小編幫你逐一拆解！

視乎個人的需求，AestheFill®精靈針可用於較大面積長效持續地刺激膠原蛋白增生，呈現全面飽滿提升的效果。至於想針對比較細緻的位置如眼周附近，則可以選擇Derma Veil童顏針。而Ellansé少女針質地較為挺身，可即時有效填充凹陷如：蘋果肌、太陽穴，或作局部塑型。

AestheFill®精靈針療程注意事項

精靈針的優勢在於「溶解迅速」，僅需浸泡半小時即可直接施打，注射至皮膚之後，更不會產生移動，而且術後無需人手按摩，皮膚感覺自然柔軟，不易產生結節。據統計，韓國上市首4年共約16000名患者使用，僅0.03%出現結節情況，副作用比率極低。但首次注射後或會造成少許紅腫或瘀傷，通常會在數小時到一週內情況會有改善。

Ｑ：精靈針打一次就夠？幾時會見到效果？ AestheFill®精靈針的原理是刺激纖維母細胞增生更多膠原蛋白，以自然、漸進的方式呈現效果，但過程其實需要一段時間才能完成。由於每個人的體質、生活習慣不同，所以膠原生長速度及份量都是因人而異；必須要靠專業醫生評估最適合的療程次數以達到期望的效果。



使用時會配合8mL無菌純水，融合後才能注射入特定治療部位， 所以打完之後會即時覺得變飽滿，但隨著水份被身體吸收，就要等待膠原再次生長。



如針對改善膚質的話，就算打一次都有明顯效果；但想作填充飽滿面部或特定治療位置，根據藥廠指引，建議打三次為一個療程，效果就可長效維持至少18至24個月，讓肌膚柔軟細膩，重拾年輕。

AestheFill®精靈針療程前後對比圖（圖片：Blisses Medical Clinic）

AestheFill®精靈針療程前後對比圖（圖片：Blisses Medical Clinic）

認明原廠正貨 做齊3大步驟辨精靈針真偽！

為了讓客人打得安心放心，Blisses Medical Clinic會在中心內擺放藥廠頒發的正貨證書。打針前亦會安排職員即場拆開包裝，以確保產品全新未開封。當客人刮開包裝的銀色塗層部分，可立即掃描二維碼，查閱這盒針劑的相關資料，包括：入貨公司、二維碼被掃過的次數等。

根據個人情況 由醫生建議最合適施打劑量

就算使用高價護膚品，都無法解決皺紋、凹陷的問題；如果想做注射式醫美療程的話，必須要選擇經驗豐富、手勢好、可信賴的醫療中心，保障自己的權益。絕對不要因價錢選擇沒有專業資格的人士進行。Blisses Medical Clinic是由香港註冊外科醫生主理，主要提供醫學美容注射療程及醫療保健服務，採用獲國際認證的醫學美容儀器及原廠正貨產品。操作醫生全都接受過正廠培訓，同時得到藥廠認可並獲頒發證書，絕對是信心保證。

而打針前也要先與操作醫生溝通需求和期望效果。Blisses Medical Clinic的醫生會仔細評估皮膚狀況及分析面部問題，指出可以改善的地方、再調整拖打的位置、濃度和劑量。

Blisses Medical Clinic憑技術和實力受到業界肯定，加上累積超多口碑，大家有興趣記得提早預約！

Blisses Medical Clinic

地址：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心 （醫務大樓） 10樓1001室

服務電話： 21161379

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