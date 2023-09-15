激光｜皮秒 vs CO2 Laser比較 更高能量有效脫疣、改善痘疤妊娠紋

相信不少貪靚人士考慮醫美，都會第一時間想到「激光」，無論是脫毛、嫩膚、去斑、脫疣及除紋身等各種皮膚問題都能被有效解決。激光用途廣泛，更可劃分為不同種類、波長和輸出模式；大家應如何從中選擇最適合的療程、令功效加倍提升？而近年人氣大熱的「PICO皮秒激光」與「CO2分段式激光」，兩者又有甚麼不同之處？立即激光治療的各種常見問題及迷思。

分段式二氧化碳激光(Fractional CO2 Laser) V.S 皮秒激光(Pico Laser)

分段式二氧化碳激光（Fractional CO2 Laser）：



主要利用10600nm波長的高能量聚焦單色光，點陣式輸出於皮膚上每個小區域，形成規律排列的微小細孔。由於皮膚細胞內的水分被吸收，可瞬間將表皮不正常的組織氣化、剝脫，有效針對各種頑固問題，包括：癦、瘜肉、油脂粒、傳染性高的扁平疣、千年凹凸洞及妊娠紋等。

因採用分段式治療概念，每個微光束的直徑都非常小，只介乎100至200微米之間，所以精準之餘，更可以直達深層真皮層2mm-4mm。透過啟動肌膚的創傷修復機制，刺激膠原蛋白再生，重塑光滑皮膚。

分段式二氧化碳激光（Fractional CO2 Laser）會以點陣式輸出能量於皮膚上，形成規律排列的微小細孔。（圖片：Shutterstock）

皮秒激光（Pico Laser）：



原理是採用光震碎效應，擊碎皮膚層的黑色素，再透過人體新陳代謝自然排出體外，達到美白淡斑、除紋身的功效。雖然有不同的波長，但主要採用532nm、755nm及1064nm三種，分別針對淺、中、深層皮膚。由於脈衝時間極短，只有四億分之一秒；在不損害其他組織傷的情況下，有效改善雀斑、太陽斑、咖啡斑、荷爾蒙斑、顴痣等。

皮秒激光（Pico Laser）可擊碎皮膚層的黑色素，達至美白淡斑效果。（圖片：Shutterstock）

功效優缺大比併

就算同樣都屬於激光，但兩者在使用範圍也有很大不同，功效上也各有說法；大家首先要了解清楚副作用，逐一比較後再作選擇。值得留意的是，進行療程前會先敷上麻醉藥，而過程必須由有經驗醫生操作，後續保養一定要跟足指示，以免傷口發炎。

（圖片：醫美Easy）

皮秒激光的傷口較細，療程後皮膚會變得泛紅乾燥；加上效果相對來說慢，治療次數可能較多；但非常安全，反黑機會少。而CO2 Laser能量高見效快，恢復期較長；尤其是脫疣、脫癦的情況，有機會出現結焦，應等待數天至一星期自然脫落，千萬不要強行刮除，以免發炎及留下疤痕。

迷思一：激光治療波長越大越有效？

市面上有不同波長的激光療程可供選擇，其實原理上，波長的數值越大，穿透度就越高；但打得越深並非代表效果越好，需要靠專業醫生先去分析個人皮膚狀況，了解問題的類型、大小、深度等再去決定最合適的療程。

如果使用過高的激光能量，有機會對皮膚造成很大損害，包括：泛紅敏感、灼傷、反黑等不良反應。

激光並非波長越大越有效，療程前請先諮詢專業醫生意見。（圖片：Shutterstock）

迷思二：停做激光治療後，皮膚狀態會反彈嗎？

激光療程可以除了可以脫疣脫癦、擊破黑色素袪斑之外，還可加快肌膚新陳代謝、刺激膠原蛋白增生，以達到美白嫩膚、收毛孔、改善凹凸洞及妊娠紋等效果。

一旦停止激光治療，缺少「外力」的推動，皮膚的運作機制會回復至原本速度；雖然已經改善的問題不會因此反彈，但日常生活中不做好防曬與護理，皮膚問題有機會因年齡增長和壞習慣而再次出現。