美白艙｜納米紅光淡化曬痕暗瘡印　一次即見效？拆解原理注意事項

正所謂「一白遮三醜」，不少女生為了獲得明星般白皙透亮的肌膚，費盡心思、時間、金錢；可惜美白精華、面膜層層堆疊也不見效果。想變成零死角美女，護膚不能僅針對面部，身體的美白保養都要做足工夫。醫美界近年出現一種嶄新科技—美白艙，只需躺著就能淡化暗瘡印、夏天留下礙眼又難看的曬痕，甚至可解決膚色不均等問題，簡直是「懶人必備」。就連演員廖子妤都有試做，到底是否真的如此神奇？以下立即為大家拆解美白艙的原理、功效及注意事項。

只需在美白艙內躺著就能淡化暗瘡印、曬痕，解決膚色不均等問題，連演員廖子妤也有試做。（圖片：Instagram@fish331、Google）

美白艙是什麼？睡一覺直接變美？

相信不少人以前都聽過「室內助曬機」，照燈打造健康小麥肌似乎非常普遍，但全身光療美白簡直聞所未聞。「美白艙」被認為醫美界最新的黑科技，一躺進艙內關上門後，就會全方位360度無死角發放出波長600-700納米LED紅光，甚至穿透皮下10毫米，均勻地照顧身體每一吋肌膚，包括背部、腋下、大腿内側及私密部位；可加速血液流動，促進表皮黑色素代謝及抑制生成，從而達到美白功效。而有網民完成療程後更分享：「整個人脫胎換骨」。

拆解LED納米紅光的作用

事實上，美白艙採用「光化學作用」的原理，LED紅光屬於窄譜高純度低能量光線，在皮膚科與醫學界上用途廣泛。當照射到皮膚時，能催化皮下組織細胞的線粒體，令過氧化氫酶活性增加，可刺激皮膚的微循環，同時促進纖維母細胞分泌、激活大量膠原蛋白增生，有助受損皮膚快速修復。配合獨家配方的美白霜或保濕精華，不但可以提升全身鎖水力，更能改善暗啞、淡化曬痕和痘印、撫平皺紋及收細毛孔，還原水潤緊緻白滑肌。

LED紅光屬於窄譜高純度低能量光線，在皮膚科與醫學界上用途廣泛。（圖片：Shutterstock）

流程簡單只需4步

第一步：專業治療師檢測皮膚

專業治療師會先進行詳細的全身皮膚分析，視乎實際狀況及需求，再度身訂制個人化方案。

第二步：事前準備

首先卸妝及清潔身體，接著在皮膚上塗上美白或保濕產品，以確保達到療程的最佳效果。

第三步：進行紅光照射

進入美白艙躺下後關閉艙門，就會向皮膚發放LED紅光，每次療程大約維持20至40分鐘。期間或會感到皮膚輕微發熱和刺痛，不過儀器可即時調節溫度；有任何不適時，治療師會及時跟進情況，安心又放心。

第四步：事後護理

療程結束後會再次清潔身體；可照常化妝及做運動。日常建議勤保濕、使用性質溫和的護膚品，同時請避免曝曬、使用酸性產品或進行激光療程。

美白艙療程大約維持20至40分鐘，期間或會感到皮膚輕微發熱。（圖片：Zhihu）

使用美白艙3大注意事項

儀器安全性

市面上有不同的美白艙品牌，有興趣進行療程人士可先了解不同機型的分別，不要貪小便宜，建議必須選擇已榮獲國除認證的儀器，以保障自己安全。



療程時間及次數

一般來說，療程後可即時看出皮膚狀況的前後分別。如果肌膚問題深入真皮層，療程次數可能要相應增加才見效。雖然美白艙無創傷性，也無復原期，但做得太頻密會對皮膚帶來負擔；建議曼好相每隔兩星期一次，同時要搭配居家保養。



適用人士

美白艙不是人人適用，孕婦、皮膚病患者、有開放性傷口和疤痕、服用抗血凝劑、患上癌症或心臟病、肺病等慢性疾病人士不可進行療程。

