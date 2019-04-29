瑞幸首季蝕5.5億人民幣　星巴克暗諷短視、倚靠折扣不可持續

被視為星巴克（Starbucks）在中國市場的最大勁敵的瑞幸咖啡（Luckin coffee），其成立短短一年多的時間，便迅速擴張至2,370間分店，相當於每5.5小時便開設一店。看似風光，但其實背着沉重負擔，這間咖啡店還未實現盈利，今年第一季淨虧損達到5.52億元（人民幣‧下同）。

除了迅速擴張分店版圖外，瑞幸咖啡更倚靠提供折扣以搶奪市場份額，近日，瑞幸推出了「逐鹿百萬大咖」的派錢活動，每個星期消費滿7件商品的顧客，可瓜分500萬元的現金獎，活動長達10個禮拜，整個活動便為公司「燒」5,000萬元。

根據資料顯示，公司去年全年淨虧損則為16.19億元，難怪其競爭對手，星巴克的行政總裁Kevin Johnson暗諷瑞幸，指對方只關注短期收益，又指單靠折扣進行競爭是不可持續。

瑞幸咖啡在一年多的時間便迅速擴張至2千多間分店，不過風光背後承受着沉重的虧損。（視覺中國）

瑞幸殺敵一百，自損三千

以手機App購買瑞幸咖啡，附有「充2贈1」的優惠，充購後所得的飲品券可存放3年，而其輕食價格只介乎10至20元，是星巴克價格的3分1；而瑞幸的咖啡價格並較便宜，普遍在21至27元，而星巴克咖啡在內地定價約在30至40元左右，普遍較瑞幸咖啡昂貴逾一成。

瑞幸的不惜工本當然帶來了效果，星巴克在中國業務的增長速度，截至12月底止首財季，星巴克在中國的同店銷量僅增長1%，銷售額下跌2%。不過瑞幸殺敵一百，自損三千，其虧損正在擴大，今年最新第一季錄得淨虧損5.5億元，是上一季度的4倍多。而在最新一個季度，星巴克中國及亞太區分部收入仍有近12.3億美元（約82.6億元人民幣），營運收入則增加13%至2.21億美元。

遭對手暗諷短視

被狙擊的星巴克當然不會坐以待斃，其於去年下半年便和與阿里旗下餓了麼合作拓外賣服務「專星送」。而其行政總裁最近接受《CNBC》訪問時便提到，星巴克的一些對手正通過大幅折扣進行競爭，又指這行為是不可持續的，更明言對手正關注短期收益，而星巴克所追求的，是更可持續的增長計劃。

Kevin Johnson又指，星巴克正夥拍阿里巴巴，為2,100多間門店增加送貨服務，並計劃在年底前向中國增加移動訂單和支付。他指，星巴克不僅推動交易增長並吸引新客戶，也創造了投資資本回報率，認為在未來繼續開設新店是可持續的。星巴克預計今年在中國市場增設600間分店，目標是到2022年財政年度中國分店達到6,000間。

張勇認為中國初創企業燒錢問題嚴重，認為應應著重於創造價值，而非估值之上﹙阿里足跡網頁圖片﹚

張勇：初創企業燒錢問題嚴重

瑞幸的燒錢行為，在中國初創公司來說只是冰山一角，阿里巴巴行政總裁張勇早前便指出，創初企業應著重於創造價值，而非估值之上，不少企業發展是建基於燒錢，在融資後燒錢取得少許市場佔有額，然後再融資再燒錢。他直言問題是在燒錢期間，是否可以為客戶創造價值，否則停止燒錢後客戶便會離開。

瑞幸的燒錢活動，將會是斬殺巨人星巴克的大劍，還是其用以自盡剖腹的武士刀，相信將要等待時間去證明。