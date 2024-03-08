碳粉激光有效清黑頭收毛孔 為皮膚大掃除！拆解原理及3大注意事項

每個女生都希望擁有「白滑透亮肌」，可惜臉上總出現黑頭、粉刺等小瑕疵，的確有少許礙眼。而針清治標不治本，持續的用力擠壓還可能令毛孔變得粗大，或者演變成凹凸洞。想將這些油脂髒污一網打盡、徹底清理，碳粉激光的治療性質相對溫和，深受上班族OL喜愛，甚至被封為「午休美容護理」之選。到底原理和功效是什麼？立即為大家拆解！

黑頭、粉刺等瑕疵相當礙眼，令不少女生困擾。（圖片：Shutterstock）

碳粉激光的原理及功效

碳粉激光主為分為兩部分，過程會先潔面、戴上眼罩，然後塗抹天然碳粉靜待數分鐘，讓納米粒子溶解和深入滲透；當激光照射時，產生的熱能可令毛孔擴張；隨著溫度慢慢提高，碳粉色素會吸附肌底的油脂污垢，再氣化及揮發。療程效果如同使用磨砂，不單能夠深層清潔，即時去除黑頭粉刺、老化角質及有效控油；同時有助促進循環、刺激骨膠原增生，增強皮膚彈性同緊緻度。

一般而言，激光設有不同的波長，波長越短適合解決越淺層的皮膚問題。碳粉激光採用的是近年非常受歡迎1064nm波長光波，可穿透真皮層及擊退黑色素細胞，從而達到美白、去暗瘡印的功效。

拆解碳粉激光的原理及步驟。（圖片：醫美Easy）

必知3大注意事項

碳粉激光適用部位

碳粉激光最常應用於臉部，特別是油脂分泌旺盛的T字位；美容師會根據皮膚狀況提出建議，在毛孔粗大位置塗抹更多碳粉，針對性治療。另外，大多數人平時會忽略護理背部，就算有暗瘡印、死皮污垢積聚也難以處理，不妨進行療程為皮膚大掃除。碳粉可深入皮脂腺徹底清潔，刺激膠原蛋白及促進傷口癒合，有效減淡痘印。

碳粉激光過程會有什麼感覺？

當進行護理時，該部位或感到微溫，但並不會影響皮膚組織造成刺痛；同時會聽到碳粉受熱揮發時發出類似鞭炮燃燒的「啪啪啪」聲音，以及有輕微燒焦味道。療程沒有修復期，完成後可即時上妝，不會影響日常生活；惟小部分人可能會出現泛紅，但情況將1至2日內改善。

每次療程之間應相隔多久時間？

一個完整的碳粉激光療程約為6次，建議每隔兩星期進行一次， 3次後可見到肌膚有明顯改善。

進行碳粉激光前，必須知道3大注意事項。（圖片：Shutterstock）

4種情況不宜進行碳粉激光

嚴重暗瘡問題人士；請先求醫對症下藥，以藥膏或口服藥物控制及改善暗瘡



長期使用酸類、肽苯類和刺激成分的護膚品者；療程前須暫停用一段時間，等肌膚穩定後才可做碳粉激光



25歲以下；激光可能會影響年輕肌膚的正常生理新陳代謝



敏感肌或光過敏性皮膚；請先諮詢皮膚科醫生，以確保療程不會對皮膚造成負面影響

