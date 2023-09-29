抗衰老｜RF射頻3大類型　拆解減皺提拉原理　家用美容儀怎麼選？

不少女士都希望越活越年輕，但引起肌膚老化的因素無處不在，包括：紫外線、螢幕藍光等；往往令皺紋、下垂提早找上門。想抵抗歲月的痕跡，絕對要未雨綢繆，日常必須做好抗老保養。而說到近年最熱門的醫美抗老療程，非「RF射頻」莫屬，取得不同年齡層的歡心之餘，甚至發展成家用美容儀。到底為什麼如此吸引？不妨一起來了解RF射頻的原理、功效及注意事項。

拆解「RF射頻」的原理及功效

射頻，全名是Radio Frequency（RF），是一種非入侵性、應用於改善皮膚鬆弛老化的技術。原理是利用電磁波產生的熱能深入皮下組織及真皮層，刺激膠原蛋白細胞收縮，達至即時可見的拉提緊膚效果。然後藉由類似傷口癒合反應，促進細胞更新，令皮膚變得有彈性，同時可撫平皺紋及縮小毛孔。

射頻（Radio Frequency）是一種非入侵性、用於改善皮膚鬆弛老化的技術。（圖片：Shutterstock）

單極、多極、微針射頻的分別

射頻主要分為三大類型，包括：單極、多極及微針；分別在於能量的深度。

單極射頻：

只有單一磁頭釋放能量，功率相對多極射頻大、波長且作用更深、加熱溫度也更高，能夠直達真皮層，甚至是SMAS筋膜層，刺激纖維母細胞製造更多膠原蛋白新生；使皮膚飽滿緊緻、效果明顯，維持時間長。由於能量穿透深，疼痛感比較明顯，加上要配合冷卻技術，必須專業醫生來操作。常見運用於醫美療程如：Thermage FLX，TherMatrix膠原BB槍，DELA童顏槍。



多極射頻：

本質上就是多組「雙極射頻」，正負電極作用在同一表面，能量相對較低較穩定，可到達表皮層及淺層真皮層，作用分佈的範圍更均勻。不過效果有限，較為適合少量細紋、浮腫、皮膚輕微鬆弛問題人士，技術多數應用於家用美容儀。



單極射頻與多極射頻的分別。（圖片：aastaclinic）

微針射頻：

等於平時經常聽到的「黃金微針」療程，利用微針打開皮膚表面的微細管道後才釋放射頻，熱力直達肌底，引發膠原蛋白增生，對暗瘡印、凹凸洞、妊娠紋等有一定幫助。



黃金微針射頻的步驟。（圖片：Google）

療程注意事項

RF射頻在醫美界相當普遍，亦有不同儀器可供選擇，每款療程做的次數及持久度都有分別，但效果都遠超家用美容儀。有興趣人士可先比較，及諮詢專業醫生的意見。

療程後的皮膚可能會出現泛紅或出血點，屬於正常反應；大約會在2日左右消退，一星期內恢復；通常不影響日常生活和工作，但皮膚會變得乾燥，需要補水、多敷保濕面膜。

家用射頻美容儀怎麼選？堅持用才見到效果

部分女生怕外出做Facial被「Hardsell」，打算直接買家用美容儀自己做「射頻」。但要留意的是，切勿購買來歷不明、沒有經過任何安全測試的山寨產品；一有錯誤使用或濫用出現意外，造成的影響確實可大可小。而使用時也要注意溫度，以免燙傷。

使用家用射頻儀要跟足原廠指引。（圖片：Google）

普通家用射頻儀價格一般落在$3000港幣左右，很多人購買初期會抱著「唔好蝕」的心態，結果過度使用，可能導致皮膚敏感、乾燥等副作用。但家用射頻儀輸出功率偏低，使用次數太少、不連貫，又未必達到理想效果，所以建議跟足原廠指引做，以免浪費金錢。