Aqua Peel比針清更好？深層淨化毛孔、KO黑頭粉刺　敏感肌適用？

女生們都想擁有白淨無瑕的皮膚，但困擾的黑頭粉刺深藏在毛孔中，不單難以全面清除，而且容易令人看起來粗糙黯沉，就算化妝亦無法遮掩。用手擠或針清，一旦用力過度、缺乏適當消毒步驟反而會造成紅腫發炎；黑頭貼雖方便，但長期持續使用會令毛孔變鬆垮粗大；而都市傳說「用鹽搓、敷蛋白」等NG行為則不建議使用，食物、調味料有可能含細菌，或增加皮膚感染的風險。Aqua Peel近年於美容界大熱，甚至被不少人稱為「最強深層清潔療程」，到底原理是什麼？敏感肌是否適用？家用型儀器可以達到一樣效果嗎？下文逐一為大家拆解。

解構Aqua Peel原理、操作方式

由於皮膚表面堆積大量老廢角質，加上過度油脂分泌，令毛囊阻塞，便會形成黑頭粉刺。如果想要有效清除黑頭，而又不刺激皮膚，做好基本清潔是非常重要。

Aqua Peel屬於非侵入式的護理治療，且性質較為溫和。原理主要運用「雙向引流」技術，儀器獨特的螺旋水磨探頭可逐步溶解皮膚的油脂污垢、老舊角質；接著利用真空負壓功能吸走黑頭粉刺，同時以霧化的方式將營養精華液導入肌底，加強補水、鎮靜舒緩並促進細胞吸收和更新。由於完成Aqua Peel後，溶液會混和許多油脂、死皮而變得混濁，顏色也會帶點黃黃黑黑，所以也被坊間俗稱為「污糟水」療程。

完成Aqua Peel後，溶液會混和許多油脂、死皮而變得異常混濁。（圖片：Google）

Aqua Peel比針清好？

未有Aqua Peel之前，多數會採用傳統針清的方式清理黑頭粉刺，過程不停重複戳刺、按壓及撥取的步驟，非常費時費力，而且疼痛感超強；一不小心更會傷害皮膚，嚴重或引起細菌感染、留下疤痕、凹凸洞等。

但Aqua Peel是安全無痛無創，也無修復期，療程後可即時正常活動。過程只需30至60分鐘，非常快捷，而且一次就能看肌膚明顯提亮，效果持久度因人而異。但持續進行護理，整體皮膚狀態也會逐步改善。一般不建議療程頻率太密，乾性肌每個月1次，油性肌每個月最多2次就足夠。

與傳統針清比較，Aqua Peel是安全無痛無創，也無修復期。（圖片：Shutterstock）

Aqua Peel適合大部分肌膚類型

Aqua Peel基本上能照顧所有膚質的需求，尤其針對經常化妝、有痘痘黑頭、暗啞泛黃及毛孔粗大等問題。療程前，專業的治療師會先仔細檢查用家的皮膚狀態，以決定不同精華水的使用時長。而敏感肌就會避免使用酸類產品清潔皮膚，或適當地調節精華溶液的濃度。每個客人需要度身訂造專屬的療程，並非一味根據出廠設定操作。

但要留意的是，剛剛完成激光去斑的人士應先靜待皮膚回復至正常水平，才可進行療程。

了解 Aqua Peel精華水成分

做Aqua Peel不能硬吸，如果肌膚太乾燥很容易會扯傷毛孔；在整個過程中，一般會使用3款精華水作緩衝，減低吸頭對肌膚的摩擦力，同時發揮針對性的功效。

果酸 （AHA）：有效清除表面的老廢角質、黑頭；具殺菌抗炎作用，有助改善粗糙皮膚及粉刺。



水楊酸 （BHA）： 擁有超強清潔能力，可減少油脂分泌及淨化堵塞的毛孔。



透明質酸：深層補水保濕、鎮靜舒緩，讓皮膚保持彈潤光滑。



家用Aqua Peel儀器可達到「美容院級」效果嗎？

近年，家用Aqua Peel機開始逐漸流行，不僅價錢較相宜，最吸引的是足不出户即可完成療程。但是家用Aqua Peel機的專業程度，根本無法與醫美中心或美容院的儀器相比；例如：功率不同、吸頭壓力太輕或太重都不能達到理想清潔效果；加上精華水須另外購買，變相增加了成本。

家用Aqua Peel機的專業程度，根本無法與醫美中心或美容院的儀器相比。（圖片：Shutterstock）

如果到醫美中心或美容院，會有治療師在埸，可以視乎客人的皮膚狀態即時調校至合適吸頭力度、不同精華水的比例及使用時長，而且手勢受過專業培訓，安全更有保障，亦減少造成皮膚過敏的風險。