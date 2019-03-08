【投資攻略】買公用股收息代表好穩陣？　5厘息電能都可能有伏

憂慮環球經濟放緩，港股周五（8日）大幅回調。雖然公用股今日亦見回落，但是表現卻優於大市，或許有投資者希望趁低吸納，以對抗不明朗的經濟前景，或用作收息或者長遠投資。 目前市場上不少公用股都可收近5厘息，究竟挑選時有要考慮哪些因素，才可以做到「財息兼收」？有專家推薦一間上市以來年年都增派股息的公司，這間公司的吸引力又何在？

新利潤管制協議或拖累中電港燈派息

熱門的收息公用股不得不提「兩電」。中電（0002）上月出爐去年的全年業績，盈利雖然減少4.9%，但股息有增加，全年總股息為每股3.02元，增長3.8%。

中電績後股價偏弱，以周五收市價90.95元計，股息率為3.32厘，僅算是中規中矩。在考慮派息外，更重要是留意其業務表現。中電與政府訂立的新管制協議去年10月生效，准許回報率由9.99%下調至8%，加上澳洲業務表現欠佳，已對去年盈利造成負面影響，派息水平或因此受壓。

另一間電力公司港燈（2638）股價數個月以來也大幅推高，周五現價8.12元計，股息率仍有4.93厘，尚算不錯。不過，港燈原來1月也將實施新的利潤管制協議，雖然負面影響不會反映在去年業績上，但恐不利未來盈利增長，令公司難維持固有派息水平，且股價推高後，估值偏貴，值搏率有待商榷。

港燈1月也將實施新的利潤管制協議，去年業績未反映這項負面影響。（資料圖片）

電能再派特別息可能性不大

至於電能（0006）的股息就最吸引，如果撇除兩次特別息，以現價54元計，股息率約為5.19厘。不過，見高息就「盲衝」可能有伏，皆因公司近兩年已派發了3次特別股息，令銀行存款和現金大減，資金再支持派特別息的可能性不大，亦同樣有機會影響固有派息水平。

加上，長江基建（1038）早前罕有減持電能股份，套現逾23億元，惹來市場多方面揣測，其一個想法，或反映長建或認為電能的盈利增長已到樽頸位。有大行亦預料長建可能再減持電能，意味股價上升動力不大。

長江基建1月突然減持電能股份，套現逾23億元。（資料圖片）

領展屢破頂 股息回落不足3厘

其實挑選高息股，息率並非愈高愈好，主要仍要觀察公司是否有穩定現金流，穩定的派息政策和派息率，以及有盈利增長潛力。

年初以來升勢凌厲的領展（0823），不足4個月時間，股價已由70元炒上90元水平。領展日前宣布旗下停車場4月1日起平均加價12.7%，加上早前斥66億元人民幣投資福田一個商場，惹市場憧憬，股價多次破頂，近日就稍見回落，收市亦報87.55元，股息率有2.85厘。

對比其他房託（REITs）如置富（0778）和越秀（0405）有近5至6厘息，領展吸引力當然不夠，但考慮到公司不斷提升資產質素，管理層又密密有動作，憧憬上「紅底」（100元）非不可能。

至於剛公布業績的港鐵（0066），股價偏強今升2%，報45.75元，由於今年公司決定增派股息，股息率有逾2.6厘。公司受到沙中綫工程的負面新聞困擾，但主席繼任人選終於明確，相信公司管治會逐漸恢復高水平。長遠來說，港鐵受惠於經營鐵路的壟斷優勢，加上鐵路和沿線物業發展，進攻內地業務等，相信盈利會持續穩健增長，不難做到「財息兼收」。

表：公用股收息一覽

張智威：領展漸進式派息潛力最大

在一眾公用股中，應如何選擇？信誠證券聯席董事張智威表示，單純從收息角度看，電能似乎是較好選擇，但公司過去已多次發放特別息，使公司現金流下跌，認同在維持派息水平方面有隱憂。至於港鐵歸根究柢是以地產業務為主，認為樓市復甦空間不高，因此不會考慮。

張智威指，雖然領展息率不高，但勝在有漸進式派息政策，上市13年以來年年增派股息，公司又透過不斷翻新商場以提高資產價值，在合約到期續租時加租等，令收入不斷增加，從而讓派息金額上升，因此股價亦不斷創新高。因此整體來說，買公用股收息，以領展的潛力最好。