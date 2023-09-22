日日敷面膜竟爛臉？拯救轉季乾肌靠保濕針　一文拆解原理注意事項

轉季皮膚狀況不穩定，一旦缺水就容易脫皮、痕癢泛紅？想急救乾敏肌，首要任務就是加強保濕；然而每日敷面膜麻煩之餘，更有機會弄巧反拙。近年，保濕針成為大熱療程，受到不少愛美人士的追捧；不但有助提升肌膚彈性水潤度，更可收細毛孔，達到改善整體膚質的效果。到底鎖水的原理是甚麼？注射前後有何注意事項？一文為大家破解常見迷思。

保濕的重要性

肌膚結構可簡單分為三層，包括表皮層、真皮層及皮下組織；而表皮層外面還有角質層及皮脂膜。保濕最主要目的，就是確保角質層含水量充足；而正常大概在20-35%左右，肌膚才會維持彈潤有光澤。

由於角質層細胞更新速度很快，在代謝過程中變得乾燥；加上秋冬季節空氣濕度下降，會進一步蒸發皮膚水分。而當含水量少於10%時，各種問題便會隨之而來。由於缺水導致角質層排列混亂、防禦力降低、代謝出現異常，令肌膚變得暗啞粗糙、脫屑、產生乾紋，甚至容易出現過敏泛紅不適的情況，最後更會分泌出大量油脂，使毛孔堵塞形成暗瘡、粉刺。

總括來說，保濕做得好，不但能夠維持肌膚的健康，而且對後續保養有加乘效果。

保濕做得好，不但能夠維持肌膚的健康，而且對後續保養有加乘效果。（圖片：Shutterstock）

留意護膚大忌！日日敷面膜恐「爛臉」？

面膜有不同功效，如：美白、清潔、緊急修復等，有些產品含有酸類成分或高濃度精華，過量有可能對皮膚造成刺激，甚至敏感，使用前必須了解清楚用途。

不少女生都認為每天敷保濕面膜，有助皮膚保持最佳狀態，完全是誤解！其實面膜太頻繁使用，反而會加重皮膚的負擔。與「手指泡浸在水中很久起皺」的原理一樣，當皮膚不停吸水，角質層會軟化，透氣性也會變弱，再被面膜「焗住」就有機會引致發炎。而且長期過於滋潤，皮膚亦會變得無法適應乾燥環境，抵抗力越來越差便容易「爛臉」；所以建議大家一星期敷2至3次面膜就足夠。

面膜不可每天敷，小心引致「爛臉」。（圖片：Shutterstock）

保濕針懶人包｜原理、好處一次看

外用塗抺式的護膚品的成分大多含有凡士林(Petroleum Jelly)、礦物油(Minerall oil)或羊脂(Lanolin)，只鎖水不補水，乾肌人士只會越搽越乾。加上很難滲透，所以作用有限，保濕效果遠不及醫美針劑。

然而坊間有不同品牌、類型的保濕針，主要成分往往都離不開透明質酸；直接注射入真皮層後，可快速為肌底深層高度補濕鎖水、抗皺、減淡細紋，膚質將會有明顯改善，變得光滑飽滿。透明質酸本來是天然存在人體中的物質，分布於眼玻璃體、關節及皮膚等部位；而隨著年紀增長，會逐漸減少；所以無須擔心排斥性。透明質酸的鏈結越弱、分子越小，分解速度就越快；不過保濕分子會隨着新陳代謝吸收而慢慢流失。

打保濕針的流程非常簡單，首先是清潔皮膚；然後在注射位置塗抹麻醉藥膏大概30分鐘；抹走後為皮膚清潔消毒，視乎個人需求，醫生會用注射器或水光槍將保濕針打入皮下1至3毫米的真皮層內，最後再次清潔消毒。一般的保濕針療程效果可維持約6至9個月，待效果消失後，有需要可再次注射。

外用塗抺式護膚品保濕效果遠不及醫美針劑。（圖片：LovePik）

5種品牌保濕針全比較

醫美Easy特意整理5款市面最熱門保濕針，包括Belotero-Revive、Profhilo、Restylane-Skin Booster、Juvéderm-Volite及Teosyal-Redensity 1的產地、認證、濃度等，有興趣人士可以先比較，再諮詢專業醫生的意見。要留意的是，保濕針在功效上可能大同小異，但持久度長短則視乎療程的次數而定。

（圖片：醫美Easy）

挑選保濕針美容服務 留意2大關鍵

成分及功效：

注射式透明質酸的濃度、分子大小、鏈結強弱狀態都可被改變，令功效上也有分別，所以療程前必須先諮詢有經驗的專業醫生，以選擇合適產品及預計出需要針劑份量。而對麻醉藥有不適反應人士，應避免注射含有麻醉藥成分的保濕針。



安全性：

保濕針並非越貴就代表越好，反而要針對療程是否符合個人需要再作決定。最重要的是必須確保產品的安全性，包括：有否取得美國FDA或歐盟CE認證、是否正貨、包裝上有否防偽商標或曾經開封、是否由受過原廠培訓的專業醫生負責施打等。



保濕針有潛在副作用嗎？

注射保濕針後，出現輕微紅腫屬於正常反應，通常2至3日便會慢慢消失。但如果情況持續，就有機會是過敏，建議盡早向專業醫生求助。