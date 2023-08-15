SISTAR韶宥公開「發光肌」保養步驟+愛用護膚品 棉片回購率超高？

韶宥作為人氣女團SISTAR一員出道，約滿解散後說就繼續以solo歌手活動；她不但擁有令女生羨慕的健美好身材，肌膚亦保養得水潤亮白，看不到半點瑕疵。日前她在YouTube拍片分享護膚步驟及自費的愛用品清單，有部分價錢超便宜，基本上是韓妹必備，入手同款根本不難！

韶宥不但擁有令女生羨慕的健美好身材，肌膚亦保養得水潤亮白。（圖片：soooo_you＠Instagram）

日間護膚之選

韶宥起床後會先以「Wonderbath檸檬清潔顏泡泡面膜」洗走臉上髒污及多餘油脂；成分為富含維生素C的檸檬皮發酵提取物，有助去角質，對敏感肌也很友好。她表示清潔力驚人，自己更是用完回購第3瓶。

而妝前打底，韶宥也會盡量選擇質地輕薄的保養品；分別是被指3秒快速吸收、極速保濕，韓國排行榜第一名的「Torriden低分子透明質酸深層補水抗敏精華」，以及「About Me Soop 鎮靜水潤霜」，使用後，底妝會變得水潤貼服，亦會不結塊。

韶宥日間護膚必備的3樣好物。（圖片：소유기 SOYOUGI＠Youtube）

超熱賣！韓妹人手一罐的護膚棉片？

近年流行「極簡風」保養，罐裝棉片成為了韓國女孩梳妝台上不可或缺的護膚品。針對不同的需求，通常是當化妝水般擦拭全臉，或作為濕敷使用。韶宥表示，她喜歡日常沒有工作時，早上保養會使用「Mediheal 積雪草修復棉片」，全天然成分，有助舒緩降紅，更可改善色素沉澱；而要出席活動時，便會以「MEDIPEEL+ 胺基酸膠原雙重緊緻棉片」作急救；縮小毛孔之餘有效補水。

近年韓國流行「極簡風」保養，罐裝棉片也成為了韶宥不可或缺的護膚品。（圖片：소유기 SOYOUGI＠Youtube）

夜間清潔修復

作為藝人，韶宥最著重的就是卸妝；她使用的是「ma:nyo魔女工廠 純淨柔護卸妝油」，由可可巴籽油和摩洛哥堅果油等配製而成，性質溫和不刺激、乳化效果很好，輕鬆帶走臉上彩妝。

至於面膜，她選擇「MEDIPEEL+ 膠原蛋白水光塗抹式面膜」，更強調撕除後臉上會瘋狂發光！談到韶宥最愛的保養品牌，離不開AESTURA365；她每天都會使用面霜，並搭配同一個系列的積雪草鎮靜精華，有效強健肌膚屏障、鎖水保濕。

保養6步曲大公開

韶宥所提到的護膚品價錢都相當公道，都是大概港幣百多元，對小資女來說非常容易入手；而她亦公開了「發光肌」的日常保養步驟，大家不妨參考一下！

韶宥公開了「發光肌」的日常保養步驟，大家不妨參考一下。（圖片：soooo_you＠Instagram）

Step 1：去除假眼睫毛



Step 2：以卸妝油配合手指打圈方式輕柔按摩，沾水乳化徹底溶解彩妝



Step 3：再使用泡沫洗面奶二次清潔



Step 4：以棉片擦拭全臉



Step 5：取出硬幣大小的精華塗抹上臉；疊加上面霜，輕輕拍打加快吸收



Step 6：敷上膠原蛋白面膜，等待乾透後撕除即可

