輕熟肌保養｜29歲何依婷3招保持上鏡白滑零毛孔 以油養膚步驟教學

29歲TVB力捧小花何依婷（Regina）於2017年參選香港小姐，贏得亞軍入行；最近憑在台慶劇《新聞女王》中飾演主播徐曉薇一角，獲得不少關注，因而人氣急升。除了演技備受討論外，即將踏入三字頭輕熟齡的她，鏡頭前的肌膚仍然白滑零毛孔，絲毫沒有瑕疵，令人驚艷；更被網民大讚是「無線現役女星顏值Top」；一起來看看她的保養之道吧！

TVB力捧小花何依婷（Regina）因《新聞女王》人氣急升，更被網民大讚是「無線現役女星顏值Top」。（圖片：reginahyt）

約會被撞破 認愛2個月火速做人妻

去年8月，有內地網民於小紅書發表帖文，表示在廣州偶遇何依婷，而同行還有黑衣男子，二人態度舉止相當親䁥。約會被撞破後，她大方承認戀情，更毫不吝嗇大讚對方「性格好」，想不到事隔2個月便驚爆「封盤」消息，分享巴黎拍攝的婚紗照。不但事業得意，「升呢」做人妻的她有愛情滋潤，狀態更勝從前。

有內地網民發表小紅書帖文，表示曾在廣州撞破何依婷約會。（圖片：reginahyt）

護膚秘訣一：以油養膚

秋冬季節肌膚會變得異常乾燥，上妝容易卡粉不服貼。所以Regina表示拍攝前除了要做好保濕，還要「補油」，有助鎖住水分；而且尤其注重眼周、法令紋位置，能促進膠原淡紋的效果。就算再懶再累，這一步也不能忽略。坊間有不同功效的精華油，建議女生們可針對個人膚質及需求來選擇。

步驟如下：

１. 在手心先滴2至3滴精華油，打圈揉熱。



２. 慢慢按壓進臉部肌膚各部位。



３. 配合刮痧板由下往上按摩，有助消水腫、拉提緊緻。



拍攝前除了要做好保濕，還要「補油」。（圖片：RED）

護膚秘訣二：勤敷面膜

由於工作需要，藝人在拍攝時會長時帶妝，而且作息不規律，加重皮膚負擔。Regina也曾出現過毛孔堵塞、暗沉等問題，甚至因壓力太大爆暗瘡。所以她堅持每日敷面膜，幫皮膚補充足夠水分，保持最佳狀態。

何依婷堅持每日敷面膜，幫皮膚補充足夠水分。（圖片：reginahyt）

護膚秘訣三：定期做Facial

除了日常做足保養流程，遇到重要時刻、大日子，更要額外用心護膚。Regina表示，結婚前也有「做機」急救，面部療程有助快速提升肌膚水分，不單上妝更服貼，還能看到光澤感。