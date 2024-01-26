懶人包｜冬季首重美白保濕　最適合做的4大醫美項目+術後保養須知

冬天是最適合做醫美的黃金時間，不但紫外線較弱，而且氣溫低、不容易流汗滋生細菌，有利傷口恢復。女生們不妨把握機會投資一下自己，趁新年前「偷偷變美」，以自信完美的狀態示人。醫美Easy特意為大家準備了新手懶人包，盤點出4大必做的基礎療程，並拆解其注意事項及術後保養須知。

１. 水光針

在寒冷濕度低的季節，皮膚容易因缺水出現乾燥甩皮、暗沉等問題；要改善便要靠強效保濕！單靠外用護膚品其實並不足夠，必須由底層入手。水光針被譽為「保濕界神器」，甚至有指「打一針等於敷過百塊面膜」，讓肌膚回復水潤飽滿有光澤的狀態。

水光針的主要成分是無鏈結透明質酸，以針劑形式直接施打至皮下真皮層，可刺激細胞新陳代謝及即時補水；有效提升肌膚鎖水力、撫平細紋、縮小毛孔，亦能減少化妝起皮、浮粉的情況；打一次效果基本上維持3個月至半年不等。注射位置有機會出現輕微瘀青或紅腫，可冰敷舒緩，通常會在3至7日內消退，故此建議預早一星期進行療程。

要留意的是，臉部在療程後24小時內不可沾水，如有必要請以生理食鹽水輕輕擦拭；切勿用力摩針口位置，同時要加保濕及防曬。



水光針被譽為「保濕界神器」，甚至有指「打一針等於敷過百塊面膜」，讓肌膚回復水潤飽滿有光澤的狀態。（圖片：Google）

２. PICO皮秒激光去斑

夏天太多戶外活動，瘋狂暴曬令臉上留下雀斑，用盡遮瑕膏也無法掩蓋。想K.O.瑕疵，還原白滑雞蛋肌，不妨趁冬季以皮秒激光進行修復。

Pico皮秒激光利用光震碎效應的原理，以高能量脈衝擊碎皮膚層的黑色素至粉塵狀，經由人體新陳代謝排出體外，同時剌激膠原蛋白增生，有效美白淡斑、改善凹凸洞，甚至可用於清除紋身。機頭波長主要採用532nm、755nm及1064nm，分別針對淺、中、深層皮膚的需要。由於療程需時比傳統激光短，所以對皮膚的損害較低，痛感也較少；修復期只需1至2天，術後護理更容易。

進行激光前後亦應避免曝曬，療程後應加強保濕，避免使用刺激性強的護膚品。如果傷口結焦，切記不要自行用手刮除，避免發炎。



想K.O.臉上瑕疵，還原白滑雞蛋肌，不妨趁冬季以皮秒激光擊退雀斑。（圖片：Shutterstock）

３. Thermage® FLX去皺瘦面

不少女生都想希望在新年聚會時，拍照減齡更上鏡，散發迷人魅力；可惜面部浮腫及眼周皺紋出賣真實年齡，深受明星熱捧的Thermage® FLX就能輕鬆達到提拉緊膚的效果。

Thermage® FLX採用專利單極射頻技術，能量覆蓋整個臉部，安全加熱深層皮膚，刺激膠原蛋白收縮及持續增生，能改善下垂鬆弛，達到即時肉眼可見的瘦面提升效果、打造立體輪廓。就算眼周細紋、眼袋等難搞位置，甚至其他身體部位也同樣適用。

療程後或出現暫時性的泛紅或輕微腫脹，不過徵狀將於24小時內消退。加上無修復期，只需維持基本的皮膚保養及防曬即可，一次療程可長達12個月。



深受明星熱捧的Thermage® FLX可輕鬆達到提拉緊膚的效果，適合新年前進行。（圖片：Google）

４. 激光脫毛

想夏天到沙灘穿上比堅尼暢泳，就要提前做好準備，與惱人的毛髮「講Byebye」！激光脫毛可擺脫敏感部位外露毛髮的尷尬，而且減少流汗時出現異味的機會，肌膚看起來更白滑，整個人外表更整潔。

激光脫毛療程會透過755nm單一波長，利用選擇性光熱作用原理，狙擊毛囊中的黑色素細胞產生破壞並使其萎縮，達至長效毛髮減少及生長週期減慢的作用。毛髮越是粗黑，激光效果反而越好。視乎部位，一般大概進行4至6次療程就可杜絕毛髮再生；不過每個人體質不同，建議諮詢治療師制定最合適的方案。

療程後2日內應避免做劇烈運動如：游泳、跑步、高溫瑜伽等，同時要做好防曬及保濕，以防影響日後脫毛效果。另外。切勿使用過熱的水沖洗治療位置，引起不必要的敏感情況。建議穿著寬鬆衣物，減少因皮膚磨擦而導致色素沉澱，得不償失。

