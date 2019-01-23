林鄭料今年本港經濟增長3%「有挑戰」　冀壓低供樓負擔比例

行政長官林鄭月娥出席達沃斯世界濟論壇（WEF）時表示，她「頗為擔心」世界貿易的基礎受到威脅。

香港商界擔心，美國總統特朗普的政策會損害香港這個開放式經濟體的優勢。林鄭月娥接受《彭博電視》訪問時亦表示，2018年本港經濟增長為3.2%，但2019年目標就算降到增長3%，也將會是一項挑戰。財政司司長陳茂波將於下月的《財政預算案》公布官方預測。

樓價、租金高企 抑制了商業活動

林鄭指出，高地價及土地供應短缺，是香港要面對的重大挑戰。她指出，樓價及租金高企，抑制商業活動，亦難以吸引外地專才來港生活。而增加土地及交通配套等基建投資，則可以推動本港經濟。

她稱仍然有改善空間，例如其中一個目標是將按揭佔家庭收入比例下降至40%。

林鄭月娥希望，按揭佔家庭收入比例能下調至大約40%。（資料圖片）

預料中美短期難達成貿易協議

談到中美貿易摩擦，《法新社》引述林鄭表示，傳統規則無論怎樣削弱，都會導致全球政治緊張形勢加劇。而香港一向是「在自由開放貿易的基礎上」繁榮發展。

而林鄭向《彭博電視》表示，對中美兩國在3月限期之前達成貿易協議「並不太過樂觀」。她從美國官員以及商界人士得悉，中美貿易爭端的重點之一在於貿易逆差，而她懷疑是否有可能短期能夠解決事件。

《彭博》早前引述消息人士稱，對上一輪中美貿易談判之中，知識產權問題仍然無大進展。而下一輪會議將於1月30至31日舉行，中國副總理劉鶴會率團到美國談判。