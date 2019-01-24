全球人才競爭力指數　香港排名低過台北、新加坡

一個地方要發展，除了基建配套，更重要的是人才。Tata Communications發表2019全球人才競爭力指數，以城市計，從前要與紐約、倫敦看齊成「紐倫港」的香港，只排在第27位，排名低過首爾、台北、新加坡和東京。
國家排名新加坡全球第2位
指數顯示，全球最有競爭力的國家是瑞士，新加坡奪得亞軍，而美國則是季軍。新加坡是唯一打入十大的亞洲國家，若撇除紐西蘭和澳洲，更是亞太區唯一打入20大的國家。
紐西蘭排第11位，澳洲排12位，日本則排第22位，韓國是第30位，中國則處於第45位。
城市計首爾第10位 香港第27位
若以城市計算，全球最有競爭力的是美國的華盛頓，第2是丹麥的哥本哈根，第3是挪威的奧斯陸。
亞洲地區以首爾排第10位最高，台北排第15位，新加坡第17位，東京第19位。而香港則排在第27位，低過澳洲悉尼，但高過荷蘭的鹿特丹。
|排名
|城市
|得分
|1
|華盛頓
|69.2
|2
|哥本哈根
|68
|3
|奧斯陸
|66.1
|4
|維也納
|65.7
|5
|蘇黎世
|65.5
|6
|波士頓
|65.4
|7
|赫爾辛基
|65
|8
|紐約
|64.6
|9
|巴黎
|63.5
|10
|首爾
|62.7
|11
|斯德哥爾摩
|62.6
|12
|三藩市
|62.5
|13
|西雅圖
|62.1
|14
|倫敦
|62.1
|15
|台北
|60.5
|16
|日內瓦
|59.1
|17
|新加坡
|58.7
|18
|布魯塞爾
|58.5
|19
|東京
|58.4
|20
|慕尼黑
|58.3
|21
|阿姆斯特丹
|58.1
|22
|洛杉磯
|57.8
|23
|馬德里
|56.9
|24
|蒙特利爾
|56.7
|25
|布拉格
|55.7
|26
|悉尼
|55.6
|27
|香港
|55.2
|28
|鹿特丹
|55
|29
|渥太華
|54.4
|30
|墨爾本
|54.4
香港人才環境全球第3 吸引力等不入十大
細看香港得分，計算排名的5大因素之中，只有人才環境一項打入全球十大，排名是第3位，低過首爾及三藩市。而吸引力、培養力、全球化及留住人才的能力，都上不了全球十大。
人才環境一項說的是基建配套、監管措施、營商市場等，香港一直表現優勢。但若要細分，今次計算人才環境的項目之中，研發開支一項並無數據，而香港較為突出的「福布斯全球2000企業」數量，與排名較高的城市相比，得分僅低過紐約、倫敦以及東京。
香港在人才環境之中得分較高，其中一個原因是香港的基建配套、監管措施等方面表現優異。（資料圖片）
環境質素得分較低 可負擔僅13.8分
吸引力的細項來看，生活質素與波士頓、鹿特丹等地分別不大，但環境質素得分較低，只有44.1分，低過新加坡的47.5分，但與奪得80分以上的紐約有一定差距。
其他項目來說，香港在擁有主要大學、人身安全兩方面得分較高，但在可負擔（Affordability）得分只有13.8分，高等教育人口比例亦明顯較低。
排名高城市 競爭力優勢愈來愈名顯
Tata Communications表示，今年報告特別關注創業人才，「智慧城市」生態系統亦會吸引越來越多的人才。而排名最高的國家和城市，往往創業人才持較開放的態度。
報告分析了過去5年數據，發現競爭力最高的國家與全球其他競爭對手之間的差距正在擴大。即是說，排得高的城市優勢愈來愈明顯。
新加坡在國家排名為全球第2位，在城市排名亦是第17位。較高的高等教育人口水平，為當地提升不少分數。（路透社）
歐洲擁優勢大學 仍是人才集中地
歐洲工商管理學院（INSEAD）全球指數執行董事及報告的聯合編輯Bruno Lanvin評論道：｢人才競爭力排名前十位當中，只看到兩個非歐洲國家：新加坡和美國。這突顯出歐洲仍然是人才聚集地，而且擁有優秀大學和強大教育部門的國家最能吸引人才。因為高水準人才在全球範圍內亦更具流動性，因此沒有任何比較優勢可被視為不可逆轉，這些國家需要保持開放和創新才能保持領先地位。｣
要留住創業人才 就要創造合適環境
Adecco集團首席執行官Alain Dehaze表示：｢隨着職場的快速變化，如果國家和城市沒有吸引人才的合適條件，人才和企業就會離開，到別處物色機會。今年GTCI報告的結果進一步證明了，創業人才愈來愈被視為於瞬息萬變的環境下，成功突出重圍的一種方式。培養是為人才創造合適環境的重要一環，讓人才發揮自身才能，並為未來的成功奠定基礎。｣