領展停車場下月加價12.7%　回贈「優惠券」如雞肋　議員促折現

領展轄下停車場將會由4月1日起加租，月租車位平均加幅達12.7%，領展同時會向月租車主回贈約2,800元的優惠券，至於時租車位則會加1至2元，引起爭議。 有政黨今日（6日）到領展轄下的黃大仙中心南館停車場請願，抗議今次加租，認為領展停車場理應以服務公屋及居屋居民為本，今次連續兩年有雙位數加幅，屬不能接受，要求領展撤銷加租決定，或將優惠券直接「折現」，用以抵銷加幅。

民建聯抗議領展停車場加租。（民建聯提供）

搵食車派「車輛美容」優惠券 得物無所用

立法會議員柯創盛及鄭泳舜亦有到場參與請願，他們指出，領展現時坐擁超過7萬個泊車位，當中絕大部分位於公共屋邨及居屋屋苑範圍內，性質如同屋邨生活設施，而且多年前自房委會購入，理應繼續以服務公屋及居屋居民為本。領展停車場的租戶皆為中、低收入的市民，不少停泊車為「搵食車」，對停車場租金升幅的承受力有限。

他們批評，領展停車場計劃的加租幅度，平均達到12.7%，屬近年之冠，更是連續第二年「雙位數」加租，不但遠高於通脹，更比房委會停車場最多8%的加幅高出一大截，從任何角度比較都難以接受。

領展答應會提供回贈予租戶，但他們認為這是「羊毛出自羊身上」，算不上什麼。另外，優惠券以車輛「美容」為主，對「搵食車」來說如同雞肋，得物無所用，故要求領展將優惠券「折現」，用以抵銷加幅，並對領展連年加價表示非常不滿。