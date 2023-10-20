果酸煥膚｜去除老廢角質、暗瘡粉刺　脫皮才算有效？拆解3大迷思

暗瘡粉刺、毛孔粗大、肌膚粗糙暗啞一直令不少女生相當困擾，而近年「果酸煥膚」療程則大受歡迎，被喻為是以上問題的「剋星」，非常安全有效；就連美妝市場也紛紛推出酸類成分的保養品，宣稱可在家DIY也能達到醫美級「換臉」效果，到底是真是假？本文將為大家整理煥膚的原理、功效、副作用和注意事項；亦會分析最常使用酸類成分，及拆解最多人關心的三大迷思。

果酸煥膚的原理

果酸煥膚利用「化學剝脫」原理，透過將酸類成分塗抹在皮膚上，促進老廢角質加快脫落和更新，去除堵塞毛孔內的油脂污垢，有助減少粉刺、痘印；同時可刺激真皮層生成全新的彈性纖維，令皮膚變得嫩白光滑、有彈性，提亮膚色同時撫平細紋。相比起其他醫美項目，操作相對簡單；只要正確使用，及在療程後適當保養，就能發揮最理想的功效。

（圖片：醫美Easy）

常用的酸類成分

果酸（AHA）在醫療美容的使用最為廣泛，類別非常多元化，常見的有甘醇酸、乳酸、杏仁酸等，視乎醫生的判斷，可以單一或混合使用。

甘醇酸：

屬於水溶性，加上分子量小、滲透性佳，能直達真皮層，去除老廢角質細胞並刺激膠原蛋白。特別適合用於美白、淡斑、提亮膚色及改善細紋及痘印。



乳酸：

同樣是水溶性成分，分子量比較小，特色是相對溫和，接觸到皮膚時會轉化成天然的保濕因子，可改善肌膚乾燥問題。



杏仁酸：

杏仁酸比較特殊，有別於以上介紹的果酸，屬於脂溶性且分子量大，性質較溫和，是停留在肌膚表層發揮作用。不單可深入毛孔幫助代謝老廢角質，而且能調理油脂分泌，更具有殺菌及抗炎作用，有助改善粗糙皮膚及粉刺。



水楊酸（BHA）屬於脂溶性的酸類成分，分子較大，適合解決皮膚表皮層、中層的問題。不單擁有超強的清潔能力，可穿透堵塞的毛孔、溶解積聚的油脂，快速改善紅腫發炎，對治療暗療有一定功效。

三氯乙酸（TCA）滲透度更深，多用於對付皺紋、色斑、暗沉或凹陷暗瘡疤痕，治療時有較強的不適感，可能現形成白色霜化現象，脫皮情況也較多。一旦處理不當，或會引起色素沉澱或結疤等副作用，應由專業人士或醫生操作。

不同酸類成分有不同功效。（圖片：Shutterstock）

果酸煥膚可分為表層、中層和深層，治療越深層，副作用風險就越高。不過也要視乎所用「酸」的種類、濃度、pH值、使用份量與皮膚接觸時間而定。

一般而言，果酸的濃度愈高，果酸濃度越高、pH值越小，酸性就越強，皮膚出現敏感的機會就越高。而治療時間、中和劑用量多寡等及後續護理都會影響果酸煥膚的效果。

6類人不適合做果酸煥膚

果酸煥膚並不是人人適合，療程前請告知醫生有否以下症狀並作充分討論，再決定是否進行治療。

敏感肌人士



皮膚正受到細菌、過濾性病毒或真菌感染，如：皮疹、玫瑰痤瘡等



脫皮性皮膚疾病患者，如：濕疹、牛皮癬等



易致疤痕體質，如：肥厚性疤痕、肉芽增生傾向



服用免疫系統抑制劑或光感藥物的病人



半年內曾服用維他命A酸



果酸煥膚Q&A｜拆解3大迷思

多久進行一次果酸煥膚療程？過程有甚麼感覺？ 果酸始於屬於酸性物質，治療時可能會有灼熱、痕癢或刺痛的感覺，及皮膚泛紅的現象，恢復期因人而異，多數在7天左右。普遍來說，角質層的更新周期為28天，建議最好每個月定期進行一次果酸煥膚以維持效果，或根據個人皮膚狀況調整；不過使用次數過於頻密，皮膚來不及更新，或會導致不良反應如：爆瘡、灼傷等。有任何疑問，請先諮詢醫生專業意見。 在家DIY果酸煥膚可行嗎？ 果酸煥膚的關鍵在於所使用的「酸」類型及濃度比例，家用的選擇應在10%以下，雖然見效慢，但安全性也較高；新手可從最低的濃度開始，一步步測試肌膚的耐受度。不過其實不建議在家DIY，因為操作不當反而會對皮膚造成傷害。而醫學級的果酸界乎20至70%，屬於高濃度，較難掌控，風險也較大。醫生會根據患者的問題提供專業的方案，治療時更會觀察皮膚反應，必要時給予適當的干預。 療程後脫皮是正常反應？ 完成療程後3至7天，臉上會有細微皮屑脫落，屬於正常的「煥膚」表現，請勿強行用手撕除及使用去角質產品。要注意的是，不一定是肉眼所見的嚴重脫皮才叫有效，若照顧不好，反而有機會留下疤痕。

如想進行果酸煥膚，最好尋求醫生或專業人士的協助。（圖片：Shutterstock）

療程後護理事項

貼士一：溫和潔面

完成果酸煥膚後，由於皮膚處於脆弱狀態，一星期內最好用清水或溫和配方的產品潔面避免過度刺激，同時請勿用力搓揉皮膚，以及停止使用顆粒狀磨砂膏及刺激性的外用藥及化妝品。



貼士二：. 加強保濕

無論是醫學級的果酸煥膚，還是在家DIY，療程後最好每日早晚使用性質溫和的保濕產品，為更新中的肌膚補充流失的水份及營養，令修復效果更佳。



貼士三：做好防曬

療程後皮膚較為薄弱，應盡量避免日曬或身處高溫環境如：溫泉、蒸氣浴等。建議外出前，使用SPF15或以上的防曬乳液並定時補塗，也可戴上口罩、帽或撐傘，以免紫外線直射面部，造成色素沉澱。

