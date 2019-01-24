全球人才競爭力指數　香港排名低過台北、新加坡

一個地方要發展，除了基建配套，更重要的是人才。Tata Communications發表2019全球人才競爭力指數，以城市計，從前要與紐約、倫敦看齊成「紐倫港」的香港，只排在第27位，排名低過首爾、台北、新加坡和東京。

國家排名新加坡全球第2位

指數顯示，全球最有競爭力的國家是瑞士，新加坡奪得亞軍，而美國則是季軍。新加坡是唯一打入十大的亞洲國家，若撇除紐西蘭和澳洲，更是亞太區唯一打入20大的國家。

紐西蘭排第11位，澳洲排12位，日本則排第22位，韓國是第30位，中國則處於第45位。

城市計首爾第10位 香港第27位

若以城市計算，全球最有競爭力的是美國的華盛頓，第2是丹麥的哥本哈根，第3是挪威的奧斯陸。

亞洲地區以首爾排第10位最高，台北排第15位，新加坡第17位，東京第19位。而香港則排在第27位，低過澳洲悉尼，但高過荷蘭的鹿特丹。

2019全球人才競爭力指數城市排名 排名 城市 得分 1 華盛頓 69.2 2 哥本哈根 68 3 奧斯陸 66.1 4 維也納 65.7 5 蘇黎世 65.5 6 波士頓 65.4 7 赫爾辛基 65 8 紐約 64.6 9 巴黎 63.5 10 首爾 62.7 11 斯德哥爾摩 62.6 12 三藩市 62.5 13 西雅圖 62.1 14 倫敦 62.1 15 台北 60.5 16 日內瓦 59.1 17 新加坡 58.7 18 布魯塞爾 58.5 19 東京 58.4 20 慕尼黑 58.3 21 阿姆斯特丹 58.1 22 洛杉磯 57.8 23 馬德里 56.9 24 蒙特利爾 56.7 25 布拉格 55.7 26 悉尼 55.6 27 香港 55.2 28 鹿特丹 55 29 渥太華 54.4 30 墨爾本 54.4

香港人才環境全球第3 吸引力等不入十大

細看香港得分，計算排名的5大因素之中，只有人才環境一項打入全球十大，排名是第3位，低過首爾及三藩市。而吸引力、培養力、全球化及留住人才的能力，都上不了全球十大。

人才環境一項說的是基建配套、監管措施、營商市場等，香港一直表現優勢。但若要細分，今次計算人才環境的項目之中，研發開支一項並無數據，而香港較為突出的「福布斯全球2000企業」數量，與排名較高的城市相比，得分僅低過紐約、倫敦以及東京。

香港在人才環境之中得分較高，其中一個原因是香港的基建配套、監管措施等方面表現優異。（資料圖片）

環境質素得分較低 可負擔僅13.8分

吸引力的細項來看，生活質素與波士頓、鹿特丹等地分別不大，但環境質素得分較低，只有44.1分，低過新加坡的47.5分，但與奪得80分以上的紐約有一定差距。

其他項目來說，香港在擁有主要大學、人身安全兩方面得分較高，但在可負擔（Affordability）得分只有13.8分，高等教育人口比例亦明顯較低。

排名高城市 競爭力優勢愈來愈名顯

Tata Communications表示，今年報告特別關注創業人才，「智慧城市」生態系統亦會吸引越來越多的人才。而排名最高的國家和城市，往往創業人才持較開放的態度。

報告分析了過去5年數據，發現競爭力最高的國家與全球其他競爭對手之間的差距正在擴大。即是說，排得高的城市優勢愈來愈明顯。

新加坡在國家排名為全球第2位，在城市排名亦是第17位。較高的高等教育人口水平，為當地提升不少分數。（路透社）

歐洲擁優勢大學 仍是人才集中地

歐洲工商管理學院（INSEAD）全球指數執行董事及報告的聯合編輯Bruno Lanvin評論道：｢人才競爭力排名前十位當中，只看到兩個非歐洲國家：新加坡和美國。這突顯出歐洲仍然是人才聚集地，而且擁有優秀大學和強大教育部門的國家最能吸引人才。因為高水準人才在全球範圍內亦更具流動性，因此沒有任何比較優勢可被視為不可逆轉，這些國家需要保持開放和創新才能保持領先地位。｣

要留住創業人才 就要創造合適環境

Adecco集團首席執行官Alain Dehaze表示：｢隨着職場的快速變化，如果國家和城市沒有吸引人才的合適條件，人才和企業就會離開，到別處物色機會。今年GTCI報告的結果進一步證明了，創業人才愈來愈被視為於瞬息萬變的環境下，成功突出重圍的一種方式。培養是為人才創造合適環境的重要一環，讓人才發揮自身才能，並為未來的成功奠定基礎。｣