市面上的脫毛方式有很多種， 由居家DIY的脫毛膏、剃毛刀、蜜蠟貼等，到美容院的光學脫毛科技，而傳統的非永久脫毛方式容易在不知不覺間傷害肌膚而使皮膚層的毛髮黑色素增生，甚至有機會因為皮膚的磨擦及拉扯而令毛孔粗大，所以進行專業的美容院級光學脫毛療程比傳統居家DIY的脫毛更加有效。光學的脫毛的種類一般有激光永久脫毛以及彩光脫毛療程，到底該怎樣選擇合適的脫毛方法？現時激光永久脫毛及彩光脫毛哪一種更有效及安全？



脫毛五大好處

．使肌膚看起來更整潔及光滑：脫毛後肌膚會比有毛髮的狀態下更顯光滑及年輕



．避免細菌滋生：在春夏的時候天氣總是濕焗且熱，濃密的毛髮容易在流汗時候產生細菌滋生的問題



．令妝容更貼服：面部的毛髮繁多會影響妝感的整潔度及貼服度，光滑的肌膚可令臉部肌膚看起來更白滑，並避免毛孔堵塞



．避免出現異味：在天氣悶熱時，會流汗最多的位置就是在腋下，如果衣服緊貼腋下且有濃密毛髮，就大大增加腋下出現異味的機會



．不需擔心毛髮外露：在夏日女士都有機會到沙灘穿着比堅尼暢泳，如果敏感部位露出毛髮，就會顯得尷尬及使外觀美感度下降



居家脫毛產品易引敏感及毛髮倒生？

傳統非永久脫毛的方法雖然表面看起來費用較低，但是持續時間很短暫，幾乎每星期就會重複一次除毛的程序，感覺麻煩之餘，亦容易使肌膚受損，例如使用剃刮的方式有機會弄傷肌膚的角質層，而且亦容易出現毛髮倒生的狀況。另外常見的蜜蠟貼的方法如果經常重復使用會拉扯肌膚，亦易使角質層受損。女士們還會常常使用除毛膏，它標榜無痛且快見效，其實是運用化學物質溶解毛髮中的蛋白質而使毛髮脫落，所以使用後有機會有過敏，毛囊發炎等皮膚問題。

而現時美容院及專業的脫毛中心的光學除毛技術費用比居家脫毛產品高，然而由於並技術是透過光能以減慢毛髮的增長從而減少脫毛次數，而進行數次療程後甚至可永久去除毛髮，不需如傳統方式般反覆處理。

彩光脫毛 vs 激光脫毛邊個好？

毛髮的生長會經歷3個階段，分別是成長期、衰退期、以及靜止期，光學脫毛的技術，就是由激光的強光以及彩光的強脈沖光照射至皮膚上並使成長期當中的毛囊加熱並破壞，從而達至脫毛的效用，同時不傷及周邊的肌膚組織。

激光脫毛

激光的波長分為755nm Alexandrite Laser、694nm Rudy Laser 、800nm Diode Laser及1064nmNd:Yag Laser的種類，透過單一的波長，利用選擇性光熱作用原理，因毛囊中的黑色素細胞會對特定波長的激光具有良好的吸收性的特性，因而毛囊對產生破壞並使其萎縮達至永久脫毛作用，所以毛髮相對粗黑，黑色素越深的話激光脫毛的效果就越佳。激光脫毛主要破壞毛囊細胞，成功的激光脫毛去除率高達95%以上，因為身體不同地方的毛髮的生長周期都有所不同，所以需要透過重複大約4-6次左右的療程，就會達到永久的脫毛效果。根據美國FDA定義，永久效果是指接受脫毛療程後，可達致長效毛髮減少及生長週期減慢 (以腋下毛髮為例)。

彩光脫毛

而至於彩光的波長範圍較廣，介乎550至1200nm不等。儀器配上不同過濾器（cut-off filters），可取得不同波長範圍的光束，適用於各種美容程序。但儀器的操作設定（包括波長範圍、能量強度及脈衝持續時間）須小心控制，才能既針對毛囊中的黑色素，又不會對其他皮膚組織構成嚴重影響，而由於彩光的光源較為分散不像激光集中，所以接受療程次數就會相對上較多，而且彩光脫毛只可以令毛囊靜止並延緩新毛髮生長，不能像激光脫毛達永久脫毛。

而因為毛髮需要經過數次的療程才可以完全被破壞，所以在療程初期在經過靜止期毛髮有機會再次長出，不過再次進行療程就會再次去除。

彩光脫毛



好處：價錢較便宜，照射皮膚感覺較溫和

壞處：效果不持久，無法達至永久脫毛

一般激光脫毛



好處：能精準追擊毛囊黑色素，而不損害皮膚組織和血管，並且脫毛速度及效果良好，可達至永久脫毛

壞處：由於激光會追擊毛囊黑色素，改變毛囊組織的生長特性，所以療程間有輕微刺癢感。

新型激光脫毛技術GentleLase PRO-U®755nm

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GentleLase PRO-U®755nm相比其他光學技術，其能量更集中地深入毛囊深處，更有效根除黑色毛髮，達致理想脫毛效果。每次療程可根除大約20%含黑色素毛髮（療程效果取決於毛髮的顏色、粗幼、數量及生長週期），1年4-6次療程，可杜絕毛髮再生，達至永久脫毛效果，締造白滑幼嫩肌膚。

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