針清去黑頭暗瘡易留疤？拆解功效風險及後續保養　3類情況不宜做

絕大部分都曾被黑頭、粉刺、暗瘡困擾，當見到它們被擠出來的一刻，那種「治癒感」確是難以言喻。不少女生都定期到美容院做針清，雖然效果立竿見影，但仍然不時復發，令人苦惱。到底針清有甚麼風險和注意事項？後續保養又應該怎樣做？不妨來了解一下！

針清的原理及功效

針清是使用黑頭針以「先刺破、後擠壓」的方式處理藏於毛孔內的膿頭、油脂污垢；可加快暗瘡代謝及清走黑頭粉刺，防止將雙手的細菌帶到傷口上，減少皮膚發炎問題。針清主要適用於以下兩種類型：

1. 開口性黑頭粉刺

毛孔表面沒有被角質層封閉，肉眼可見呈黑色或米白色小點，只要用針圈輕力按壓就能擠出，痊癒後毛孔也會變小。



2. 已成熟的暗瘡

暗瘡中央的毛孔開口已冒出白色或黃色的膿頭，代表完全成熟；用針頭擠出膿物後，發炎狀況會很快得到改善，並且慢慢消腫、褪紅。



（圖片：醫美Easy）

針清應相隔多久一次？

不少女生會定期到美容院進行針清，但多長時間才算最好的頻率？由於針清屬於外部侵入性的治療手段，可謂「治標不治本」，因此不建議經常進行。一般而言，皮膚更新週期約需時28天。如果次數太頻繁，針清後的傷口沒有足夠的時間自我修復和休息，有機會破壞皮膚屏障，可能會令毛孔變得粗大，留下疤痕，造成凹凸洞問題；所以建議每次療程之間至少相隔1至2個月。

不過長期依賴針清，可能令暗瘡無法自我正常代謝，反而分泌出更多油脂，導致持續復發或演變成頑固的結節痊瘡，情況更難處理。

長期依賴針清，可能令暗瘡無法自行正常代謝。（圖片：dreamstime）

拆解針清4大步驟 手勢不當易留疤

步驟一：

先卸妝及徹底清潔臉部，再使用蒸面機或毛巾熱敷2至3分鐘，令毛孔擴張和軟化；但注意溫度切忌過高，否則有機會燙傷皮膚。

步驟二：

針清前要進行嚴格的消毒程序以免細菌感染，需要高溫加熱、以酒精擦拭工具及清潔雙手。

步驟三：

用針頭刺破毛孔表皮或暗瘡位置，輕輕擠壓。

步驟四：

以無菌紗布、棉棒或化妝棉為患處吸取膿液或清走粉刺，避免沾染到周圍皮膚；最後塗抹具鎮靜舒緩功效、含消毒殺菌成分的爽膚水及精華液。

不少人認為針清沒有牽涉大型儀器，就算在家自行操作亦可；但大眾普遍並未接受過專業美容師訓練。除了涉及衛生問題，如在過程中用力過度或手勢不當，更有機會刺激皮膚變得紅腫及敏感、令毛囊組織受損、傷及真皮層；或會留下暗瘡印、凹凸洞等疤痕，所以絕不建議各位亂試。

針清後續保養

針清後皮膚較為脆弱，需要小心護理；避免使用磨砂及果酸類，盡量使用成分簡單、溫和的護膚產品，以免過分刺激產生敏感反應；同時可敷上具鎮靜舒緩、降紅功效的面膜，加強保濕，有助養好屏障。

另外，日常須做足防曬，避免曝曬及劇烈運動，減少汗水沾到傷口而引致發炎感染。最後要多補充水分，有助加快身體新陳代謝。

針清後宜多加保濕及補充水分。（圖片：Shutterstock）

3類情況不宜針清

皮膚敏感人士

由於針清過程需要擠壓，即使輕力也會對皮膚造成刺激、泛紅及敏感，因此不推薦敏感肌人士進行療程。



聚合型痤瘡（石頭瘡）

石頭瘡表面又紅又漲，因發炎位置在皮膚底層，所以沒有明顯膿頭；如果強行針清擠出分泌物，也有很大機會留下傷口及疤痕。最好以果酸敷在患處，待角質層慢慢褪走後再作處理。



炎症性暗瘡

炎症性暗瘡包括：丘疹、膿皰，結節及囊腫，程度比較嚴重，不建議用針清方法擠壓或刺穿暗瘡，處理不當可能會令細菌傳播及範圍加大擴散。請尋求尋求專業人士或皮膚科醫生的意見，經過診斷後再對症下藥治療。

