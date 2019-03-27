國泰收購HK Express　為「廉航大戰」鋪路　專家料難大幅加價

國泰航空﹙0293﹚宣布，斥資49.3億元收購香港快運﹙HK Express﹚全部股權，並簽訂股權收購協議，交易預計將於今年底或之前完成，屆時香港快運將變成國泰的全資附屬公司。

中文大學航空政策研究中心政策研究主任羅祥國指，傳統航空與廉航分屬2個不同市場，擁有各自客源，即使國泰收購香港快運後，兩者在香港機場客座量的市場份額超過50%，仍不構成壟斷局面。他形容，航空業情況較特殊，不少傳統航空公司直接經營廉航，常見「一航獨大」的情況，今次國泰收購香港快運並非個別例子，例如新加坡航空集團旗下經營廉航勝安航空（SilkAir）及酷航（SCOOT），澳洲航空旗下有廉航捷星航空（Jetstar）。

羅祥國認為，國泰收購香港快運，並不構成壟斷。（資料圖片）

為「廉航大戰」做好準備

他表示，是次收購對國泰和香港快運來說是雙贏。對香港快運來說，選擇賣盤背後必然承受經營或財務壓力，可透過交易引入國泰作為實力經營者。對國泰而言，目前香港廉航市佔率僅約1成，相對其他亞洲國家廉航市佔近3成，起步較慢，進軍廉航市場亦有大有作為。另外，國泰與香港快運亦可透過「代碼共享」（Code-sharing）提供更多接駁航班，吸納更多轉機客。

東瀛遊（6882）執行董事禤國全則預料，國泰收購香港快運，是為2022年第三條跑道啟用後的「廉航大戰」做好準備，「國際上好多主流航空公司，都會有自己的廉航，而國泰一直都無，本身都已經幾怪。日後三跑啟用，必定會吸引全球廉航雲集香港，若然國泰無份就只能『一條腿走路』，將會好輸蝕。」

東瀛遊執行董事禤國全認為是次收購，非常抵買。（資料圖片）

料不會大幅加價

他又笑稱，國泰此單「大刁」非常抵買，「如果經濟型客人Cover得好，其實呢批客會慢慢成長做中高端客，49億幾絕對抵買啦，肯定平過自己另起爐灶！」

現時國泰與香港快運合計，於香港機場佔據超過一半客座量，而收購完成後，國泰於日本的直航航線更將由7個倍增至15個，幾乎雄霸日本航線。但禤國全就向港人大派「定心丸」，估計國泰及快運均不會大幅加價，「因為唔係完全無對手，國泰有日航、全日空（ANA）等，快運亦有Peach（樂桃）等對手，唔會因為咁而收一個『非廉航』嘅價錢。」

國泰業績改善的主因之一是管理層減少了燃油對沖。（資料圖片）

股價長遠利好

泓瑞源金融證券策略師岑智勇亦表示，是次收購對國泰是好事，有助國泰進軍廉航。且收購所需的22.5億元現金及26.8億元的非現金部分，對擁有153億元流動現金的國泰來說，是「足夠應付有餘」，不會對流動性有甚麼影響。

但他補充，這次收購雖然值得憧憬，影響未必那麼大，究竟是否能成為新「增長點」，要更多時間觀察。「正如國泰所講，廉航是競爭劇烈的版塊，究竟賺到幾多錢，真的要觀望下先講到。」岑智勇說。

他預計國泰股價長線會向好，但主因不是買了廉航，而是來自本身的業績改善。他表示，國泰本業不是這麼差，只是早幾年燃油對沖虧損對國泰業績的影響太負面，但現在管理層醒覺，不再胡亂做燃油對沖，相信會令業績有所改善，看好國泰前景。